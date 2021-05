Lani je postal kralj 1. SNL Lotrič. Kdo bo letos? O tem odločate tudi vi!

Glasujete lahko tukaj.

Ljubitelji nogometa na sončni (v teh dneh bolj deževni) strani Alp že lahko prispevajo svoje glasove na spletnem glasovanju javnosti (navijačev), s katerim se je v četrtek uradno začel izbor najboljših nogometašev sezone 2020/2021 v Sloveniji.

Letos že 17. izbor

Na zadnji Spins Gali, ko Slovenije še ni zajela pandemija novega koronavirusa, je bil za najboljšega nogometaša sezone izbran Rudi Požeg Vancaš (2018/19). Foto: Vid Ponikvar Nagrada za najboljšega nogometaša oziroma nogometašico sezone je v svetu športa ena najbolj cenjenih lovorik, saj gre za priznanje, ki ga podeljujejo nogometaši in nogometašice svojim kolegom in kolegicam, katerih veščine nogometne igre so spoznali v medsebojnih dvobojih na travnati površini. Izbor najboljših nogometašev sezone, kjer glasujejo profesionalni nogometaši, člani SPINS, se je prvič izvedel leta 2004.

Sprva se je glasovalo le za najboljšega nogometaša v Sloveniji, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO izbirali tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes. Z leti so bila zaradi velikega zanimanja javnosti in nogometašev samih izboru dodana tudi glasovanja za najboljše nogometaše po posameznih igralnih mestih, najboljšega slovenskega nogometaša sezone, najboljšega nogometaša druge slovenske nogometne lige in najboljšo nogometašico sezone v Sloveniji.

Letos smo priče že sedemnajstemu izboru najboljših nogometašev sezone in petemu izboru najboljših nogometašic 1. SŽNL. Zaradi prekinitve tekmovalne sezone, ki je bila posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb, letos ne bo potekalo glasovanje za najboljše nogometaše 2. SNL. Nogometaši, trenerji, strokovna javnost (novinarji) in navijači bodo tako izbirali najboljše nogometaše in trenerje 1. SNL v sezoni 2020/2021. Najboljših enajst nogometašic in najboljšo nogometašico 1. SŽNL v sezoni 2020/2021 pa bodo izbrale aktivne igralke sedmih prvoligaških klubov, članice SPINS.

Najboljši bo okronan 22. maja

Predstavitev nominirancev je predvidena v soboto, 15. maja. Širši izbor najboljših po igralnih pozicijah zajema tri vratarje, osem branilcev, šest vezistov in šest napadalcev. Ob tem bo objavljen tudi širši seznam najboljših trenerjev sezone in kandidatov za najboljšega nogometaša sezone 2020/2021 v Sloveniji. Javnost bo spletno glasovanje za izključno nominirance nadaljevala do srede, 19. maja 2021.

Mitja Lotrič je lani pokal za najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije prejel neposredno po ''šampionskem" remiju proti Olimpiji (2:2). Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa prireditve Nogometna Gala SPINS XI v letošnjem letu ne bo. Nagrade najboljšim nogometašem in trenerju sezone bodo predvidoma podeljene na tekmah zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije (PLTS), 22. maja. Podobno je bilo tudi lani, ko je Mitja Lotrič, tedanji kapetan Celja, zdaj pa član nemškega drugoligaša Würzburger Kickers, doživel dvojno srečo. Najprej je s Celjani postal državni prvak in dvignil ''kanto'', nato pa prejel še priznanje za najboljšega igralca Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2019/20.