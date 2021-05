Kako je Maribor poslal Gorico v drugo ligo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma premagali Gorico s 3:0 (2:0). Nogometaši Maribora so v dvoboju s Primorci upravičili vlogo favorita, z zmago tekmeca tudi matematično poslali v drugo ligo, sami pa vsaj začasno prevzeli prvo mesto na prvenstveni razpredelnici.

Maribor : Gorica 3:0 (2:0) Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Antič, Smej, Burjan (Hajdina).

Strelec: 1:0 Mlakar (11.), 2:0 Mlakar (45., 11-m), 3:0 Repas (63.). Maribor: Jug, Milec, Martinović, Uskoković, Koderman, Vrhovec, Gorenak (od 57. Kronaveter), Repas, Požeg Vancaš (od 82. Kotnik), Matko (od 57. Klinar), Mlakar (od 72. Tavares).

Gorica: Likar, Mevlja, Zirdum (od 70. Diakhate Laha), T. Kavčič, Hodžić, M. Kavčič, Mavretič (od 84. Mlinarić), Kačinari, Begić, Oyewusi (od 63. Vipotnik), Velikonja (od 70. Paljk). Rumeni kartoni: Martinović, Milec; Mavretič, Kačinari.

Rdeč karton: /

Mariborčani so se dobro zavedali, da si v boju za prvaka niso smeli privoščiti spodrsljaja in s tako miselnostjo so tekmo tudi začeli. Že v četrti minuti je Aljoša Matko zadel prečko, ni pa povsem jasno, ali je sploh hotel streljati, ali je hotel le poslati predložek v sredino.

V 11. minuti so gostitelji vendarle kronali premoč. Po lepi akciji je najprej Rudi Požeg Vancaš lepo podal Janu Repasu, ta je z leve stani po tleh poslal žogo pred vrata, kjer je prisebno reagiral Jan Mlakar in žogo poslal v mrežo.

Zadetek Jana Mlakarja za 1:0:

Mlakar je imel malo zatem še eno priložnost, tako kot Matko nekaj pozneje je streljal preslabo. Po začetni dominaciji pa so vijoličasti v nadaljevanju popustili, česar pa tekmeci niso znali izkoristiti. Izrazite priložnosti si niso pripravili, omembe vreden je bil le poskus Tjaša Begića z razdalje, toda vratar Ažbe Jug je žogo odbil v kot.

V sodniškem podaljšku so Mariborčani povišali vodstvo. Til Mavretič je nespretno poskusil izbiti žogo iz kazenskega prostora, pri tem zadel Blaža Vrhovca, sodnik Mihael Antič je dosodil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Mlakar.

Zadetek Jana Repasa za 3:0:

Glede na videno je bil zmagovalec znan že po prvem polčasu, kar so se očitno zavedali igralci obeh ekip. Drugi polčas je bil bolj dolgočasen, še naprej pa so bili Štajerci nevarnejši. Matko je svojo priložnost zamudil, Repas pa je bil v 63. minuti uspešnejši, z natančnim strelom je postavil končni izid. Tega bi lahko spremenil še Marcos Tavares, vendar je iz ugodnega položaja streljal mimo gola.

Maribor bo v naslednjem krogu gostoval pri Kopru, Gorica bo gostila Celje.

Dogajanje v Mariboru v živo: