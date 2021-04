Maribor do zmage po 11-m, o kateri se bo še razpredalo #video

Bravo : Maribor 0:1 (0:0) Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović (Kranj), Mežnar (Šoštanj), Mijatović (Velenje). Strelec: 0:1 Mlakar (71./11 m). Bravo: Vekić, Španring, Brekalo, Križan, Drkušić (od 77. Kurtović), Trontelj (od 86. Matko), Žinko, Maher (od 74. Kirm), Kramarič, Nukić, Tučić.

Maribor: Jug, Klinar, Martinović, Uskoković, Koderman, Pihler, Gorenak (od 84. Tavares), Repas, Požeg Vancaš (od 64. Felipe Santos), Matko (od 64. Kotnik), Mlakar (od 89. Peričić). Rumeni kartoni: Brekalo; Požeg Vancaš, Uskoković, Pihler, Koderman.

Rdeči karton: /.

Obe ekipi sta sredi tedna doživeli grenki izkušnji - Maribor je doma izgubil proti Domžalam z 1:3, Bravo pa v gosteh proti zadnjeuvrščeni Gorici z 2:3 -, njun današnji medsebojni in uvodni obračun 30. kroga PLTS pa se je končal z zmago zasedbe iz štajerske prestolnice, sicer prve pod vodstvom novega trenerja Simona Rožmana.

Maribor nevarnejši na začetku, Bravo proti koncu prvega dela

Obračun v Spodnji Šiški so bolje pričeli Mariborčani, ki so si že v peti minuti priigrali lepo priložnost za zadetek, strel Aljoše Matka z enajstih metrov pa je bil malenkostno nenatančen, žoga je zletela prek vrat.

V nadaljevanju je igra potekala med obema kazenskima prostoroma, obe ekipi pa sta igrali disciplinirano in čakali na napake, ki pa jih ni bilo vse do 35. minute.

Priložnost Martina Kramariča:

Tedaj so mariborski nogometaši - Rožman je zavoljo kadrovskih težav v ogenj poslal tudi 17-letnega Gala Gorenaka in 18-letnega Vida Kodermana - izgubili žogo na sredini igrišča, kar so gostitelji izkoristili in izpeljali bliskovit (pol)nasprotni napad, po ostrem predložku Martina Kramariča z leve strani pa se pred gostujočimi vrati ni najbolje znašel Milan Tucić, ki je iz neposredne bližine slabo zadel žogo in streljal mimo vrat.

Izbranci domačega trenerja Dejana Grabića so znova zagrozili v končnici prvega polčasa. V glavni vlogi se je znašel Mustafa Nukić, njegov močan strel z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo leve vratnice gostujočega vratarja Ažbeta Juga.

Uskoković v lastno vratnico, nato "sporna" 11-m gostov

Drugi polčas je minil v obojestransko bolj dinamični predstavi. Prvi so zapretili Ljubljančani v 61. minuti, po predložku Nukića z desne strani pa je nekoliko nespretno posredoval Luka Uskoković, na njegovo srečo pa se je žoga od vratnice odbila v kot.

Sedem minut kasneje so zapretili Mariborčani, v gneči pred ljubljanskimi vrati in strelu Jana Mlakarja s sedmih metrov pa se je z bravurozno obrambo izkazal domači vratar Igor Vekić.

Zadetek Jana Mlakarja z 11-m po spornem prekršku Davida Brekala nad Vidom Kodermanom:

Le minuto kasneje je glavni sodnik Nejc Kajtazović zaradi domnevnega prekrška Davida Brekala v kazenskem prostoru nad komaj 18-letnim Vidom Kodermanom pokazal na 11-metrovko, ki jo je izkoristil Mlakar in dosegel edini gol na tekmi.

Ljubljančani so po prejetem golu skušali zabiti izenačujoči gol, najbolj obetavni priložnosti sta imela Kramarič in Tucić, po njunih strelih v 81. oziroma 86. minuti pa je žoga zletela prek vrat.

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru, mariborska pa v Celju. Obe tekmi bosta v soboto, 1. maja. Mariborska ekipa pred tem v torek, 27. aprila, v Domžalah čaka še četrtfinalna pokalna tekma.

