Katastrofa Olimpije v Celju, Domžale še v igri za naslov! #video

Tako so se Celjani veselili lani, ko so po remiju z 2:2 z Olimpijo postali prvaki. Zdaj so jo zagodli Olimpiji še enkrat in z visoko zmago s 4:0 poskrbeli, da so zmaji izgubili vodilni položaj v prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Celja so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije ponižali Olimpijo (4:0) in osrečili Mariborčane, ki bodo v predzadnji krog prvenstva vstopili s prvega mesta. Domžale so premagale Koper (3:1) in zadržale teoretične možnosti celo za naslov prvaka, kanarčke pa dokončno izločile iz boja za Evropo. Vodilne vijolice so v soboto "poslale" Gorico v drugo ligo, Aluminij in Mura sta se razšla brez zadetkov (0:0), remizirala sta tudi Bravo in Tabor (1:1).

V sklepnem dejanju 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki je postregel z menjavo na vrhu, saj je Maribor skočil pred Olimpijo, so se pomerili Domžalčani in Koprčani. Zmaga je ostala doma. Gostitelji so bili boljši, zmagali so s 3:1 (razmerje strelov v okvir je bilo 8:3), s tem pa so za razliko od kanarčkov ostali v boju za Evropo.

Zadetek Daria Kolobarića (12. v sezoni):

Za zmago Domžal nad Koprom sta zadela v polno Arnel Jakupović in Dario Kolobarić, ki se je na lestvici najboljših strelcev prvenstva povsem približal Nardinu Mulahusejnoviću, napadalcu iz BiH, ki je Domžalčane osrečil z avtogolom za končnih 3:1. Za Koprčane, ki na lestvici ostajajo na šestem mestu, se je med strelce vpisal Dare Vršič.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Četrtouvrščeni izbranci Dejana Djuranovića teoretično ostajajo celo v igri za naslov! Če bi Domžalčani do konca sezone dobili obe tekmi, vodilni Maribor izgubil obe tekmi, Olimpija ne bi osvojila več kot točke, Mura pa bi do konca osvojila le še tri točke, ko bi v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu premagala vijolice, bi naslov slovenskega prvaka romal v Domžale! Možnosti za takšen scenarij so skoraj nemogoče, so pa veliko bolj realne tiste za tretje mesto, na katerega se lahko Domžalčani povzpnejo že v prihodnjem krogu, če bi v gosteh ugnali Muro. Če bo pokal osvojila Olimpija, bo v Evropo peljajo tudi četrto mesto, če pa bodo pokalni zmagovalci Celjani, bo potrebno za igranje v kvalifikacijah za konferenčno ligo osvojiti najmanj tretje mesto.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Celjani so jo spet zagodli zmajem in osrečili Maribor

Nogometaši Celja so jo slabo leto po znamenitem remiju proti Olimpiji (2:2), s katerim so si lani zagotovili zgodovinski naslov prvaka, še enkrat zagodli Olimpiji. Lani je bil trener Celja nekdanji nogometaš Olimpije Dušan Kosić, tudi tokrat pa je nogometaše v modro-rumenih dresih popeljal do uspeha proti zmajem strateg iz Ljubljane, ki je tudi sam pred leti branil barve Olimpije. To je Agron Šalja, ki je preporodil moštvo Celja.

Mrežo Olimpije sta zatresla tudi Ester Sokler ...

Branilci državnega naslova, ki se v tej sezoni potegujejo tako za pokalno lovoriko (in s tem posledično tudi Evropo), a se krčevito borijo za obstanek, so v 34. krogu zaigrali ''šampionsko''. Kot da bi želeli spomniti na predstave, s katerimi so navduševali v prejšnji sezoni. Ljubljančane, ki so padli v rezultatsko krizo, saj v prvi ligi niso zmagali že pet tekem zapored, so premagali kar s 4:0. To je najhujši poraz, kar ga je kot trener zmajev izkusil Goran Stanković, Žiga Frelih pa je prvič med vratnicama ljubljanskega kluba moral na eni tekmi po žogo v svojo mrežo kar štirikrat.

... in Mićo Kuzmanović:

Razigrani Celjani so zadeli v polno po dvakrat v vsakem polčasu. V prvem sta bila uspešna Ivan Božić in Ester Sokler, v drugem pa sta rapsodijo celjske ekipe nadaljevala Mićo Kuzmanović in rezervist Filip Dangubić, z desetimi goli tudi prvi strelec Celjanov v tej sezoni.

