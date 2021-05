Drama in delitev točk v Stožicah, Olimpija na +5 #video

Vodilna Olimpija je v zadnji tekmi 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije po burnem srečanju remizirala z Aluminijem (2:2). Njena prednost pred Mariborom, ki je v soboto na štajerskem derbiju izgubil v Celju (1:2), se je zdaj povečala na +5. Na dvobojih v Kopru in Sežani ni bilo zadetkov, Mura pa je v petek ponižala zadnjeuvrščeno Gorico in se Mariboru približala na točko zaostanka.

Danes se je za prvoligaške točke igralo v slovenski prestolnici. Na poslastici kroga sta se vodilna Olimpija in Aluminij razšla z remijem (2:2). Ljubljančani, ki so imeli pred tekmo možnost pobegniti Mariboru na +7, so prvi šok doživeli v 12. minuti, ko je goste v vodstvo popeljal Luka Petek. Ljubljanska ekipa je svoj prvi zadetek na srečanju dočakala v 57. minuti, ko je zadel Vujadin Savić, nato pa je za preobrat poskrbel Đorđe Ivanović. Ko je že delovalo, da bodo Ljubljančani vknjižili vse tri točke, pa je z bele pike za izenačenje in končni rezultat poskrbel Aljaž Krefl.

Olimpija ima zdaj po 31 odigranih krogih pet točk prednosti pred Maribom, še točko več pa pred Muro. Kidričani imajo na osmem mestu še točko prednosti pred devetim Celjem.

Remi na uspavanki na Bonifiki

Sobotni spored sta v družbi reflektorjev na Bonifiki končala Koper in Bravo, ki pa sta se na precej neatraktivnem srečanju razšla brez zadetkov. Na celotnem srečanju si nobeni izmed ekip ni uspelo priigrati resne priložnosti za zadetek. Koper je po osvojeni točki s skupno 42 točkami še naprej peti, pred šestim Taborom ima dve točki naskoka. Bravo, ki je v zadnjih petih tekmah v prvi ligi osvojil le tri točke in na lestvici zdrsnil na sedmo mesto, je zdaj pri 37 točkah.

Celjani Mariboru primazali klofuto, uspešen debi Šalje

Edina slovenska kluba, ki v prvoligaški druščini vztrajata od začetka državne samostojnosti, sta v soboto odigrala že 103. štajerski derbi. Tokrat so se zmage z 2:1 po razburljivi tekmi veselili Celjani, ki so Mariboru prizadejali nov velik udarec v boju za naslov prvaka. Agron Šalja je tako po tem, ko je rumeno-modre popeljal v polfinale pokala, debitiral še z veliko zmago v 1. SNL.

Celjani so povedli v 35. minuti, ko je s prostega strela predložek pred vrata Maribora poslal Matic Vrbanec, žogo pa je nespretno v lastno mrežo z glavo poslal Ilija Martinović. Maribor je v nadaljevanju pritiskal na vrata prvakov, pritisk pa je z zadetkom v 75. minuti kronal Rudi Požeg Vancaš, ki je izid poravnal na 1:1. Tudi v končnici so si Mariborčani priigrali še nekaj priložnosti, a brez učinka, hladno prho pa so varovanci Simona Rožmana doživeli v 89. minuti, ko je iz protinapada zadel Ester Sokler in postavil končnih 2:1.

Maribor je tako po izpadu iz pokalnega tekmovanja doživel še hud udarec v prvenstvu, Celjani pa so dosegli pomembno zmago v boju za obstanek.

Suša v Sežani

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila na Krasu, kjer so se udarili Tabor in Domžale in se razšli brez zadetkov. To je bil 11. sežansko-domžalski obračun za prvoligaške točke, še drugič zapored po 25. novembru 2020 pa sta se tekmeca razšla brez zmagovalca. Tako nogometaši Tabora kot Domžal so si priigrali nekaj lepih priložnosti, a sta bila vratar Domžal Ajdin Mulalić in vratar Tabora Jan Koprivec vselej na mestu. Domžale so zdaj z 48 točkami na četrtem mestu, za tretjo Muro zaostajajo štiri točke, Tabor je z osmimi manj na šestem mestu.

Petarda Mure v mreži Gorice

V petek sta se za prvoligaške točke potegovali Gorica in Mura, po preobratu so se zmage s 5:1 veselili Prekmurci. V uvodu je kazalo drugače, saj je Gorica v 17. minuti povedla po golu Tjaša Begića. Vendar veselje gostiteljev ni trajalo dolgo, saj je le nekaj minut kasneje lastno mrežo zatresel Matko Zidrum. Za Muro je v 39. minuti zadel Kai Cipot, v drugem polčasu pa še Jon Gorenc, Luka Bobičanec in Vito Štrakl.

Primorci tako ostajajo prikovani na dno razpredelnice, Mura je dobila še četrti medsebojni obračun v tej sezoni, skupno pa se lahko pohvali z nizom kar sedmih zaporednih zmag v 1. SNL nad vrtnicami.​

Prva liga Telekom Slovenije, 31. krog: Petek, 30. april:

Gorica : Mura 1:5 (1:2)

Begić 17.; Zirdum 23./ag, Cipot 39., Gorenc 54., Bobičanec 70., Štrakl 90. Sobota, 1. maj:

Tabor Sežana : Domžale 0:0 Celje : Maribor 2:1 (1:0)

Martinović 35./ag, Sokler 89.; Požeg Vancaš 75. Koper : Bravo 0:0



Nedelja, 2. maj:

Olimpija : Aluminij 2:2 (0:1)

Savić 57., Ivanović 70.; Petek 12., Krefl 88./11m.