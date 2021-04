Strelske vaje Mure v Novi Gorici #video

Današnji prvi dvoboj 31. kroga sta ekipi začeli z različnima izhodiščema. Goričani z zadnjega mesta, s petimi točkami zaostanka za prvaki iz Celja, Sobočani pa s tretjega mesta, potem ko so v prejšnjem krogu s 3:0 premagali vodilno Olimpijo.

Danes so po dokaj izenačenem začetku v zadnji uri tekme gostje stopili na plin na koncu prepričljivo premagali zadnjeuvrščene tekmece in se začasno približali Mariboru le na točko.

V vrstah Gorico je prvi zapretil Etine Velikonja, a je v sedmi minuti streljal prek vrat Matka Obradovića. Nato pa je Mura imela v 15. minuti kar dve priložnosti v eni akciji, ko je najprej Kai Cipot zadel prečko, odbito žogo pa je Nino Kouter poslal v vratarja Uroša Likarja.

Povedla pa je Gorica. Po prostem strelu v 17. minuti je soboška obramba žogo odbila, a le do roba kazenskega prostora, kjer jo je z močnim udarcem v mrežo poslal Tjaš Begić.

Tjaš Begić je Gorico popeljal v vodstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostje so izenačili v 23. minuti, a tudi ob domači pomoči. Prodor z desne strani je Žan Karničnik končal s podajo v kazenski prostor, kjer je posredoval domači branilec Matko Zirdum, a žogo preusmeril v svoj gol.

V nadaljevanju so gostje dosegli še en gol, ko sta bila sama pred vrati Luka Bobičanec in Kouter, s so sodniki zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavili.

Polčas pa je Mura vseeno končala s prednostjo, za kar je poskrbel Cipot, potem ko je bil po podaji Bobičanca z desne strani na pravem mestu in je žogo s treh metrov potisnil v mrežo.

Mura v drugo zadela še trikrat

Status favoritov so nato gostje hitro potrdili že v 54. minuti. Po strelu s kota je pred vrati z glavo natančno meril Jan Gorenc, s tretjim golom pa so gostje tudi precej umirili domače.

V 74. minuti pa je bilo dokončno jasno, da Gorica ne bo imela nobenih možnosti. Takrat so imeli gostje prosti strel, po katerem se je Bobičanec s 25 metrov odločil za neposreden strel proti golu namesto za podajo in presenetil domačega vratarja, ki je stal preveč iz gola.

Mura je brez težav nadzorovala potek dvoboja, tik pred koncem tekme pa je dosegla še ena gol. Domači so izgubili žogo, do nje je prišel mladi Vito Štrakl, ki se je sam znašel pred vratarjem in ga z natančnim strelom z roba kazenskega prostora tudi premagal.

V naslednjem krogu bo Mura v sredo, 5. maja gostila Koper, Gorica bo dan pozneje gostovala pri Aluminiju.

Gorica : Mura 1:5 (1:2) Športni park Nova Gorica, sodniki: Glažar, Praprotnik, Salkić. Strelci: 1:0 Begić (17.), 1:1 Zirdum (23., avtogol), 1:2 Cipot (39.), 1:3 Gorenc (54.), 1:4 Bobičanec (71.), 1:5 Štrakl (90.). Gorica: Likar, Zirdum, Velikonja (od 59. Colley), Mavretič (od 58. Cvijanović), M. Kavčič, Hodžič, T. Kavčič, Paljk (od 58. Oyewusi), Nkama (od 74. Baruca), Begić (od 74. Kačinari), Vipotnik. Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Kouter (od 80. Horvat), Ouro, Pucko (od 66. Šturm), Kous, Bobičanec (od 85. Đurak), Maroša (od 80. Štrakl), K. Cipot (od 67. Žižek). Rumeni kartoni: Hodžič, Kavčič; Pucko, Karničnik, Gorenc.

Rdeč karton: /

Potek tekme v živo: