Trener Olimpije se opravičuje navijačem in klubu, kapetan dodaja: Sramotna tekma

Nogometaši Olimpije so si z novim neuspehom, visokim porazom v Celju (0:4) in spoznanjem, da v Prvi ligi Telekom Slovenije niso zmagali že petkrat zapored, močno otežili pot do načrtovanega naslova državnega prvaka. "Boleč poraz. Rad bi se opravičil vsem navijačem in celotnemu ustroju kluba," je po polomu zmajev v knežjem mestu sporočil trener Goran Stanković, kapetan Timi Max Elšnik pa je skrušeno priznal, da je Olimpija v nedeljo zaigrala katastrofalno slabo in si kaj več niti ni zaslužila.

Še pred gostovanjem v Celju je imela Olimpija vse v svojih rokah. Do konca si je lahko neodvisno od razpleta dvobojev, na katerih nastopajo glavni tekmeci v boju za naslov prvaka, privoščila celo manjši spodrsljaj, en remi, pa bi še vseeno cilj prvoligaškega maratona prečkala prva.

Vedela pa je tudi, da ne sme izgubiti, ker bi jo v tem primeru prehitel Maribor. No, po bledi predstavi, ki je v nedeljo na stadionu Z'dežele parala živce navijačem zeleno-belih in bila svetlobna leta oddaljena od igre, s katero je ljubljanski klub v začetnem delu spomladanskega dela ujel, nato pa še prehitel vijolice, je marsikaj drugače.

Elšnik: Na igrišču smo bili katastrofa

Zdaj so v najboljšem položaju Mariborčani. Zmaji so padli na drugo mesto in niso več "svoje sreče kovači", za dodatno slabo voljo pa skrbi nedorečena igra, polna napak, s katero niso mogli resneje konkurirati tokrat zelo razigranemu in všečnemu Celju. "Sramotna tekma za nas. Tega v tem trenutku nismo potrebovali. Žal smo bili na igrišču katastrofa. Nismo si niti zaslužili več, kot smo dobili," je brez ovinkarjenja sporočil Timi Max Elšnik. Tako razočaran, odkar je kapetan zmajev, še ni bil.

Celjani so povedli prek Ivana Božića že v 7. minuti:

Štajerec se zaveda, da je Olimpija morda doživela usoden spodrsljaj, s katerim bi lahko izgubila tisto, o čemer je hrepenela vso sezono. Zlasti po uvodnem delu spomladanskega dela, ko pod vodstvom Gorana Stankovića ni izgubila kar desetkrat zapored, hkrati pa ostala v boju za dvojno krono. Dišalo je po pravljici, zdaj pa bodo Ljubljančani morda sezono končali celo brez lovorike.

Stanković: Če bi igrali še eno tekmo ...

Goran Stanković in njegov pomočnik Darijan Matić nista našla protiorožja za razigrane Celjane. Foto: Vid Ponikvar "To je boleč poraz. Rad bi se opravičil vsem navijačem in celotnemu ustroju kluba. Presekal nas je prvi gol Celjanov. Dobro so stali v fazi branjenja, prehajali v hitre prehode. Če bi igrali še eno tekmo v Celju, ne bi dali gola. Bili smo brez neke ideje," je bil 41-letni trener zeleno-belih tako nezadovoljen z izvedbo svojih varovancev, da je prepričan, da bi ostala mreža Matjaža Rozmana nedotaknjena, tudi če bi tekma v Celju trajala kar 180 minut.

"Poskušali smo napadati prek bokov, po sredini, si tudi pripravili nekaj strelov, a nobeden izmed nas ni resneje ogrozil vrat. Nismo bili na pravi ravni. Preveč nas je imelo slab dan. Tega si v boju za naslov ne bi smeli privoščiti. Ni bilo energije. Mučno je bilo, zelo težko," kapetan zmajev ni skrival razočaranja, obenem pa pohvalil branilce naslova, ki so jo še drugič v slabem letu na domačem igrišču zagodli Olimpiji in ji morda še drugič zapored preprečili osvojitev naslova.

