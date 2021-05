Rožman ima dovolj. Trener Maribora že prečrtal dva igralca.

Trener Maribora Simon Rožman je po porazu v Celju (1:2), novem neuspehu vijolic, ki je 15-kratne državne prvake še bolj oddaljil od državnega naslova, sporočil, da Amir Dervišević in Alexandru Cretu v tej sezoni ne bosta več dobila priložnosti. S tem se je tudi uradno začel proces pomladitve in prevetritve igralskega kadra, ki ga je že pred časom napovedal njegov nadrejeni, športni direktor Marko Šuler.

Odkar je Simon Rožman prevzel položaj trenerja NK Maribor, ima opravka z nenavadno statistiko. Proti klubom, ki jih v karieri ni vodil, je še neporažen (remi v gosteh z Aluminijem in gostujoča zmaga nad Bravom), proti ekipam, na kateri ga vežejo prekrasni spomini, pa je dosegal zgolj neuspehe. Dvakrat je izgubil proti Domžalam, od tega enkrat tudi v četrtfinalu pokala, tako da je Maribor že izpadel iz boja za dvojno krono, v soboto pa je ostal praznih rok še proti Celju.

Rožman: Kot da bi se marsikaj zarotilo proti nam

Čeprav je vijolicam v knežjem mestu kazalo dobro, saj so v drugem polčasu prevzele pobudo, izenačile na 1:1 in jurišale na zmagoviti zadetek, so se jim še enkrat, odkar jih vodi Rožman, pokvarili načrti. Gostitelji so pod vodstvom Agrona Šalje, ki je debitiral v 1. SNL na celjski klopi in po pokalni premieri proti Radomljam (2:0) še enkrat ogrel srca celjskih navijačev, v zadnjih minutah dosegli zmagoviti zadetek za 2:1.

Zmagoviti zadetek Celja na štajerskem derbiju:

Dosegel ga je Ester Sokler, ki je s pomočjo Mića Kuzmanovića osmešil ožjo mariborsko obrambo, zlasti Špira Peričića in Ilijo Martinovića. "Energija, želja sta eno, dejansko stanje pa nekaj povsem drugega. Žoga preprosto noče v gol, kot bi se marsikaj zarotilo proti nam. Fantje se trudijo po svojih najboljših močeh, tega jim ne gre oporekati," je po novem porazu, s katerim je Maribor Olimpiji ponudil priložnost, da danes ob morebitni domači zmagi nad Aluminijem pobegne na visokih +7, dejal Rožman. Štorovčan je s tem dal vedeti, da njegovi nogometaši igrajo po najboljših močeh, a tudi to ne zadošča za kaj več kot le posamezne prebliske.

Dervišević in Cretu že končala sezono

Amir Dervišević ima z Mariborom sklenjeno pogodbo do konca maja 2022 ... Foto: Miloš Vujinović/Sportida V Celju je znova v začetno postavo uvrstil dva obetavna najstnika, Gal Gorenak in Vid Koderman sta po Bravu znova dočakala veliko priložnost, niti na rezervni klopi pa ni bilo dveh izkušenih zveznih igralcev Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja.

"Sta del ekipe, a na njiju v prihodnje ne bom več računal. Trenutni kader lahko odgovori na zahteve v igri in na način, kako se želimo obnašati ter delovati na igrišču," je brez ovinkarjenja dejal mladi strateg Maribora in s tem dal vedeti, da sta pri njem zapravila vse zaupanje. Nazadnje jima je ponudil priložnost na pokalni tekmi v Domžalah, ki je postregla z zelo skromnim prvim polčasom NK Maribor. Izkazalo se je, da so bile to tudi njune zadnje minute, ki sta jih v vijoličastem dresu odigrala v tej sezoni.

Dervišević, še leta 2018 standardni članski reprezentant in eden najboljših asistentov Prve lige Telekom Slovenije, je pozneje padel v nemilost številnih trenerjev. Bila so celo obdobja, ko je bil večkrat na tribunah kot pa na klopi. Rožman ga je nekajkrat poslal v ogenj, a mu dolgonogi Ljubljančan ni povrnil zaupanja.

... pri Alexandruju Cretuju, nekdanjem nogometašu Olimpije, pa je drugače, saj mu poteče pogodba z Mariborom po koncu te sezone. Foto: Vid Ponikvar

Podobno velja za Romuna, ki ga je pred leti zmajem, pri katerih je bolj ali manj grel klop, pretkano izmaknil Zlatko Zahović. Pri Mariboru je dobival veliko priložnosti, v nastopih pa zelo nihal, tako da ni bilo veliko tekem, ko bi svoj prihod upravičil s tem, da je na zelenici predstavljal dodano vrednost za Maribor.

"Psihološki trenutek ni v dobrem stanju"

Športni direktor Marko Šuler poleti načrtuje številne spremembe igralskega kadra. Foto: NK Maribor Ko je že kazalo, da je našel pravo pot, sledil je tudi vpoklic v romunsko izbrano vrsto, je Maribor znova padel v rezultatski formi, po številnih menjavah trenerjev pa je Cretu ostal brez "kritja" še pri Rožmanu. Tako bo Maribor do konca sezone, ki bi se lahko znova končala brez lovorike, igral brez Derviševića in Cretuja.

Na delu ju ne bo niti prihodnjo nedeljo, ko bo Maribor v večnem derbiju gostoval v Stožicah. Takrat bo lovil še zadnji vlak, da jo vsaj malce zagode zmajem in se jim približa pred koncem sezone. "Trenira se dobro, poskušamo izboljšati zadeve in pomagati fantom, a ne steče. Psihološki trenutek moštva je slab oziroma ni v dobrem stanju. Veliko je razlogov, ki so privedli do tega. Ogromno časa smo posvetili analizi pred prihodom. Želje so bile eno, realnost je druga," Rožman opozarja na pomanjkanje samozavesti. Psihološke trdnosti ni več, zmagovite miselnosti ob tako skromnih rezultatih še manj.

Povsem razume nezadovoljne navijače

Maribor bo prihodnjo nedeljo gostoval pri Olimpiji, še pred tem pa ga v torek čaka domača tekma s Taborom. Foto: Vid Ponikvar Tako je kljub vsej prikazani borbenosti, s katero je Rožman zadovoljen. Navijači že dalj časa ne morejo biti zadovoljni s tistim, kar spremljajo na igrišču. Zlasti v letu 2021, ko je Maribor zapravil lepo prednost pred Olimpijo.

"Povsem razumemo navijače, ki imajo vso pravico izraziti nezadovoljstvo. Moramo se jim oddolžiti z ustreznim odnosom do klubskega grba, z energijo in z boljšimi rezultati," si že četrti trener Maribora v tej sezoni želi, da bi vijolice do konca sezone, po kateri bo po napovedih športnega direktorja Marka Šulerja sledila občutna prevetritev igralskega kadra, dosegale boljše rezultate.

Odkar je prevzel trenersko žezlo, je (vključno s pokalom) na petih tekmah izgubil kar trikrat. Zato bi bil velik čudež, če bi Maribor še lahko dolgo vztrajal v boju za lovoriko. Danes bo tako moral navijati za sosede iz Kidričevega, po drugi strani pa mu grozi, da bi ga lahko kmalu prehitela še Mura.