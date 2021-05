Brez pretresov in delitev točk na Bonifiki #video

Koper je še tretjo tekmo zapovrstjo brez zmage, ima zgolj eno na zadnjih sedmih tekmah, na drugi strani pa je Bravo že osem tekem brez slavja, je pa na ne ravno vznemirljivem obračunu prekinil niz dveh porazov. Koper ostaja peti, Bravo pa sedmi.

Prvi polčas na Bonifiki, kjer so domači pogrešali kaznovanega Mihaila Caimacova, gosti pa Davida Brekala, ni ponudil posebej razburljive predstave, še najbolj nevaren strel je sprožil Mitja Križan, ko je v enajsti minuti žogo poslal malo čez prečko.

V 37. minuti je Mustafi Nukiću, ki je poskusil malce z desne, veselje preprečil mladi Maj Mittendorfer, ki je v petek podpisal profesionalno pogodbo s primorskim klubom.

V drugem polčasu je spet prvi s strelom z glavo zagrozil Križan, Ivan Vargić pa je žogo ujel. V vetru in dežju so Koprčani prvič malce zagrozili v 66. minuti, ko je z glavo zgrešil cilj Marko Pejić.

V 74. minuti so imeli domači znova priložnost, tudi takrat strel z glavo ni bil dovolj natančen. Sicer pa tekma tudi v tem delu ni ponudila veliko nogometnih užitkov, tudi poskus Martina Kramariča v 80. minuti je bil preslab za spremembo izida.

V 85. minuti je po kotu s strelom z glavo zgrešil še Žan Žužek, to pa je bila tudi zadnja obetavnejša akcija tekme.

Koper bo v 32. krogu v sredo gostoval v Murski Soboti, Bravo pa bo v torek gostil Celje.

Konec tekme na Bonifiki, Ekipi sta se razšli brez golov in z delitvijo točk.

52. minuta: priložnost za Bravo. S strelom z glavo je poskusil Mitja Križan, a je bil njegov poskus preslab, da bi resneje ogrozil vrata Kopra.

Konec prvega polčasa na Bonifiki.

Za nami je 20 minut tekme v Kopru. Zaenkrat še brez prave priložnosti na obeh straneh.

Začetek tekme v Kopru.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Sobotni spored bosta v družbi reflektorjev na Bonifiki končala Koper in Bravo. Kanarčki so po pokalni zmagi na Ptuju, z dvema zadetkoma je izstopal najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Nardin Mulahusejnović, z ubranjeno 11-metrovko se je izkazal tudi vratar Ivan Vargić, ki je med vratnicama zamenjal poškodovana Davida Adama, zadržali upanje, da bi se lahko v Evropo prebili prek omenjenega tekmovanja. Rodolfo Vanoli je s Koprom že osvajal pokal, z zmago na Štajerskem pa tudi okrepil samozavest v vrstah rumeno-modrih. Koprčani niso zadnje, kar zadeva Evropo, rekli niti v prvenstvu, kjer so na petem mestu in so si že skoraj teoretično zagotovili obstanek.

Na Obalo prihaja Bravo, ki je v zadnjih štirih tekmah v prvi ligi osvojil le dve točki in na lestvici zdrsnil na sedmo mesto, a so varovanci Dejana Grabića naredili dober vtis. Trener je zadovoljen z njihovim trudom in pristopom, zagotavlja, da je v igri mogoče opaziti napredek, izostajajo le pozitivni rezultati. Na zadnji tekmi, ko je Bravo izgubil proti Mariboru, je bilo veliko govora o sodnikih. Mladi ljubljanski klub je prepričan, da bodo dobre igre prej ali slej privedle tudi do boljših rezultatov. Bodo to izkusili Koprčani?