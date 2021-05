Trener Olimpije: Velika neumnost, a to se dogaja v življenju #video

Vodilna Olimpija je v razburljivem srečanju v Stožicah, s katerim se je sklenilo dogajanje 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije, osvojila ''le'' točko proti Aluminiju (2:2). Nasmihala se ji je že zmaga, s katero bi najbližjemu zasledovalcu Mariboru ušli na +7, a so gostje iz Kidričevega v zadnjih minutah prekrižali načrte favoritu in dokazali, da so pod vodstvom Oskarja Drobneta postali strup za velikane.

Kako hitro se lahko stvari v nogometu spremenijo … To dokazuje tudi primer Aluminija, ki je pod vodstvom Oskarja Drobneta postal strup za oba slovenska velikana. Dokazano. V živce ju spravlja z remiji. Dvakrat zapored je tako remiziral z Mariborom, dvakrat zapored se je brez zmagovalca razšel tudi z Olimpijo! Ko je Drobne prvič presenetil vijolice in v zadnjem krogu jesenskega dela v Ljudskem vrtu iztržil dragoceno točko (2:2), je takrat preprečil Mariboru, da bi prednost pred Olimpijo povišal na +5.

Maribor je odšel na novoletni premor s tremi točkami prednosti, ki pa je nato v letu 2021 ekspresno zvodenela. Vijolice so bile primorane vodilni položaj prepustiti zmajem, ki so imeli v nedeljo priložnost, da bi jo pet krogov pred koncem sezone povišali na čarobnih +7. Morali bi le premagati Aluminij. A se jim ni posrečilo. Šumari so presenetili tudi Ljubljančane in preprečili, da bi zmaji še bolj ušli Mariboru.

Stanković ostaja pozitiven. Z velikim razlogom.

Goran Stanković je po skoraj dveh mesecih dočakal in pozdravil zadetek Đorđeta Ivanovića. Foto: Vid Ponikvar Če pa je kdo mislil, da je v taboru zmajev prisotno razočaranje, ker je Olimpija ostala brez zmage nad tekmecem, ki se krčevito bori za obstanek, se je motil. Trener Goran Stanković je opozoril na ogromen napredek, ki ga je Olimpija prikazala v boju za naslov prvaka. Odkar je trener Olimpije, so zmaji v prvenstvu izgubili le enkrat, hkrati pa osvojili kar osem točk več od Maribora. Pet krogov pred koncem imajo pet točk prednosti, kar jim zagotavlja imenitno izhodišče za osvojitev nove državne krone.

''Moramo ostati pozitivni, sploh glede na to, kakšni smo bili na začetku. Glede na situacijo, v kakšnem hendikepu smo bili pred začetkom drugega dela, ko je odšlo veliko igralcev in smo zaostajali za Mariborom, je zdaj vse v naših rokah, nogah in glavah. Zdaj moramo biti močni. To je čar športa, verjamem, da bomo zdržali do konca,'' opozarja izbrance, da ostanejo mirni, saj jim je uspel velik preobrat na lestvici. Z Mariborom se ne obremenjuje, niti ga ne moti ali kako drugače psihološko ovira, če igra tekme dan pred zmaji.

"Dajmo se nekaj naučiti iz tega"

Podobno razmišlja tudi Matic Fink, eden najbolj izkušenih in srčnih igralcev Olimpije. ''Na koncu pogledam rezultat tekme Maribora, drugače pa gledamo le nase. Sami odločamo o svoji usodi. Povsem mi je vseeno. Zaradi mene lahko Maribor igra tekme tudi teden dni pred nami, če hoče,'' se je pošalil branilec zmajev, ki se je podobno kot soigralci po preobratu (od 0:1 na 2:1) že spogledoval z novo zmago, a mu je nato načrte prekrižal nekdanji soigralec v zmajevem gnezdu Aljaž Krefl in z zadetkom z bele točke poskrbel, da se je dvoboj končal brez zmagovalca.

Njegov zadetek so toplo pozdravili ne le navijači Aluminija, ampak tudi privrženci Maribora in Mure, saj se je s tem njun zaostanek za Olimpijo nekoliko zmanjšal (-5 oziroma -6).

O nepotrebni najstrožji kazni, ki jo je s prekrškom nad Tilnom Pečnikom zakrivil Eric Boakye, je po tekmi spregovoril tudi trener Stanković. ''V drugem polčasu smo se vrnili v življenje, nato pa je sledila bedarija. To je bila velika neumnost, a to se dogaja v športu, življenju. Dajmo se nekaj naučiti iz tega,'' sporoča mladi ljubljanski strateg, ki bolj kot neuspešno branjenje prednosti po 2:1 izpostavlja vedno večjo prednost pred Mariborom.

Če je Olimpija po jesenskem delu zaostajala z -3, zdaj vodi za +5, tako da ni razloga za slabo voljo. ''Prednost smo povečali za eno točko, v sredo pa nas čaka že nova tekma,'' je vesel, da je Đorđe Ivanović prekinil skoraj dvomesečni strelski post in končno zatresel mrežo tekmeca.

Veselje v ljubljanskem taboru po zadetku srbskega napadalca Đorđeta Ivanovića za 2:1. Prvi gol za zeleno-bele je proti Aluminiju dosegel njegov rojak Vujadin Savić. Foto: Vid Ponikvar

''Gol želi dati na vsaki tekmi, morda je bila zaradi tega pri njemu ustvarjena kaka nervoza. Če se igralci dvigujejo s tem golom, je to zelo pozitivno za ekipo,'' se je dotaknil še zadetka srbskega legionarja, ki spada med najboljše posameznike Prve lige Telekom Slovenije, po rojstvu dvojčkov, naključje ali ne, pa je padel v določeno strelsko krizo.

Fink: A ni lepo, ko imamo takšne tekme?

''Ostajamo pozitivni, videli smo, da lahko obrnemo rezultat, tudi če izgubljamo doma. Gol Aluminija za izenačenje na 2:2 nas je presenetil, a smo čez celotno tekmo pokazali, da smo veliko boljši. Pokazali smo, kdo je gospodar na igrišču, a žoga enostavno ni hotela v mrežo. Verjamem, da bo v sredo vse drugače,'' se je Fink z mislimi že osredotočil na nov izziv, zahtevno gostovanje v Domžalah, ki na lestvici zaostaja okroglih 10 točk.

Bi bilo Olimpijo dosti lažje, če bi na to tekmo odpotovala s prednostjo +7 pred Mariborom, ki se ji je izmuznila iz rok? ''Lažje? A ni lepo, ko imamo takšne tekme?,'' je sledilo protivprašanje Finka novinarju Planet TV. ''Igralci uživamo. Imamo vso podporo strokovnega štaba in lahko uživamo ob teh trenutkih,'' sporoča Ljubljančan, eden redkih v tej ekipi, ki je sodeloval tudi pri znamenitem državnem naslovu v sezoni 2015/16.

Krefl: Želeli smo si več, na koncu zadovoljni s točko

Trener Aluminija Oskar Drobne po remiju ni skrival zadovoljstva. ''V Ljubljano smo prišli z namenom, da ne izgubimo. Vsaka točka je dobrodošla v boju za obstanek, tako da smo zadovoljni,'' je vesel, da so Kidričani ponovno ušli devetouvrščenim Celjanom. Resda znaša le točko, a vsaka prednost je pomembna.

Oskar Drobne kot trener Aluminija sploh še ni doživel poraza proti Olimpiji oziroma Mariboru. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Aljaž Krefl, ki je bil z zadetkom in podajo junak dvoboja pri gostih, a niti ni bil tako zadovoljen s svojo predstavo, izpostavil je zlasti slabšo igro v obrambi, je odkrito dejal, kako so šumari želeli več. ''Želeli smo si več, na koncu pa smo zadovoljni s točko,'' je zaupal bočni branilec, ki je pred petimi leti pomagal Olimpijo do naslova prvaka.

Zdaj čaka Kidričane sredi tedna derbi začelja z Gorico, ena zadnjih priložnosti za vrtnice, da se še vključijo v kolikor toliko spodbudni boj za deveto mesto. Olimpijo čakajo isti dan drugačni izzivi. Gostovala bo pri Domžalah in skušala zadržati prednost pred zasledovalci. Glede na slabše predstave Maribora ne bi bilo nič nenavadnega, če bi jo morda do nedeljskega derbija v Stožicah še povišala …