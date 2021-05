Celjani korak do lovorike in Evrope! Velik udarec za Koper.

V finalu pokalnega tekmovanja se bosta 25. maja na Bonifiki pomerila Celje in Olimpija. Izbranci Agrona Šalje so v četrtek z 1:0, zmagoviti zadetek je dosegel Matic Vrbanec, premagali Koper, Ljubljančani pa pod vodstvom Gorana Stankovića ostajajo v igri za dvojno krono. V sredo so v polfinalu pokala v gosteh spravili v slabo voljo Domžale, zadetek za finale je prispeval kapetan Timi Max Elšnik.

Celje : Koper 1:0 (1:0)

Konec dvoboja v Celju! Gostitelji so ohranili prednost in si priigrali napredovanje v finale. 25. maja se bosta tako na Bonifiki za pokalno lovoriko udarila Celje in Olimpija. Rumeno-modri torej še niso rekli zadnje v boju za Evropo! 88. minuta: priložnost za izenačenje se je ponudila Žanu Žužku, a je njegov strel ubranil Matjaž Rozman. Celjani so vse bližje že 10. finalu pokalnega tekmovanja. 75. minuta: tokrat je bilo vroče pred koprskimi vrati. Filip Dangubić se je otresel dveh koprskih branilcev in streljal v levi spodnji kot koprskih vrat. Izkazal se je vratar David Adam in žogo odbil v kot. 70. minuta: priložnost Kopra. Kapetan Ivica Guberac je zaposlil Mateja Palčiča, ki je z desne strani kazenskega prostora Celja udaril proti vratom gostiteljev, a ni bil natančen. Strel je zgrešil cilj, ostaja pri vodstvu branilcev državnega naslova. 51. minuta: sporna situacija v koprskem kazenskem prostoru. Proti vratom Primorcev je prodiral Ester Sokler, nato pa ga je oviral branilec Kopra Denis Cerovec. Nekdanji napadalec Brežic je padel na tla, počasen posnetek pa je pokazal, da ga je Hrvat pri tem tudi odrival. Sodnik Rade Obrenović je odmahnil z roko, igra se je nadaljevala. Konec prvega polčasa, ki so ga Celjani dobili z 1:0. Razmerje v strelih na gol je 4:3 (v strelih v okvir vrat 4:2). Koprčani so prejeli dva rumena kartona, Celjani še nobenega. 24. minuta: Ni manjkalo veliko, pa bi Celjani podvojili prednost! Dušan Stojinović je želel poslati predložek v kazenski prostor gostov, nato pa se je žoga od Žana Žužka v visokem loku odbila skoraj v koprska vrata. Zadetek Celja je preprečila vratnica, ostaja 1:0. Goooool! 1:0! 20. minuta. Celjani so povedli. Žan Benedičič je z dolgo podajo po tleh izjemno zaposlil Matica Vrbanca, ki se je otresel branilcev Kopra in suvereno premagal Davida Adama. Koprčani so mislili, da se je strelec Celja nahajal v nedovoljenem položaju, a je poznejši posnetek pokazal, da je zadetek Celja povsem regularen. 15. minuta: prva velika priložnost na tekmi. Ponudila se je Maksu Barišiču, ki se je znašel sam pred vratarjem Celja, a je nato Matjaž Rozman ubranil strel. Žoga se je spet odbila do Barišiča, ki se je odločil za preigravanje, čeprav se mu je na levi strani kazenskega prostora gostiteljev ponujal Nardin Mulahusejnović. Barišič je izgubil žogo, tako da v Celju ostaja 0:0. Drugi polfinalni dvoboj pokala med Celjem in Koprom se je začel ob 20. uri. Glavni sodnik je Rade Obrenović.



Olimpija vztraja v boju za dvojno krono! V prvenstvu je tri kroge pred koncem v vodilnem položaju, v pokalu pa se je kot prva uvrstila v finale. Le tri dni po napornem nedeljskem večnem derbiju z Mariborom (0:0 v Stožicah) je prekrižala načrte Domžalam, ki so imeli prednost domačega igrišča, a tega niso znali pretopiti v napredovanje.

Zmage so se veselili gostje iz Ljubljane, zmagoviti zadetek pa je v 70. minuti dosegel Timi Max Elšnik. Kapetan je najprej "ukradel" žogo na polovici igrišča Arnelu Jakupoviću, nato stekel v silovit protinapad in se po dvojni podaji z Đorđetom Ivanovićem znašel v zelo ugodnem položaju za strel. Meril je zelo natančno, tako da se je žoga od spodnjega dela prečke odbila v gol. Olimpija je povedla z 1:0 in zadržala prednost do konca, po tekmi pa je sledilo veliko slavje v taboru gostov, ki so v dvoboj vstopili z zelo spremenjeno zasedbo glede na večni derbi z vijolicami.

Zmagoviti zadetek je dosegel kapetan Timi Max Elšnik, vratar Nejc Vidmar pa je ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvoligaški igralci imajo zaradi stresne sezone, v kateri je dinamiko priprav pogosto odrejala epidemija covid-19, opravka z zgoščenim urnikom tekem in večjim naporom kot sicer. Zlasti tisti klubi, ki še vztrajajo na dveh frontah, imajo vedno več težav z utrujenostjo in poškodbami. O tem je po remiju z Mariborom spregovoril tudi kapetan Olimpije Elšnik. Zmaji so na zadnjih tekmah zaradi poškodb izgubili kar nekaj pomembnih igralcev, trener Goran Stanković pa je zaradi izčrpanosti - zeleno-bele že v nedeljo čaka nova zelo pomembna tekma, prvenstveno gostovanje v Celju - v polfinalu pokala vsaj nekoliko odpočil nekatere prvokategornike.

Trener Domžal Dejan Djuranović je sklenil pokalno tekmovanje v polfinalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako je začel dvoboj s kar sedmimi novimi igralci v začetni postavi, med vratnicama pa se je znova izkazal nekdanji vratar Nejc Vidmar in po pokalni tekmi v Lendavi še drugič letos ohranil mrežo nedotaknjeno. Olimpija je sicer prevladovala v prvem polčasu, Radivoj Bosić je stresel okvir vrat, Enrik Ostrc je namučil vratarja Ajdina Mulalića, na drugi strani pa je zmaje ob koncu prvega dela najbolj ogrozil Damjan Vuklišević, a se je izkazal Vidmar in preprečil zadetek Domžal.

Fink že končal sezono, o Vombergarju čez nekaj dni Andres Vombergar izvaja terapije, a ni še dokončno jasno, ali bi lahko v nedeljo že pomagal zmajem v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida Iz tabora Olimpije so v sredo poslali poročilo o zdravstvenem stanju nogometašev, ki so na seznamu poškodovanih. Prejšnji teden se je na prvenstveni tekmi v Domžalah poškodoval Matic Fink. Izkušeni branilec je obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice in, kot kaže, že končal sezono. Zadnjo stegensko mišico si je na omenjeni tekmi, ki jo je ljubljanski klub izgubil z 0:2, poškodoval tudi Antonio Delamea Mlinar. Ker pa je njegova poškodba manjša, bi lahko pomagal soigralcem na naslednjih prvenstvenih tekmah (v gosteh s Celjem in Bravom, doma s Taborom). Za današnji pokalni spopad ne pride v poštev, podobno velja tudi za Andresa Vombergarja, ki si je v nedeljo poškodoval mečno mišico in že opravlja terapije. Želi se čim prej vrniti na igrišče. Danes ne bo kandidiral za dvoboj, ali bi prišel v poštev za zadnje tekme v ligi, pa bo Olimpija sporočila v prihodnjih dneh. Na seznamu poškodovanih je tudi mladi up Stefan Petrović (poškodba hrbta), že od prej je znano, da Vitja Valenčič po hujši poškodbi kolena še dolgo ne bo mogel pomagati soigralcem, bi se pa lahko v zaključku sezone vrnil Hrvat Ante Ćorić, ki ga je Olimpiji posodila Roma. Po poškodbi kolena je namreč začel trenirati z ekipo.

Velika priložnost za Celjane in Koprčane

Agron Šalja je od pokalnega naslova s Celjani oddaljen le še dve tekmi. Foto: NK Celje V četrtek se bosta za drugo mesto v finalu pokala pomerila Celje in Koper. Branilcem državnega naslova v tej sezoni ne gre po načrtih. V prvi ligi so vse bližje devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam za obstanek, v katerih bi se pomerili z drugoligaškim podprvakom (trenutno je to novomeška Krka). Edina možnost za Evropo se ponuja v pokalu. Podobno razmišljajo tudi v taboru Kopra, kjer so v prvenstvu v zadnjem obdobju izkusili rezultatski padec. Ker pa bo sklepno dejanje pokala 25. maja na Bonifiki, so kanarčki še kako motivirani, da preskočijo celjsko oviro in si zagotovijo nastop v finalu.

A tako razmišljajo tudi pri gostiteljih, ki so pod vodstvom Agrona Šalje začeli zmagovati pogosteje kot prej. Vložek je ogromen, želja po lovoriki in vozovnici za Evropo pa ogromna, zato velja v četrtek v knežjem mestu pričakovati zelo pestro srečanje. Ne nazadnje Rodolfo Vanoli že dobro ve, kako sladko je osvojiti pokalno lovoriko s Koprom. Pravico bo delil Rade Obrenović.