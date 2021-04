Potop Olimpije v Prekmurju! Ste videli evrogol Bobičanca? #video

Nogometaši Mure so v derbiju 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije prizadejali vodilni Olimpiji hud poraz (3:0) in osrečili Maribor, saj se je prednost zmajev pred vijolicami stopila na +4. Tabor je v nedeljo v gosteh premagal Aluminij, Maribor pa dan poprej Bravo (1:0), ki po porazu ni bil zadovoljen s sojenjem. Razigrane Domžale so po preobratu poglobile krizo Celjanov (3:1), primorski derbi v Kopru se je končal brez zadetkov.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Mura : Olimpija 3:0 (0:0)

Konec srečanja v Fazaneriji. Mura je v drugem polčasu nadigrala vodilno Olimpijo in odpravila goste iz Ljubljane z visoko zmago s 3:0! To je prvi poraz zmajev v Prvi ligi Telekom Slovenije po 29. novembru 2020, ko so ostali praznih rok v Domžalah (1:3). Izbranci Anteja Šimundže so proti vratom gostov usmerili kar 20 strelov. Razmerje v strelih je bilo 20:6 (10:4 v okvir vrat), Goran Stanković pa je doživel prvi poraz na klopi zeleno-belih, po katerem bi bilo lahko v Stožicah še zelo zanimivo, saj se poraja vprašanje, kako se bo na visok poraz odzvalo vodstvo kluba. Mura se je vrnila na tretje mesto, Olimpiji pa se je približal na osem točk zaostanka. Gooooooool! 3:0! 76. minuta. Olimpija doživlja potop v Prekmurju, kjer jo čez nekaj dni čaka še gostovanje v četrtfinalu pokala pri lendavski Nafti. Prednost Mure je povečal Jan Gorenc, ki je z natančnim strelom z glavo, žoga se je v gol odbila od prečke, premagal Žigo Freliha in jo zagodel nekdanjemu klubu. Branilec Mure se je vpisal med strelce drugič v tej sezoni, črno-belim se nasmiha znižanje zaostanka za vodilno Olimpijo na -8. Zadetek Jana Gorenca: 74. minuta: Za nekaj trenutkov je na sredini igrišča zavrelo med Žigo Kousom in Đorđetom Ivanovićem. Goooooool! 2:0! 70. minuta. Mura je podvojila prednost. Luka Bobičanec se je odločil za nevaren strel, vratar Žiga Frelih pa je odbil žogo le do Žige Kousa. Kapetan Mure je izkoristil nezbranost ljubljanske obrambe, se ob pravem trenutku znašel na pravem mestu, in brez težav zatresel mrežo zmajev. Mura vodi z 2:0, Olimpiji grozi prvi poraz v prvoligaški druščini po 15 krogih oziroma prvi pod vodstvom Gorana Stankovića! Zadetek Žige Kousa: 66. minuta: ni manjkalo veliko, pa bi Mura podvojila prednost. Amadej Maroša se je v 61. minuti znašel v priložnosti in za malo zgrešil cilj, pet minut pozneje pa je skoraj že izigral ljubljansko obrambo, a je nato žogi pot v mrežo požrtvovalno preprečil Antonio Mlinar Delamea. Obramba Olimpije je na zelo zahtevni preizkušnji. Priložnost Amadeja Maroše: 56. minuta: Srb Đorđe Ivanović je prodrl po levi strani v kazenski prostor Mure, se nato odločil za strel, a ni bil dovolj natančen, saj je zgrešil cilj. Matko Obradović je tako ostal brez dela. Goooooool! 1:0! 48. minuta. Kakšen strel, kakšen zadetek! Luka Bobičanec je velemojstrsko premagal vratarja Olimpije. Žiga Frelih je bil nemočen po izjemno natančnem projektilu hrvaškega zveznega igralca, ki je popeljal Muro na derbiju 30. kroga v vodstvo z 1:0. To je njegov osmi zadetek v tej sezoni. Zmaji, ki pod vodstvom Gorana Stankovića še niso izgubili, so se znašli v zaostanku. Podajo za zadetek je prispeval Amadej Maroša. Zadetek Luke Bobičanca: Začetek drugega polčasa, trenerja Ante Šimundža in Goran Stanković nista menjala postav. Konec prvega polčasa. Mura in Olimpija sta se odpravili na počitek z neodločenim rezultatom (0:0). V strelih na gol prevladujejo gostitelji (9:2, v strelih v okvir gola 4:2), a jim to ni pomagalo do prednosti. Če bi ostalo pri tem rezultatu, bi zmaji v zadnjo šestino sezono vstopili s petimi točkami prednosti pred Mariborom. Konec prvega polčasa, ostaja pri 0:0.#čarnobejli #mismomura #PLTS pic.twitter.com/7yuRUqyIyv — NŠ Mura (@nsmura_ms) April 25, 2021 44. minuta: po začetnih minutah, ki so ponudile kar nekaj obetavnih akcij pred obema goloma, je sledilo nadaljevanje srečanja brez resnejših priložnosti. Z razdalje je na vrata Olimpije streljal Luka Bobičanec, a je bil strel preslaboten, da bi Žigi Frelihu predstavljal preglavice. Ostaja pri 0:0. 33. minuta: ko se je žoga pred vrati gostov iz Ljubljane po dotiku Vujadina Savića nevarno smukala blizu golove črte, je v Fazaneriji zadišalo po vodstvu Mure, a si je lahko obramba zeleno-belih le oddahnila. Žoga je odromala mimo vrat v kot. Zadišalo je po avtogolu Olimpije: 25. minuta: Mura ima terensko premoč, žoga je v njeni posesti kar 65 odstotkov igralnega časa, a še nišla pravega načina, kako zatresti mrežo vodilnega prvoligaškega kluba. 14. minuta: znova je vrata Mure ogrozil Radivoj Bosić. Z roba kazenskega prostora je skušal atraktivno premagati Matka Obradovića, a je Dalmatinec z izrednim posredovanjem preprečil vodstvo gostov. Na derbiju, ki v Fazaneriji poteka v sončnem vremenu, ostaja pri začetnem rezultatu 0:0. Minuto pred tem je dlani Žige Freliha znova ogrel Amadej Maroša. Priložnost Radivoja Bosića: 10. minuta: zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru Mure. Matic Fink je z desne strani lepo zaposlil Radivoja Bosića. Mladi srbski reprezentant, ki je na zadnji tekmi proti Kopru dosegel dva zadetka, je silovito streljal neposredno v vratarja Mure Matka Obradovića, ki je ukrotil strel. 2. minuta: Muri se je zelo hitro ponudila priložnost za vodstvo. Prodrl je Amadej Maroša, se znašel pred vratarjem Olimpije, nato pa se je izkazal Žiga Frelih in preprečil ekspresno vodstvo črno-belih. Priložnost Amadeja Maroše: Začetek dvoboja v Fazaneriji. Glavni sodnik je Dragoslav Perić. Ob 17.15 se bosta v derbiju kroga pomerili Mura in Olimpija. Neposreden prenos na Planet 2 se je s studijskim delom začel 15 minut prej. S katero enajsterico bo v derbi 30. kroga proti Olimpiji vstopil trener Mure Ante Šimundža? Vodilna Olimpija bo skušala povečati prednost pred najbližjim zasledovalcem Mariborom z naslednjo postavo: Začetnih 1️⃣1️⃣ za tekmo proti Muri. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Boakye, Ostrc, Kapun, Baskera, Maksimenko, Andrejašič, Kurež.

