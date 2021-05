V Stožicah je bilo vroče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija in Aluminij sta se razšla z delitvijo točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nogometaši Olimpije in Aluminija so se v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

Nogometaši Olimpije, vodilna ekipa državnega prvenstva, v 31. krogu niso povsem izkoristili spodrsljaja najbližjega zasledovalca, Maribora. Proti Aluminiju, ki je bil v boju za prvaka zanjo usoden že v lanski sezoni, so na domačem igrišču osvojili vsega točko, s katero so sicer Štajercem ušli na pet točk prednosti, toda proti ekipi iz Kidričevega so gotovo pričakovali več.

Po prvem polčasu je kazalo, da se bo ponovil scenarij s konca lanske sezone, ko je Aluminij v Stožicah zmagal z 1:0, toda Ljubljančani so v drugem prišli do preobrata. Treh točk pa niso zadržali, gosti so v 88. minuti izenačili iz enajstmetrovke, neodločen izid pa povsem ustreza dogodkom na igrišču.

Olimpija je prvi hladen tuš doživela v 12. minuti, ko so se gostje prvič nevarneje približali njenim vratom. Dokopali so se do kota, ki ga je izvedel nekdanji zmaj Aljaž Krefl, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Luka Petek. Branilec je sicer igral z zaščitno masko na obrazu, a se ni ustrašil zračnega dvoboja z ljubljanskimi branilci in z glavo poslal žogo v mrežo.

Oskar Drobne je s svojimi varovanci prišel do točke v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ljubljančani so v prvem delu sicer napadali, a si resnejše priložnosti niso priigrali. Djordje Ivanović je nekajkrat poskusil s strelom, s strani je prišlo tudi nekaj predložkov za Andresa Vombergarja, a ljubljanska napadalca nista bila pri strelu, tako kot ne tudi mladi Rok Baskera. Na drugi strani je Freliha od daleč ogrozil tudi Krefl, a se je ljubljanski vratar izkazal z lepo parado in jo žogo odbil v kot.

Olimpija v drugem polčasu do preobrata, a ...

Premoč domačih se je nadaljevala tudi na začetku drugega polčasa, v katerem je tako kot v prvem gol padel v 12. minuti in prav tako po kotu, strelec za izenačenje pa je bil prav tako branilec, Vujadin Savić. Olimpija je dobila krila, v 70. minuti pa tudi povedla. Po protinapadu je Ivanović neoviran pritekel v kazenski prostor in z natančnim strelom premagal vratarja Luke Janžekoviča.

Toda prednosti gostitelji niso zadržali. Po pritisku Aluminija je v 88. minuti sodnik Roberto Ponis po stiku domačega branilca Erik Boakyeja s Tilnom Pečnikom dosodil najstrožjo kazen, ki jo je zanesljivo izkoristil Krefl.

Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala pri Domžalah, Aluminij pa bo gostil Gorico.

Olimpija : Aluminij, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Olimpija : Aluminij 2:2 (0:1) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Vukan, Vidali. Strelci: 0:1 Petek (12.), 1:1 Savić (57.), 2:1 Ivanović (70.), 2:2 Krefl (88., 11-m). Olimpija: Frelih, Fink, Delamea, Korun, Pavlović (od 78. Boakye), Savić, Elšnik, Pungaršek (od 65. Ostrc), Baskera (od 46. Kurež), Ivanović, Vombergar (od 78. Perović). Aluminij: Janžekovič, Krefl, Petek, Pantalon, Bolha, Prša (od 88. Kim), Marinšek (od 69. Čermak), G. Pečnik (od 75. Jakšić), Đerlek (od 69. T. Pečnik), Bosilj, Kadrić (od 69. Krajnc). Rumeni kartoni: Elšnik, Savić; Kadrić, Krajnc, Prša, Pantalon.

Rdeči karton: /

