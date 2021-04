Olimpija in Koper na žrebu potegnila krajšo

V boju za pokalno lovoriko so po napetem dogajanju v četrtfinalu ostali le še prvoligaški predstavniki. V Prvi ligi Telekom Slovenije kaže najbolje Olimpiji, ki ima priložnost, da prvič po sezoni 2017/18 osvoji dvojno krono. Od pokalnega naslova je oddaljena le še dva koraka, žreb pa je določil, da bo finalno vstopnico iskala v Domžalah. V mestu ob Kamniški Bistrici se tako 12. maja obeta sosedski obračun, v katerem bodo skušali Domžalčani po Mariboru izločiti še drugega slovenskega velikana. Zmajem so v pokalu že večkrat prekrižali načrte, ene najlepših spominov imajo na leto 2017, ko so v finalu pokala v Kopru premagali Ljubljančane in osvojili lovoriko. To je bila tudi zadnja lovorika, ki so jo osvojile Domžale.

Zanimivo je, da bo tudi letošnji finale pokala potekal na Bonifiki. Tako imajo izbranci Rodolfa Vanolija priložnost, da bi v velikem finalu računali na prednost domačega igrišča. Če bodo v polfinalu preskočili celjsko oviro, bodo od pokalne lovorike oddaljeni le še en korak. Ker pa imajo v pokalu velike načrte tudi Celjani, ki so nedavno menjali trenerja in na vroči stolček posadili Agrona Šaljo, bo 12. maja v knežjem mestu potekal dvoboj z ogromnim vložkom. Pokalna lovorika namreč prinaša tudi igranje v Evropi, kjer vse slovenske predstavnike razen prvaka (kvalifikacije za ligo prvakov) čakajo v prihodnji sezoni nastopi v novoustanovljeni konferenčni ligi.

V finalu pokala za nogometašice bosta 25. maja v Kopru igrali ekipi Olimpija in Nona Pomurje Beltinci.