Navijači Olimpije so obiskali zadnji trening zmajev pred odhodom v Mursko Soboto:

Green Dragons so prišli na današnji trening podpret Zmaje. 🐉





Tabor prekinil imeniten niz Aluminija

V uvodnem nedeljskem dvoboju so pomembne točke v boju za obstanek osvojili Sežančani. Tabor je z zmago v Kidričevem (2:0) na lestvici prehiteli Bravo in poskočil na šesto mesto, Aluminij pa je končal izjemen niz. Pred domačo tekmo s Kraševci so na zadnjih štirih srečanjih ob razliki v zadetkih 3:0 osvojili kar 10 točk, tokrat pa so ostali praznih rok. Vratar Aluminija Luka Janžeković je bil premagan dvakrat, njegov niz zaporednih minut brez prejetega zadetka se je ustavil pri številki 368. Najprej ga je v 12. minuti ugnal Denis Kouao, v 29. minuti pa je bil z bele točke natančen še Marko Krivičić.

Zadetek Marka Krivičića z bele točke in izključitev Emirja Azenovića:

Ker je bil pred tem izključen še Emir Azemović, so se Štajerci znašlin v ogromnih težavah. Do konca dvoboja so iskali pot do priključka, a je niso našli. Mreža Jana Koprivca je ostala neprekinjena. Ostalo je pri 2:0, gostje pa so v drugem polčasu zapravili še nekaj zrelih priložnosti.

Poročilo s tekme v Kidričevem in priložnosti:

Na Bonifiki streljali s praznimi naboji

V sobotnem večernem spopadu na Bonifiki sta mreži mirovali. Koprčani so na primorskem derbiju v okvir vrat gostov iz Nove Gorice streljali le enkrat, vrtnice, ki bi jim zmaga na Obali prišla še kako prav, saj bi se lahko devetouvrščenemu Celju približali na vsega tri točke zaostanka, pa so si priigrale kar nekaj zrelih priložnosti, a je bil vedno na mestu David Adam.

Kako je Goran Cvijanović s "pomočjo" koprske obrambe zatresel prečko:

Koper je v 64. minuti ostal brez izključenega Timoteja Dodleka, Novogoričani pa so že v naslednjem napadu prek Gorana Cvijanovića zatresli okvir vrat. Tako jih je od sladke zmage delilo le nekaj centimetrov. Koprčani ostajajo na peto mesto, možnost za preboj v Evropo pa vidijo tudi v pokalu, vrtnice pa so se vedno bolj zaskrbljenim Celjanom približale na -5.

Poročilo s tekme v Domžalah in priložnosti:

Domžale korak bližje Evropi, Celjani spet razočarali

Če se je v Ljubljani nadaljevala tradicija in so Mariborčani znova v gosteh premagali Bravo, pa so Domžalčani prekinili neslavni niz in po petih neuspešnih poskusih (trije remiji in dva poraza) na domači zelenici končno premagali Celjane. Čeprav so si v prvem polčasu ustvariti veliko priložnosti, so prvi povedli gostje. V 40. minuti je v polno zadel Filip Dangubić, a veselje branilcev naslova, ki v letu 2021 doživljajo udarec za udarcem, ni trajalo dolgo.

Zadetek Damjana Vukliševića za 1:1:

Še pred koncem prvega dela je izenačil Damjan Vuklišević, nato pa sta Dario Kolobarić, dosegel je že 11. zadetek v tej sezoni, in kapetan Senijad Ibričić z bele točke poskrbela za velik preobrat. Rumena družina je s tekmo več prehitela Muro in se zavihtela na tretje mesto, Evropa, velika želja Domžal, je vse bližja, češki strateg Jiri Jarošik pa je s Celjani še enkrat pokvaril dan navijačem rumeno-modrih.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Poročilo s tekme v Domžalah in priložnosti:

Rožmanu se je izšlo v tretje, Grabić nezadovoljen s sojenjem

Tradicija se nadaljuje. Odkar nastopa Bravo v prvi ligi, na domači tekmi proti Mariboru še ni osvojil niti točke. V soboto je doživel že četrti zaporedni poraz v Ljubljani (0:1), na igrišču pa ga po vsem, kar je pokazal, ni delilo veliko od zgodovinskega uspeha. V dvoboj so bolje vstopili gostje, ki so nastopili v močno pomlajeni zasedbi. Povprečna starost enajsterice je znašala 24,2 leta, kar je najmanj v tej sezoni, trener Simon Rožman pa je postavil v začetno postavo tudi 17-letnega Gala Gorenaka in leto dni starejšega debitanta v 1. SNL Vida Kodermana. Po začetnem pritisku gostov so prek protinapadov zapretili Ljubljančani, najlepši priložnosti pa sta v prvem polčasu zapravila Martin Kramarič in Mustafa Nukić.

Zadetek Jana Mlakarja in sporen prekršek Davida Brekala za 11-m:

V drugem delu bi Luka Uskoković skoraj zatresel lastno mrežo, ko je po ''podaji'' Nukića zadel vratnico, v 70. minuti pa je sodnik Nejc Kajtazović na presenečenje gostiteljev pokazal na belo točko.

Najstrožjo kazen je dosodil po domnevnem prekršku Davida Brekala nad mladim Kodermanom. Odgovornost za izvajanje je prevzel Jan Mlakar in odločil zmagovalca dvoboja. To je bila prva zmaga Rožmana, odkar trenira Maribor.

Grabić: To je z eno besedo sramota domači strateg Dejan Grabić pa ni skrival razočaranj nad nekaterimi sodniškimi odločitvami. O tisti v 70. minuti za 11-metrovko ni želel govoriti, je pa izpostavil nekatere nedosojene prekrške v protinapadih, po katerih bi lahko Maribor ob dodatnih rumenih kartonih ostal tudi brez igralca. "Ko nam v protinapadih vlečejo za dres igralce, četrti sodnik pa to dvakrat signalizira glavnemu sodniku, to ni stroka. To je odločitev. Je pa to priložnost za gol, rumeni karton, v enem primeru rdeči karton. To pa je z eno besedo sramota," je po dvoboju v izjavi za TV Slovenija povedal strateg mladega ljubljanskega kluba.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Grega Valenčič/Sportida:

Poročilo s tekme v Ljubljani in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog: Sobota, 24. april:

Bravo : Maribor 0:1 (0:0)

Mlakar 71./11-m



Domžale : Celje 3:1 (1:1)

Vuklišević 45., Kolobarić 54., Ibričić 56./11-m; Dangubić 40.



Koper : Gorica 0:0

R.K.: Dodlek 63./Koper Nedelja, 25. april:

Aluminij : Tabor 0:2 (0:2)

Kouao 11., Krivičić 29./11-m; R.K.: Azemović 28./Aluminij



Mura : Olimpija 3:0 (0:0)

Bobičanec 48., Kous 70., Gorenc 76.