Kako je Mura ponižala Olimpijo, ta pa izgubila prvič po skoraj šestih mesecih? #video

Nogometaši Mure so v 30. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Olimpijo s 3:0 (0:0). Spomladi in še dlje neporaženi Ljubljančani so v Murski Soboti le naleteli na boljšega od sebe. Črno-beli, ki so med drugim prekinili niz desetih tekem brez poraza ljubljanskega trenerja Gorana Stankovića, so v večini obračuna pokazali boljšo in konkretnejšo igro od gostov (20:6 v strelih), tako da so zasluženo prišli do svoje 13. zmage ter tudi tretjega mesta na lestvici.