Šuler opozarja Muro, da jo v Mariboru čaka pekel

Podobno je počel že Zlatko Zahović. Pred velikimi tekmami, jutrišnja med Mariborom in Muro zagotovo spada v to kategorijo, se je oglasil in s svojim razmišljanjem dolival olje na ogenj. To je bila pogosta folklora, zlasti pred večnimi derbiji. Tokrat, ko se bo v soboto v Ljudskem vrtu odločalo o državnem naslovu, je svoj pogled predstavil športni direktor Marko Šuler in opogumljen z veselo novico, da bo lahko sobotni spektakel spremljalo 3.500 gledalcev, Muri sporočil, kako v soboto ne bi rad igral proti NK Maribor.

Sklepno dejanje Prve lige Telekom Slovenije, na katerem mora Mura nujno premagati Maribor, če želi osvojiti svoj prvi naslov prvaka, se bo začel ob 20. uri. Ljudski vrt bo poln kot že dolgo ne. Namesto prvotnih dva tisoč gledalcev, je NK Maribor na krilih novih pogojev za javne prireditve izprosil dovoljenje, da bo lahko na stadionu pod Kalvarijo 3.500 gledalcev. To pa bi že lahko predstavljalo ogromno prednost, veter v vijolična jadra, ki bi Mariboru pomagala v boju za rekordno 16. državno krono.

Šuler: Ne vem, če bi bil rad na drugi strani

Športni direktor Marko Šuler je kot igralec večkrat občutil veličino navijaškega kotla, ki ga predstavlja Ljudski vrt. Tako kot reprezentant Slovenije kot tudi obrambni steber NK Maribor. Korošec, ki se je lotil zahtevnega procesa pomladitve in prevetritve igralskega kadra, dobro ve, kako lahko navijaška podpora mariborskih privržencev pozitivno vpliva na predstavo gostiteljev, hkrati pa povzroča preglavice gostom. Bo tako tudi jutri, ko se bo na Štajerskem mudila Mura, ki za naslov prvaka nujno potrebuje zmago, Mariboru pa za novo državno zvezdico zadostuje že točka?

Kako pred derbijem za prvaka razmišljajo v taborih Maribora in Mure?

''Pred nami je zadnja tekma sezone, za Maribor enaka kot prva. Po sezoni, ki je bila res pestra, turbulentna, tudi boleča, je Maribor tam, kjer je vedno. Kjer mora biti. V boju za trofejo. Ko med našimi pripravami razmišljam o vsaki naslednji tekmi, se skušam postaviti tudi na nasprotne bregove. Tokrat pa ne vem, če bi rad bil na drugi strani. Ko gledam Maribor in spremljam, kaj se dogaja, o čem priča zgodovina, je spoznanje zastrašujoče. Opazno je, da Maribor nabira energijo, ki se kopiči. Ekipa, ki ima rep in glavo, stopnjuje formo. Ve, kaj hoče in kaj počne na igrišču. Nekatere tekme zmaguje tudi s petnajstimi pravimi minutami, zadnjo tekmo proti dobremu in tekmovalnemu Kopru tudi z igralcem manj več kot eno uro igre. Fantje grizejo, so lačni lovorik. Imamo svoj način, od katerega ne odstopamo. Preračunljivosti ni. Takšne tekme Maribor igra na redni bazi. Na drugi strani pa bo marsikomu tekma kariere,'' je Šuler zadovoljen s tistim, kar spremlja v zadnjih tednih.

V Mariboru opazijo, da se začnejo tresti tla pod nogami

Viole bodo lahko v soboto končno spremljale dvoboj Maribora na južni tribuni. Foto: Vid Ponikvar Četa Simona Rožmana je v zadnjih krogih nepremagljiva, na zadnjih treh tekmah ni prejela niti enega zadetka. Zdaj prihaja razigrana Mura, ki je v zadnjem nastopu nadigrala Domžale (3:0), vseeno pa Šuler verjame, da ji bo na gostovanju v mestu ob Dravi zelo težko. Zlasti zaradi navijačev, ki bodo prvič v tej sezoni končno napolnili dobršen del Ljudskega vrta, zlasti pa južno tribuno, kjer so ponavadi zelo bučni pripadniki navijaške skupine Viole.

''Dovolj se je spomniti, kje je tekma. V Ljudskem vrtu, ki odpira svoja vrata po več kot letu dni. S fanatičnimi navijači, ki so komaj čakali na trenutek vrnitve na tribune, kateri se ne bi mogel zgoditi ob bolj primernem trenutku. Z množico Viol na jugu, ki na svoj način dajejo ritem celotnemu stadionu. Ko se spomniš na to, je hitro jasno, zakaj so Villarreal, Celtic, Beer Sheva ali pa velika Rusija na reprezentančni ravni bili bledi na igrišču in so z začudenjem pogledovali po stadionu ter se spraševali, kaj se dogaja okoli njih.Večinoma vsi nasprotniki prihajajo v Ljudski vrt s popolnim načrtom, razdelanim do najmanjše podrobnosti. S posebnim poudarkom pri pripravi na psihološko pripravljenost. Ko pa se pripeljejo v Maribor, opazijo, da se začnejo tresti tla pod nogami, načrti pa se v hipu začnejo rušiti. V zadnjih 90 minut vstopamo razbremenjeni, pritisk s tribun bo na nasprotniku. Iskreno povedano, v soboto ne bi rad igral proti NK Maribor, pod nobenim pogojem,'' je dal Šuler vedeti, kako čaka jutri Muro peklensko ozračje, v katerem bodo bistveno težje prišli do uresničitve svojega cilja.

Mariborski navijači komaj čakajo na začetek sobotnega obračuna. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vprašanje pa je, ali bo znal Ante Šimundža, ki pozna do potankosti vse skrivnosti in pasti navijaškega kotla v Ljudskega vrata, pravočasno opozoriti svoje varovance, s tem pa doseči, da bo Mura na odločilnem spopadu za naslov lažje, kot to pričakuje Šuler, zdržala pritisk glasnih privržencev Maribora.

Derbi za prvaka se bo začel ob 20. uri, studijski del na Planet TV pa se bo začel že 10 minut prej. Glavni sodnik bo Matej Jug.