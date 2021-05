Zgodovinska točka Tabora v Ljubljani #video

Bravo in CB24 Tabor Sežana sta se v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije v nogometu razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Sežančani so prvič, odkar nastopajo v prvi ligi, ostali neporaženi na stadionu ŽAK, kjer so pred tem doživeli tri zaporedne poraze.

Bravo : CB24 Tabor Sežana 1:1 (1:1) Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Friš, Perger.

Strelca: 0:1 Stare (22.), 1:1 Tučić (45.). Bravo: Vekić, Trontelj, Brekalo, Križan, Drkušić, Španring, Žinko, Kirm, Nukić, Tučić (od 90. Žugelj), Kramarič.

CB24 Tabor Sežana: Rener, Azinović, Nemanič, Ristić, Makoumbou, Grobry, Briški, Salkić, Tolić (od 88. Agnoletti), Ndzengue (od 77. Stančič), Stare (od 73. Sever).Rumeni kartoni: Brekalo, Tucić; Grobry, Tolić (od 88. Agnoletti), Ndzengue, Ristić. Rumeni kartoni: Brekalo, Tučić; Grobry, Ndzengue, Tolić, Ristić.

Rdeči karton: Križan (46.).

Uvodni obračun 34. kroga med Ljubljančani in Sežančani se je končal z nedoločenim izidom. Bravo je po remiju po točkah ujel doslej petouvrščeni Koper, ki bo v nedeljo gostoval v Domžalah, medtem ko ima sežanska ekipa točko manj in je ostala na sedmem mestu.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Ljubljančani so sijajno odprli obračun proti tekmecem s Krasa in si v prvih trinajstih minutah priigrali tri izjemno lepe priložnosti za zadetek. Najprej je gostujočega vratarja Ariana Renerja že v četrti minuti ogrozil Martin Kramarič, ki v prodoru z leve strani v zaključku akcije ni ne streljal ne podal, tako da je priložnost splavala po vodi.

Še bolj konkreten je bil minuto kasneje Mustafa Nukić, ki je lepo prodrl v gostujoči kazenski prostor, žoga pa je po njegovem strelu z devetih metrov zadela le okvir vrat. V 13. minuti je znova "zadišalo" po golu, strel Nukića pa je bil malenkostno previsok.

V začetku prvega polčasa bledi Kraševci so izkoristili že svojo prvo priložnost na tekmi, po kombinirani akciji Kevina Grobryja, Fahda Ndzengueja in Marsela Stareta je slednji iz bliskovitega nasprotnega napada z močnim in natančnim strelom ukanil nemočnega domačega vratarja Igorja Vekića.

Zadetek Marcela Stareta:

Izbrance domačega trenerja Dejana Grabića je prejeti zadetek povsem "paraliziral". Do konca polčasa so igrali nezbrano in nepovezano, v prvi minuti sodnikovega podaljška pa so vendarle dosegli izenačujoči gol, potem ko se je po prostem strelu z leve strani v kazenskem prostoru gostov najbolje znašel Milan Tučić in zadel za 1:1.

Rdeči karton Križana po le nekaj sekundah

Domači nogometaši so v začetku drugega polčasa doživeli šok, saj je glavni sodnik David Šmajc pokazal rdeči karton Mitji Križanu. Številčno šibkejši gostitelji so navzlic temu v 50. minuti izpeljali nevarno akcijo, strel Marka Španringa z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo Renerjeve desne vratnice.

Izključitev Mitje Križana:

V nadaljevanju so bili gosti malce več pri žogi in si v 55. in 56. minuti priigrali dve (pol)priložnosti. Prvi poskus Stareta je Vekić zanesljivo ubranil, medtem ko je bil Mihael Briški v drugem poskusu po strelu z glavo premalo natančen.

V nadaljevanju je igra v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma, gosti so imeli jalovo pobudo, gostitelji pa so zlahka zadržali vse njihove napade.

Bravo bo v prihodnjem krogu v torek, 18. maja, gostoval pri Aluminiju, CB24 Tabor Sežana pa dan kasneje pri Olimpiji.

Dogajanje v Ljubljani v živo: