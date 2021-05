Kakšen šok za Olimpijo! V zadnji sekundi je ostala brez vsega! #video

Nogometaši Olimpije so po šokantnem porazu s Taborom (1:2), ki si je zagotovil obstanek, ostali brez možnosti za osvojitev naslova prvaka. V boju za prvo mesto ostajata le še Maribor in Mura. Vijolice so na izjemno predstavo Prekmurcev proti Domžalam (3:0) odgovorile z visoko zmago v Kopru (3:0), s tem pa kanarčke, ki so se po novem porazu odločili za menjavo trenerja, spravile v hude težave. Črno-beli lahko do naslova pridejo le z zmago v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu. Celjani so premagali Gorico in zadržali možnosti za obstanek, v torek pa jo je Aluminij zagodel Bravu (3:0).

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Olimpija : Tabor 1:2 (1:0)

Konec dramatičnega dvoboja v Ljubljani. Olimpija je imela še nekaj sekund pred koncem v rokah remi, s katerim bi zadržala možnosti za osvojitev naslova (če bi Maribor in Mura remizirala, Olimpija pa premagala Bravo, bi ''kanta'' odšla v Ljubljano), nato pa po zadetku Leona Severja ostali brez vsega. Zmaji niso zmagali že šestič zapored v prvenstvu, Sežančani, ki jih je jeseni vodil prav zdajšnji trener Olimpije Goran Stanković, pa so si zagotovili obstanek. Nekdanji kapetan zmajev Nejc Vidmar po šokantnem razpletu ni skrival solza, podobno velja za prvega vratarja Žiga Freliha, ki si je privoščil nedopustno napako. Tabor je ponovil zgodovino in še drugič zapored v 35. krogu v Ljubljani premagal Olimpijo z 2:1, s tem pa ji prekrižal načrte v boju za naslov prvaka. Zmaji lahko sezono 2020/21 "rešijo" le še s tolažilno nagrado, pokalno lovoriko. To bi jim od srca privoščili zlasti četrtouvrščeni Domžalčani, saj bi si na ta način zagotovili Evropo!



NK Olimpija 1 - 2 #CherryBox24 TABOR

⚽️ 79’ Aldair Djalo

⚽️ 79' Aldair Djalo

⚽️ 95' Leon Sever



Klop: Vidmar, Pavlović, Sešlar, Ćorić, Delamea, Pungaršek, Ivanović, Perović, Boakye.



Klop: Rener, Aliaj, Sever, Ovsenek, Stančič, Stare, Agnoletti.

Klop: Rener, Aliaj, Sever, Ovsenek, Stančič, Stare, Agnoletti.

Poškodovani: Mihaljević, Stanković, Krivičić.

Celjani pod vodstvom Šalje skoraj nepremagljivi

Derbi začelja v Novi Gorici je osrečil srca ljubiteljev nogometa iz Celja. Državni prvaki, ki bodo 22. maja predali ''kanto'' Mariboru oziroma Muri, so v mestu vrtnic morali zmagati, če so še želeli ostati v boju za (vsaj) osmo mesto. Izbrancem Agrona Šalje se je posrečilo! Na krilih dvakratnega strelca Ivana Božića, ki je v zadnjih tednih našel ''šampionsko'' formo iz sezone 2019/20, so uresničili načrt.

Prvi zadetek Ivana Božića v Novi Gorici:

Gostitelji so jim zadali nekaj težav, a so ubranili vse napade. Vratar Matjaž Rozman je ostal nepremagan, Celjani pa so pod vodstvom mladega stratega iz Ljubljane vknjižili že šesto zmago na sedmih tekmah, odkar Šalja vodi Celjane. Gorica je odigrala zadnjo domačo prvoligaško tekmo vsaj do poletja 2022, v prihodnji sezoni pa bo iskala pot do sreče v drugi ligi.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Maribor še korak bližje naslovu

Še tretja tekma predzadnjega kroga in še ena zmaga s 3:0! Tokrat je osrečila privržence Maribora, ki so lahko prvič letos spremljali ljubljence na stadionu. Na Obalo je pripotovala skupina (zdravih) Viol in prišla na svoj račun. Izbranci Simona Rožmana so v srečanju, v katerem so vedeli, da si ne smejo privoščiti spodsljaja, saj bi lahko s tem ponudili Olimpiji priložnost, da jih prehiti na lestvici, osvojili vse tri točke.

Že 13. zadetek Jana Mlakarja v tej sezoni:

Najprej je v polno z bele točke zadel Jan Mlakar in se na lestvici najboljših strelcev tekmovanja izenačil z Nardinom Mulahusejnovićem (oba 13 zadetkov). Le nekaj minut pozneje je z drugim rumenim kartonom za slabšo voljo v mariborskem taboru poskrbel Denis Klinar. Moral je zapustiti igro, Mariborčani so v nadaljevanju srečanja trpeli, ko so branili prednost, a so nato v zaključku dvoboja spet zablesteti.