Rumeno-modri so se osmouvrščenemu Aluminiju približali na -2, Olimpija pa se je znašla v hudi zagati. Dva kroga pred koncem ni več prva, tako da ne odloča več sama o svoji usodi. Za točko zaostaja za Mariborom, pred Muro pa ima le dve točki prednosti. Ljubljančani se sicer potegujejo za dvojno krono, 25. maja jih v finalu pokala na Bonifiki čaka prav dvoboj s Celjani.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Aluminij prekrižal načrte tudi Muri

Aluminij ostaja strup za slovenske klubske velikane. Nogometaši iz Kidričevega so v zadnjih tednih prekrižali načrte Olimpiji (2:2 v Ljubljani), Mariboru (0:0 v Kidričevem), zdaj pa so jo zagodli še Muri, še tretjemu kandidatu za naslov prvaka. Zadnji sobotni dvoboj 34. kroga se je končal brez zadetkov, pa tudi izrazitejših priložnosti. Nevarnih akcij, po katerih bi vsaj malce zadišalo po zadetku, je bilo zelo malo.

Najlepša priložnost Mure v Kidričevem, ki jo je zapravil Staniša Mandić:

Štajerci, ki so v zadnjih devetih nastopih izgubili le enkrat, so z novo točko še povečali naskok pred predzadnjimi Celjani (+5), Prekmurci pa so prednost pred četrtouvrščenimi Domžalčani povišali na (+6), a tudi zapravili priložnost, da bi se točkovno izenačili z Olimpijo. Maribor zdaj četi Anteja Šimundže beži za tri točke, tako da je vse manj možnosti, da bi se lahko Mura še vključila v boj za državni naslov.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Maribor poslal Gorico v drugo ligo

Nogometaši Maribora so v soboto lažje od pričakovanj vzeli mero zadnjeuvrščeni Gorici (3:0), ki je krog pred tem presenetila Domžalčane, tokrat pa bila v Ljudskem vrtu skoraj nenevarna (razmerje strelov v okvir vrat 9:1 za Maribor). Gostitelji so si z dvema zadetkoma Jana Mlakarja, prvega je dosegel po asistenci soimenjaka Jana Repasa, drugega pa z bele točke, priigrali lepo prednost že v prvem polčasu.

Prvi zadetek Jana Mlakarja:

V nadaljevanju je v polno zadel še Repas, Maribor pa je po najvišji zmagi, odkar je njegov trener Simon Rožman, prevzel vodstvo na lestvici. Vsaj do nedelje, ko čaka Olimpijo gostovanje v Celju, je skočil na prvo mesto (+1), Gorica pa je že z 20. porazom v tej sezoni izgubila tudi teoretične možnosti za obstanek, saj za devetouvrščenimi Celjani zaostaja neulovljivih osem točk. Vrtnice se tako po zgolj enemu letu poslavljajo od prve lige, Mariborčani, ki so po tekmi delili veselje s skupino navijačev, pa bodo v nedeljo stiskali pesti za štajerske ''sosede'' iz knežjega mesta.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Tabor prvič nepremagan v Spodnji Šiški

Uvodno dejanje 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije se je končalo brez zmagovalca. Bravo je bolje vstopil v dvoboj. Najboljši asistent lige Mustafa Nukić, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z Ljubljančani, je po mojstrskem ''slalomu'' zatresel prečko, nato zapravil še stoodstotno priložnost. Sledila je kazen. Po nepisanem pravilu ''Kdor ne da, prejme'' so Sežančani povedli iz prve priložnosti, med strelce se je vpisal Marsel Stare.

Zadetek Marsela Stareta za vodstvo Tabora z 1:0:

Gostitelji so izenačili v sodnikovem podaljšku prvega polčasa, v polno je zadel Milan Tučić. Letos je za Bravo dosegel že osem zadetkov, kar polovico proti Tabor v Spodnji Šiški. Drugi polčas se je začel z rdečim kartonom, ki ga je sodnik David Šmajc pokazal Mitji Križanu po vsega 13 sekundah.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Primorci do konca srečanja niso znali prednosti igralca več pretopiti v zmagoviti zadetek. Ostalo je pri 1:1 in zgodovinskem uspehu Tabora, ki je v četrtem gostovanju na stadionu ŽAK končno ostal neporažen.

Poročilo s tekme in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 34. krog: Sobota, 15. maj:

Bravo : Tabor 1:1 (1:1)

Tučić 45.; Stare 22.; R.K.: Križan 46./Bravo



Maribor : Gorica 3:0 (2:0)

Mlakar 11., 45., Repas 63.



Aluminij : Mura 0:0



Nedelja, 16. maj:

Celje : Olimpija 4:0 (2:0)

Božić 7., Sokler 43., Kuzmanović 87., Dangjubić 90.+3



Domžale : Koper 3:1 (1:0)

Jakupović 45., Kolobarić 51., Mulahusejnović 75./11-m; Vršič 63.