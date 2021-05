Izjemen debi Šalje, šok terapija za Celje uspela, Maribor na kolenih #video

Aktualni državni prvaki so v boju s 15-kratnimi prvaki prišli do odmevne, predvsem pa pomembne zmage v boju za obstanek. Igralci novega stratega Agrona Šalje so do treh točk prišli v izdihljajih tekme, ko je Ester Sokler unovčil neodločnost mariborske obrambe. Celjani so vsaj začasno z 31 točkami na osmem mestu ujeli Aluminij, Maribor pa je zamudil priložnost, da se približa vodilni Olimpiji na zgolj točko. Slednjo sicer v nedeljo še čaka obračun z Aluminijem, tako da bo prednost lahko celo spet sedem točk.

Celjani, ki so pogrešali kaznovana Žana Benedičiča in Jona Šporna, in Mariborčani, ki so zaradi kazni igrali brez Luke Uskokoviča (v zapisniku tokrat ni bilo niti Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja), so v uvodu tekme pokazali kar dinamično predstavo, prvi pa je resneje pri Mariboru zagrozil Aleks Pihler, ki je sprožil od daleč, a za približno dva metra zgrešil cilj.

V 30. minuti je Aljoša Matko imel izvrstno priložnost za vodstvo Maribora, a je iz bližine z desne strani zadel le zunanji del mreže. Le nekaj trenutkov pozneje je z leve poskusil Felipe Santos, Matjaž Rozman pa je z nekaj težavami žogo ujel pred golovo črto. Novo akcijo so Mariborčani izpeljali v 32. minuti, takrat pa je bil malce premalo natančen Jan Repas z roba kazenskega prostora.

Agron Šalja je v prvenstvu debitiral z veliko zmago. Foto: Vid Ponikvar

Celjani dvakrat šokirali Maribor

Pritisk ni obrodil sadov, zato pa so Celjani v 35. minuti povedli. Matic Vrbanec je z leve strani poslal žogo pred vrata Maribora, tam pa je žogo v lastno mrežo preusmeril Ilija Martinović. Štiri minute pozneje je na drugi strani z nizkim strelom poskusil Gal Gorenak, a je bil Rozman pripravljen. Celjani so ob razredčeni obrambi gostov v 41. minuti prišli do nove lepe priložnosti, Ivan Božić je imel veliko časa za strel, a zadel Pihlerja.

V drugem polčasu so bili sprva Celjani odločnejši, v 57. minuti pa je Martinović na drugi strani zapravil prvo mariborsko priložnost v tem delu igre, ko je žogo poslal čez gol. Trener gostov Simon Rožman je v 59. minuti ekipo osvežil z Rokom Kronavtrom, Blažem Vrhovcem in Rudijem Požegom Vancašem, slednji je takoj zatem z glavo zgrešil cilj.

Mariborčani so si v teh trenutkih priigrali še nekaj obetavnih položajev, a brez pravega zaključka. V 75. minuti pa so vijolični le izenačili, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Požeg Vancaš, žoga je zadela Josipa Ćalušića, spremenila smer in presenetila Rozmana. Pritisk Maribora se je nadaljeval, v 85. minuti je Repas poskusil iz prve, a je ostalo pri 1:1, je pa v 89. minuti Ester Sokler zadel za celjsko zmago, potem ko je po desni v kazenski prostor prodrl Mićo Kuzmanović.

Celje bo v 32. krogu v torek gostovalo pri Bravu, Maribor pa bo gostil Tabor.

Celje : Maribor 2:1 (1:0) Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Balažič, Vukan, Vidali. Strelci: 1:0 Martinović (35./avtogol), 1:1 Požeg Vancaš (75.), 2:1 Sokler (89.). Celje: Rozman, Kadušić, Stojinović (od 71. Ćalušić), Zaletel, Brecl, Vrbanec, Rorič (od 79. Kljun), Božić (od 79. Matjašič), Novak, Kerin (od 66. Kuzmanović), Dangubić (od 80. Sokler). Maribor: Jug, Klinar, Martinović, Peričić, Koderman, Pihler (od 81. Kotnik), Gorenak (od 59. Vrhovec), Repas, Felipe Santos (od 59. Požeg Vancaš), Matko (od 59. Kronaveter), Mlakar. Rumeni kartoni: Sokler; Klinar, Pihler, Martinović.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: