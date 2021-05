Aluminiju derbi za obstanek, na vrhu vse bolj vroče #video

V 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije je Aluminij na zadnji tekmi z 2:0 odpravil Gorico, ki je z eno nogo že v drugi ligi. V sredo je vodilna Olimpija z 0:2 klonila na derbiju pri vročih Domžalah, pred tem pa je Mura z 2:1 ugnala Koper in se Zmajem približala na 3 točke zaostanka. Še točko bližje so Mariborčani, ki so v torek po preobratu ugnali Tabor (2:1). V dvoboju, še kako pomembnem v boju za obstanek, je Bravo z 2:0 ugnal Celje.

Razpotegnjeni 32. krog Prve lige Telekom Slovenije se je končal z današnjim obračunom v Kidričevem, kjer sta se spopadla Aluminij in Gorica. Derbi za obstanek so z 2:0 dobili nogometaši Aluminija, za zmago pa je že v prvem polčasu dvakrat zadel David Flakus Bosilj.

Aluminij je tako dobil derbi za obstanek, pri čemer so gostitelji ubranili "varno" osmo mesto, pred devetim Celjem imajo zdaj štiri točke naskoka. Na drugi strani pa je zaostanek Gorice za najbližjimi sosedi na lestvici ogromen, za devetim mestom vrtnice zaostajajo že osem točk in so z eno nogo že v drugi ligi.

Domžale po Mariboru na kolena spravile še Olimpijo

Derbi kroga se je odvil v Domžalah, kjer so domači nogometaši z 2:0 odpravili vodilno Olimpijo. V taboru gostiteljev so tako po Mariboru zagrenili življenje še drugemu slovenskemu velikanu. In to na podoben način kot vijolicam, saj so se tudi z zmaji v kratkem času pomerili tako v prvenstvu kot tudi v pokalu (12. maja v polfinalu).

Domžale so povedle v 29. minuti, potem ko je v kazenskem prostoru streljal Slobodan Vuk, žoga pa se je od noge Vitalijsa Maksimenka odbila za hrbet vratarja Freliha. Na 2:0 pa je povišal Arnel Jakupović. Trenerju Olimpije dodatne sive lase povzročajo poškodbe, saj se je v 21. minuti poškodoval Antonio Delamea Mlinar, ravno pred drugim zadetkom Domžal pa je iz igre moral še Matic Fink.

Poročilo, akcije in zadetka s tekme v Domžalah:

Trener Dejan Djuranović je tako z zmago dobil darilo za rojstni dan, ki ga slavi prav danes. Olimpija v prvenstvu ni zmagala že trikrat zapored in je dovolila Muri, da se v treh krogih z –11 približa na –3. Maribor, s katerim se bo Olimpija v nedeljo pomerila na večnem derbiju, pa zdaj zaostaja le še dve točki. Na drugi stran Domžalčani za prvim mestom zaostajajo sedem točk.

Domžale : Olimpija, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Mura ostaja v stiku z vrhom

Prvoligaška sreda se je začela v Prekmurju, kjer je Mura v izdihljajih srečanja prišla do zmage nad Koprom z 2:1 in skupno tretje zmage na medsebojnih srečanjih v tej sezoni. Koper je v prvem polčasu s samostojno akcijo v vodstvo popeljal Nardin Mulahusejnović, ki je bil uspešen še trinajstič v sezoni. Na drugi strani pa je v 64. minuti izenačil Staniša Mandić, ki je ravno odslužil kazen prepovedi nastopa na treh tekmah. Odločilni gol je v 87. minuti z izjemnim strelom z razdalje dosegel Tomi Horvat.

Video: zadetek Horvata:

Mura zdaj za drugim Mariborom spet zaostaja le točko, skupno so Prekmurci pri 55 točkah. Kanarčki v prvenstvu za četrtim mestom trenutno zaostajajo devet, za tretjeuvrščeno Muro pa že ogromnih trinajst točk.

Poročilo, akcije in zadetki s tekme v Murski Soboti:

Maribor si je oddahnil

Maribor je v torek v Ljudskem vrtu prišel do pomembne zmage v boju za naslov prvaka in se bo z dobro popotnico podal na nedeljski večni derbi. A se je tekma v Ljudskem vrtu začela po notah Sežancev, saj je Tabor v 23. minuti povedel. Po globinski podaji Aldaira je zadel Mihael Briški, ki se je sicer znašel v očitnem prepovedanem položaju, a je sodnik Asmir Sagrković ocenil, da gol velja. Maribor je bil v prvem polčasu povsem nenevaren, je pa s povsem drugim obrazom začel drugi polčas, kar se je domačim hitro obrestovalo. V 52. minuti je izid z bele pike poravnal Jan Mlakar, nekaj minut kasneje je gol za zmago Maribora dosegel Jan Repas.

Video: gol, ki je buril duhove v Ljudskem vrtu:

Mariborčani so se z zmago Olimpiji približali na dve točki zaostanka, Simon Rožman je dobil svojo drugo od šestih tekem na klopi Maribora. Tabor z ničlo ostaja pri 40 točkah, zdaj je sedmi.

Poročilo, akcije in zadetki s tekme v Mariboru:

Prvaki se držijo za glavo

Prvoligaška karavana se je v torek najprej ustavila v Ljubljani, kjer so v Spodnji Šiški gostovali prvaki iz Celja. Nogometaši Brava so zmagali z 2:0 in tako prekinili niz osmih tekem brez zmage, ravno zadnjo zmago so dosegli proti aktualnim prvakov, ko so v Celju slavili s 3:2. Za zmago domačih je najprej v 68. minuti z glavo zadel Mitja Križan, nato je v zaključku tekme zmago potrdil Martin Kramarič. A varovanci Dejana Grabića so se za zmago močno nagarali, Celjani so bili predvsem v prvem polčasu boljši nasprotnik, že v drugi minuti je prečko zatresel Dušan Stojinović, nato je vratar Brava Igor Vekić Filipu Dangubiću še ubranil strel z bele pike.

Video: zapravljena enajstmetrovka Celja:

Agron Šalja je tako na klopi Celja doživel prvi poraz, Celjani tako ostajajo na devetem mestu z 31 točkami. Bravo je Celju pobegnil na devet točk prednosti, hkrati je na lestvici skočil pred Tabor.

Poročilo, akcije in zadetka s tekme v Ljubljani:

Bravo : Celje, foto: Grega Valančič/Sportida:

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog: Torek, 4. maj:

Bravo : Celje 2:0 (0:0)

Križan 68., Kramarič 81.

FIlip Dangubić (Celje) je v 27. minuti zapravil 11m. Maribor : Tabor 2:1 (0:1)

Mlakar 52./11m, Repas 62.; Briški 23. Sreda, 5. maj:

Mura : Koper 2:1 (0:1)

Mandić 64., Horvat 87.; Mulahusejnović 43. Domžale : Olimpija 2:0 (2:0)

Maksimenko 29./ag, Jakupović 38. Četrtek, 6. maj:

Aluminij : Gorica 2:0 (2:0)

Flakus Bosilj 10., 30.