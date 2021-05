Strelska suša v Sežani #video

Nogometaši CB 24 Tabora Sežane in Domžal so se v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.

Sežanci so igrali svojo stoto prvoligaško tekmo, a tega jim ni uspelo proslaviti z zmago. Ta bi bila tretja zaporedna, a strelci tokrat niso bili razpoloženi, tako kot ne pri Domžalah, ki so prekinile niz dveh zmag, so pa četrtič zapovrstjo neporaženi in trdno na četrtem mestu lestvice. Tabor je šesti.

Kraševci so na tekmi pogrešali kaznovanega Leona Severja, prav tako pa tudi Hristosa Rovasa, ki je prekinil pogodbo s klubom. Na drugi strani so pri Domžalah manjkali Zeni Husmani, Gaber Dobrovoljc, Tibor Gorenc Stankovič in Dario Kolobarić.

Kljub temu so bili v uvodu tekme malce konkretnejši slednji, a ne Tamar Svetlin ne Arnel Jakupović nista povzročila posebej težkega dela Janu Koprvicu. Domači so pozneje prišli do kar nekaj strelov, predvsem z razdalje, a so bili bolj ali manj vsi precej nenatančni.

Še najbolj nevarno je bilo po strelu Denisa Kouaa, ko je v 21. minuti sprožil z roba kazenskega prostora, dobro pa je posredoval Ajdin Mulalić. V prvem polčasu je zadnjo vidnejšo priložnost v 38. minuti zapravil Matej Podlogar, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal precej čez gol.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi v drugem polčasu brez zadetka

V uvodu drugega polčasa, poškodovanega glavnega sodnika Aleksandra Matkovića je zamenjal Dragoslav Perić, je bilo nekajkrat kar nevarno na obeh straneh, med drugim je v 52. minuti Jakupović poskusil z 18 metrov, Koprivec je žogo odbil v kot, v 54. pa je na drugi strani Marko Krivičić streljal s 25 metrov, izkazal pa se je Mulalić.

Sledilo je zatišje, kar zadeva obetavne akcije, igra se je odvijala med obema kazenskima prostoroma, šele v 89. minuti je kolikor toliko spodoben strel sprožil Benjamin Markuš, ko je poskusil z več kot 25 metrov, a Koprivec je žogo zlahka ujel.

V 90. minuti je po kotu z desne strani še Mihael Briški z glavo žogo poslal malce čez prečko, v zadnji minuti dodatka pa je pred sežanskim golom nespretno reagiral Slobodan Vuk, tako da je ostalo pri 0:0.

Tabor bo v 32. krogu v torek gostoval v Mariboru, Domžale pa bodo dan pozneje gostile Olimpijo.

Tabor Sežana : Domžale 0:0 Stadion Rajka Štolfe, brez gledalcev, sodniki: Matković, Mikača, Šprah. Strelci: /. Tabor Sežana: Koprivec, Azinović, Nemanič, Briški, Salkić, Makoumbou (od 90. Ovsenek), Doukoure Grobry, Kouao, Krivičić (od 82. Tolić), Djalo Aldair (od 82. Stare), Ndzengue (od 57. Stančič). Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Klemenčič, Vuklišević, Žinič, Käit (od 65. Pišek), Markuš, Svetlin (od 65. Martinović, od 78. Vuk), Ibričić, Jakupović, Podlogar (od 86. Perc). Rumeni kartoni: Kouao; Käit, Vuklišević, Ibričić.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: