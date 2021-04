''Rožman bo ''porihtal'' Maribor, kaj bo pa z Olimpijo?''

Nekdanji slovenski vratar Janko Irgolič je v nedeljski derbi 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Muro in Olimpijo (3:0) spremljal v živo v Fazaneriji. Bil je strokovni gost studijskega dela Planet TV, po prepričljivi zmagi črno-belih (3:0), s katero se je nekoliko stopila prednost prvouvrščenih zmajev pred tekmeci, pa je namignil, kako bi se lahko v tej sezoni za naslov državnega prvaka potegovale kar štiri ekipe. To naj ne bi bila le Olimpija in Maribor, ki ju slovenska javnost že dalj časa doživlja kot daleč največja favorita za osvojitev naslova. Ne. Irgolič, ki je kot čuvaj mreže branil za oba ''velikana'' iz dveh največjih slovenskih mest, je vse bolj prepričan, da bi se lahko v boj za kanto vmešala tudi Mura in Domžale.

Olimpija po prvem porazu, odkar jo vodi Goran Stanković, še vztraja na vrhu razpredelnice. Ljubljančani se lahko pohvalijo s 57 točkami, štiri manj ima po ''srečni'' zmagi v Spodnji Šiški Maribor, zmajem pa sta se približala Mura in Domžale. Črno-beli za Olimpijo zaostajajo osem, Domžalčani pa deset točk. Ker bodo prvoligaški klubi v tej sezoni odigrali še šest krogov, je v igri še dovolj točk, da bi se lahko pri vrhu zapletlo. ''Vprašanje je, kako bo Olimpija reagirala po porazu z Muro,'' ni Irgolič povsem prepričan, da bo Stankovićeva četa po hudem udarcu, ki ga je prejela v Fazaneriji, zmožna takoj ujeti zmagoviti ritem.

Tega želi zadržati Maribor, ki je prvo zmago pod vodstvom Simona Rožmana okusil šele v tretjem poskusu, nato pa se s pomočjo Mure približal velikemu rivalu na -4. ''Maribor mora in tudi bo dvignil formo. Rožman je na zadnji tekmi proti Bravu pokazal, da si nekaj upa. Dokazal se je že, ne le v naši ligi. Ima rezultate, on bo ''porihtal'', da bo šel Maribor gor. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo z Olimpijo, ki si sama kroji usodo,'' se je v pogovoru z voditeljem Matejem Podgorškom spraševal Irgolič, ki je v karieri branil za številne slovenske klube, prvoligaške izkušnje nazadnje nabiral pri Beltincih, kot trener pa deloval tudi v slovenski članski izbrani vrsti.

Izjemen zadetek Luke Bobičanca proti Olimpiji:

Trener Olimpije ostaja optimist Goran Stanković je kot trener Olimpije prvič v tej sezoni izkusil grenkobo poraza. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sodeč po tem, kar je v Murski Soboti po svojem prvem porazu na trenerskem položaju Olimpije povedal Goran Stanković, neuspeh v Fazaneriji ni preveč dotolkel načrtov ljubljanskega kluba o novi državni zvezdici. Strateg iz Ljubljane je poudaril, da ostaja optimist in ni zaskrbljen za usodo zmajev. Po njegovih besedah je zgoščen ritem tekem pustil določene posledice. Njegovi varovanci so v Murski Soboti odigrali slabše, kot so sicer sposobni. Tekmecu so prepuščali preveč prostora, preslabo zapirali linije, ko pa so se najbolj razpoloženi posamezniki Mure razigrali, je bilo že prepozno. Stanković ostaja prepričan, da lahko Olimpija osvoji dvojno krono, še vedno pa stremi k temu, da gleda tekmo po tekmo. Tako je po porazu v Muri že opozarjal, da čaka Olimpijo v sredo nov pomemben izziv, četrtfinale pokala proti Nafti, ki bo še toliko težji, ker se bodo morali zmaji vrniti v Prekmurje, saj bodo gostovali v Lendavi.

Olimpija mora še v Domžale, nato v Stožice prihaja Maribor

Olimpija kljub porazu v Murski Soboti ostaja prvi favorit za osvojitev naslova, blizu je tudi Maribor, kaj pa po besedah Irgoliča zmoreta Mura in Domžale? ''Mura se je dvignila, Domžale pa so konstantno dobre. Prvenstvo je zame zanimivo,'' se nekdanji slovenski vratar, ki je v petek praznoval 62. rojstni dan, veseli nadaljevanja prvenstva. Trije od štirih Irgoličevih kandidatov za naslov prvaka se bodo med tednom predstavili v četrtfinalu pokala Slovenije, nato pa se bo nadaljevala Prva liga Telekom Slovenije.

Nogometaši Mure, drugi zadetek proti zmajem je dosegel kapetan Žiga Kous, so se Olimpiji približali na -8. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V najboljšem položaju ostaja Olimpija, ki si lahko do konca sezone privošči vsaj še en poraz, pa bo še vedno najboljša. Ker pa jo čaka še ogromno zahtevnih izpitov, med drugim jo bo pot odnesla tudi v Domžale, čez dva tedna pa bo v večnem derbiju pričakala Mariborčane, bi bili lahko znova priča razburljivi končnici sezone. Morda celo tako napeti kot je bila v prejšnji sezoni, ko je bila Olimpija v igri za naslov do zadnje sekunde, na koncu pa se je morala zadovoljiti šele s tretjim mestom.

Do konca sezone se bodo najboljši štirje slovenski klubi med seboj pomerili še večkrat. Olimpija kot rečeno z Domžalami in Mariborom, Maribor z Olimpijo in Muro, Mura z Domžalami in Mariborom, Domžale pa z Olimpijo in Muro.