Globoko v sodnikovem podaljšku je Filip Dangubić poskrbel za končnih 4:0:

"Celje je bilo preprosto boljše. Izkoristili so svoje priložnosti, bili so bolj živi. Bili so korak pred nami, težko je bilo igrati proti njim. Zasluženo so zmagali, bili so dominantni," je pohvalil tekmeca, s katerim se bo spoprijel še 25. maja v finalu pokala v Kopru.

Elšnik se tolaži: Nič še ni odločeno

Lahko Olimpija v sredo, ko bo prvič letos v Stožicah zaigrala pred gledalci, končno prekine niz tekem brez zmage? Foto: Vid Ponikvar Kako zdaj naprej? V tabor Olimpije se je po nepričakovanem neuspehu, najhujšem porazu sezone, naselil dvom o lastnih sposobnostih. Lahko Ljubljančani v takšnem stanju sploh še dosežejo cilj? Kapetan Elšnik resda ostaja zmeren optimist, a se tudi zaveda, da Ljubljančani niso več prvi favoriti za osvojitev naslova.

"Zdaj bo treba dobiti šest točk na zadnjih dveh tekmah in verjeti, da bo to dovolj. Nič še ni odločeno. To tekmo moramo zdaj čim prej pozabiti. Kaj takšnega se ne sme več ponoviti. Na zadnjih dveh tekmah (Olimpija bo v sredo gostila Tabor, nato jo 22. maja čaka zadnji krog, gostovanje pri Bravu, op. p.) se moramo pokazati v dosti boljši luči. Moramo upati in verjeti, da bo dovolj," 23-letni kapetan mlade slovenske izbrane vrste še verjame v srečen konec.

Stanković: Napake so sestavni del nogometa

Vodstvo Olimpije, na čelu s predsednikom Milanom Mandarićem in podpredsednikom Željkom Mandarićem, še zaupa aktualnemu strokovnemu štabu? Foto: Planet TV V sredo bo Olimpija proti Taboru prvič v tej sezoni odprla vrata stadiona tudi navijačem, ki po hudem ponižanju zeleno-belih v Celju ne morejo biti prav dobre volje. A upanje umira zadnje. Maribor bo v sredo gostoval v Kopru, dvoboj se bo začel dobre tri ure pred tistim v Stožicah, Olimpija pa bi v primeru pozitivnega rezultata kanarčkov spet lahko skočila na prvo mesto.

"Nismo več odvisni sami od sebe, je pa še vse odprto," poudarja Stanković, ki je kot enega morebitnih razlogov za ogromna nihanja v predstavah - Olimpija je v zadnjih petih prvenstvenih tekmah osvojila le dve točki - izpostavil morebitno psihološko oviro v glavah. Po drugi strani verjame, da se njegovi izbranci, podobno kot člani strokovnega vodstva, zavedajo, kateri grb nosijo in kakšno težo predstavlja v slovenskem nogometu.

Olimpija je doživela hud poraz na stadionu, kjer je lani poleti po usodnem remiju (2:2) spremljala, kako so se Celjani veselili zgodovinskega naslova državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, da bi lahko tik pred koncem sezone izgubil službo, saj je vrag ob rezultatski krizi zmajev vzel šalo, ne razmišlja, prav tako se s tem ne obremenjuje. Za Olimpijo, ki jo nosi globoko v srcu, daje vse od sebe. Poskuša ji pomagati, da bi uresničila cilje, a se je v zadnjih tednih pojavila kriza igre, pa tudi kriza rezultata. "Zamujali smo v duelih, v tranziciji nismo bili zbrani. Fantje dajo od sebe vse, kar je v njihovi moči, a napake so sestavni del nogometa, s tem je treba živeti," je po porazu v Celju dejal Stanković, ki ga čakajo zelo zahtevni dnevi, saj bi lahko Olimpija ostala brez tako želene "kante".