Najprej je rezervist Andrej Kotnik povišal na 2:0, a mu je pri tem Žan Žužek (tudi krivec za najstrožjo kazen v prvem polčasu) poškodoval nos. Primorec je s krvavim nosom zapustil igrišče, kapetan Marcos Tavares pa je v 89. minuti postavil končni rezultat in po že 157. golu v 1. SNL s soigralcem Felipejem Santosom od sreče zaplesal sambo, nato pa se priklonil navijačem.

Že 157. zadetek Marcosa Tavaresa v 1. SNL:

Maribor tako v zadnji krog vstopa z vodilnega položaja, pred Koprčani pa je še negotovo obdobje, saj bi lahko, če se uresniči najbolj črn scenarij, do konca sezone padli celo na deveto mesto. Zmage niso dočakali že sedem tekem zapored, po tekmi pa je koprski klub sporočil, da je prišlo do menjave na položaju trenerja. Namesto Rodolfa Vanolija se je na vroči stolček podal Nedžad Okčić.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Fantastična predstava Mure za (vsaj) Evropo

Pester sredin spored se je začel v Murski Soboti, kjer je Mura na krilih navijačev, ti so prvič v tem letu lahko prestopili prag Fazanerije in spremljali dvoboj na tribunah, nadigrala Domžale. Črno-beli so bili boljši tekmec, zmagali s 3:0, še dvakrat zadeli okvir vrat in zapravili še kar nekaj zrelih priložnosti. Zadetke so dosegli Amadej Maroša, Luka Bobičanec (že desetega v tej sezoni) in Tomi Horvat.

Zadetek Luke Bobičanca:

Mura si je z visoko zmago že zagotovila najmanj tretje mesto v prvenstvu, si s tem tretjič zapored priigrala Evropo, ostala pa tudi v boju za najbolj mikavno lovoriko, državni naslov. Po točkah se je izenačila z Mariborom, s katerim se bo za naslov spopadla v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu. Do lovorike, katere v zgodovini kluba še ni osvojila, lahko pridejo le z zmago nad vijolicami. Domžalčani bodo sezono končali na četrtem mestu. Če želijo v Evropo, jim bo morala narediti uslugo Olimpija in v finalu pokala 25. maja v Kopru premagati Celje.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Velika zmaga Aluminija za slovo od Kidričevega

Nogometaši Aluminija so se od svoje zelenice v Kidričevem, kjer so odigrali zadnjo domačo tekmo v rednem delu prvenstva, poslovili z nasmejanimi obrazi. Štajerci so v zelo pomembni tekmi za obstanek lažje od pričakovanega strli odpor Brava, kar trikrat premagali vratarja mlade slovenske izbrane vrste Igorja Vekića, in se povzdignili na lestvici. Na zadnjih desetih srečanjih so izgubili le enkrat.

Mrežo mladega ljubljanskega kluba je načel Tonći Mujan:

Dvoboj je potekal pred 35 gledalci, za gostitelje pa so se med strelce vpisali trije tujci. V prvem delu Hrvata Tonći Mujan in Roko Prša, v nadaljevanju pa Srb Nemanja Jakšić. Gostje, ki so pogrešali najboljšega igralca Mustafo Nukića, so si prvo večjo priložnost priigrali šele v izdihljajih srečanja, a so ostali tudi brez častnega zadetka.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Sodnik Matej Jug je pokazal kar deset rumenih kartonov (šest Kidričanom, štiri Bravu), obe ekipi pa bosta z zanimanjem spremljali preostale rezultate 35. kroga Prve lige Telekom Slovenije, po katerih bo bolj jasno, kaj še potrebujejo za zagotovitev obstanka med prvoligaško druščino. Če tako Celje ne bi premagalo Gorice, bi si lahko oddahnili tako v Kidričevem kot tudi v Spodnji Šiški, kjer se bo v soboto mudila Olimpija.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 35. krog: Torek, 18. maj:

Aluminij : Bravo 3:0 (2:0)

Mujan 4., Prša 21., Jakšić 59.



Sreda, 19. maj:

Mura : Domžale 3:0 (1:0)

Maroša 42., Bobičanec 70., Horvat 78.



Koper : Maribor 0:3 (0:1)

Mlakar 28./11-m,. Kotnik 83., Tavares 89.; R.K.: Klinar 34./Maribor



Gorica : Celje 0:2 (0:1)

Božić 45., 48.



Olimpija : Tabor Sežana 1:2 (1:0)

Kapun 27.; Aldair 79., Sever 90.+5