Preverite, kako so se Celjani znesli nad Olimpijo #video

Trener Celja Agron Šalja je popeljal izbrance do nepričakovane visoke zmage nad ekipo, ki je do tega kroga vodila v prvenstvu. Foto: NK Celje

Nogometaši Celja so v 34. krogu Prve lige Telekom doma premagali Olimpijo s 4:0 (2:0), se osmouvrščenemu Aluminiju približali na dve točki, Ljubljančani pa so zapravili priložnost, da bi se vrnili na prvo mesto. V vodilnem položaju tako dva kroga pred koncem sezone vztraja Maribor.

Celje : Olimpija 4:0 (2:0) Stadion Z'Dežele, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Bensa, Černe. Strelci: 1:0 Božić (7.), 2:0 Sokler (43.), 3:0 Kuzmanović (87.), 4:0 Dangubić (90.). Celje: Rozman, Kadušić, Zaletel, Stojinović, Kerin (od 83. Kljun), Benedičić (od 88. Vego), Vrbanec, Rorič (od 78. Novak), Božič (od 78. Čalušić), Kuzmanović, Sokler (od 63. Dangubić).

Olimpija: Frelih, Boakye, Korun, Savić (od 16. Perović), Maksimenko, Pavlović (od 86. Andrejašič), Pungaršek (od 80. Bakić), Elšnik, Kurež (od 46. Osterc), Bosić (od 86. Baskera), Ivanović. Rumena kartona: Perović, Korun.

Olimpija dva kroga pred koncem ni več vodilna ekipa državnega prvenstva. Še konec meseca aprila so imeli Ljubljančani sedem točk prednosti pred drugouvrščenim Mariborom, v Celju pa že na peti zaporedni tekmi niso zmagali, še več, na tretjem zaporednem gostovanju v tem obdobju so zabeležili poraz. In to povsem zasluženo. V knežjem mestu so pokazali premalo, da bi se izognili zanesljivemu porazu.

Celjani pod vodstvom Šalje igrali kot prerojeni

Na drugi strani so Celjani nadaljevali uspešne predstave pod vodstvom novega trenerja Agrona Šalje. Ta jih je uspel odlično pripraviti tudi na tekmo z Olimpijo, njegovi varovanci so vanjo vstopili samozavestno in pokazali, da se tekmeca prav nič ne bojijo.

Že po prvem polčasu so vodili z 2:0, a bi bilo njihovo vodstvo lahko tudi višje. Matic Vrbanec je s strelom od daleč prvi zagrozil vratarju Žigi Frelihu, že v sedmi minuti pa so domači tudi povedli. Ivan Božič je neoviran prišel do strela s približno 22 metrov, Frelih pa je bil za razliko od poskusa Vrbanca nemočen.

Uvodni zadetek za 1:0 je dosegel Ivan Božić ...

Je pa ljubljanski vratar pozneje nekajkrat rešil svojo ekipo. Na mestu je bil po strelu Žana Zaletela z glavo, še težje delo pa je imel v 37. minuti, ko so tekmeci speljali odlično akcijo, Božić je z leve strani poslal žogo v sredino, tam jo je Ester Sokler izpustil med nogami, Vrbancu pa je ljubljanski vratar ubranil.

Nogometaši Celja so jo slabo leto po znamenitem remiju proti Olimpiji (2:2), s katerim so si zagotovili naslov prvaka, še enkrat zagodli Olimpiji. Z zmaji se bodo pomerili tudi 25. maja v finalu pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Toda v 43. minuti je moral Frelih spet po žogo v mrežo. Mićo Kuzmanović je bil prehiter za ljubljansko obrambo, ki je v 16. minuti ostala brez poškodovanega Vujadina Savića (ta se je na seznamu poškodovanih pridružil Andresu Vombergarju in Maticu Finku, ki danes nista bila na razpolago trenerju), podal v sredino neoviranemu Soklerju, celjskemu napadalcu pa je ni bilo težko potisniti v mrežo.

Celjani prevladovali tudi v drugem polčasu

Tudi v drugem delu so si prvo priložnost - v prvem je edino za goste zapravil Gal Kurež, priigrali gostitelji, Kuzmanović je z glavo streljal mimo gola, nato sta dvakrat od daleč poskušala gostujoča igralce Enrik Ostrc in Đorđe Ivanović, toda Matjaž Rozman se ni pustil presenetiti, v 63. minuti pa je moral Frelih spet pokazati vse svoje znanje, ko je z glavo iz neposredne bližine sprožil strel Božić.

... zadnji zadetek Celja za 4:0 pa je dosegel Filip Dangubić:

Rozman se je v 70. minuti izkazal po strelu Timija Maxa Elšnika, ofenziva Olimpije tako ni obrodila sadov. Zato ob koncu tekme dva gola dosegli domači, neodločnost gostujoče obrambe sta kaznovala Kuzmanović, ki je žogo poslal prek Freliha v mreži, in Filip Dangubić.

Celje bo v naslednjem krogu gostovalo pri Gorici, Olimpija bo gostila Tabor Sežano.