Dogajanje na tekmi v Ljubljani v živo:

Konec srečanja v Ljubljani. Maribor je premagal Bravo z 1:0 in se vodilni Olimpiji s tekmo več približal na -4, Simon Rožman pa je dočakal prvo zmago, odkar vodi vijolice. Razmerje strelov na gol je bilo 13:9 v prid gostov (5:2 v okvir vrat), edini zadetek pa je z bele točke dosegel Jan Mlakar. Iz Ljubljane z zmago: @NKBravo - @nkmaribor 0:1



⚽️ Jan Mlakar (11m)#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/KKr4RGwhcX — NK Maribor (@nkmaribor) April 24, 2021 87. minuta: Bravu se je ponudila priložnost za izenačenje, a je Milan Tučić s težkega položaja meril mimo vrat. Goooooool! 0:1! 71. minuta. Mariborčani so povedli. Sodnik Nejc Kajtazović je po tem, ko je 18-letnega vijoličnega debitanta Vida Kodermana v kazenskem prostoru oviral David Brekalo, pokazal na belo točko. Domači nogometaši niso skrivali nezadovoljstva z odločitvijo, odgovornost za izvedbo najstrožje kazni pa je prevzel Jan Mlakar in z natančnim strelom premagal Igorja Vekića. To je deveti zadetek Ljubljančana v tej sezoni. Se je sodnik odločil pravilno, ko je v 70. minuti dosodil najstrožjo kazen za Maribor? Da. 97 +

Ne. 233 + Oddanih 330 glasov Zadetek Jana Mlakarja z bele točke in pred tem prekršek Davida Brekala, po katerem je sodnik dosodil najstrožjo kazen: 68. minuta: velika priložnost za Jana Mlakarja, ki se je dokopal žoge v središču kazenskega prostora, a mu je načrte z izjemnim posredovanjem prekrižal Igor Vekić. Ostaja 0:0. Priložnost Jana Mlakarja: 61. minuta: Smola za Bravo, sreča za Maribor. Po novem dinamičnem protinapadu je Mustafa Nukić poslal predložek v kazenski prostor. Žogo je izbijal Luka Uskoković in nato skoraj zatresel lastno mrežo. Ljubljančane je od vodstva delilo le nekaj centimetrov, žoga je po dotiku Črnogorca oplazila vratnico. "Srečna" vratnica Luke Uskokovića: 58. minuta: na stadionu ŽAK ob sončnem spomladanskem vremenu še ni zadetkov, so pa gostje prejeli že štiri rumene kartone. V prvem delu sta ga prejela Rudi Požeg Vancaš in Luka Uskoković, v dozdajšnjem delu drugega dela pa Aleks Pihler in Vid Koderman. 52. minuta: Milan Tučić je zatresel mrežo Maribora, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja Ljubljančana, ki mu gre po vrnitvi iz Belgije k Bravu odlično. Začetek drugega polčasa. Trenerja sta v nadaljevanje srečanja krenila brez sprememb v enajstericah.



Konec prvega polčasa v Ljubljani. Na dvoboju, ki ga z zunanjega dela stadiona spremlja tudi skupina navijačev Maribora, v prvem delu ni bilo zadetkov. Skupno razmerje strelov na gol je sicer 8:3 v prid Maribora. 44. minuta: na začetku prvega polčasa je bil nevarnejši Maribor, v zadnjih minutah pa diši po zadetku Brava. Z roba kazenskega prostora se je za strel odločil Mustafa Nukić. Vratar Ažbe Jug je bil že premagan, a je strel v desni spodnji kot mariborskih vrat zgrešil cilj in šel mimo vratnice. Priložnost Mustafe Nukića: 35. minuta: zdaj je bilo zelo vroče pred vrati Maribora. Po izgubljeni žogi vijolic v zvezni vrsti se je Bravo podal v protinapad. Po levi strani je prodrl v kazenski prostor Martin Kramarič, streljal (podal) po tleh proti vratom, a zgrešil cilj za nekaj decimetrov. Na drugi vratnici bi lahko potisnil žogo v mrežo Milan Tučić, a je bil malce prepozen, tako da je splavala po vodi najlepša priložnost Brava na današnji tekmi. Priložnost Martina Kramariča in Milana Tučića: 30. minuta: nova priložnost Maribora. Mladi Gal Gorenak je streljal z roba kazenskega prostora, a je žoga na poti proti vratom Brava zadela Davida Brekala in izgubila na hitrosti, tako da vratar Igor Vekić ni imel težjega dela. 21. minuta: izkušeni napadalec Brava Mustafa Nukić je zatresel mrežo Maribora, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen, saj se je najboljši asistent Prve lige Telekom Slovenije nahajal v nedovoljenem položaju. Ostaja začetni rezultat. 18. minuta: Maribor na gostovanju v prestolnici, kjer lovi Simon Rožman prvo zmago na klopi vijolic, ni sam. Z zunanje strani stadiona spremlja dvoboj skupina 20 navijačev Maribora. 8. minuta: Maribor v tej sezoni še ni nastopil s tako mlado zasedbo. Povprečna starost začetne enajsterice vijolic znaša 24,2 leta, kar je najmanj v tej sezoni. Vijolice so v začetnih minutah nevarnejše od Brava. Rudi Požeg Vancaš je ogrel dlani Igorja Vekića s strelom z razdalje. Vratar mlade reprezentance je preprečil vodstvo gostov, ostaja 0:0. Priložnost Rudija Požega Vancaša: 5. minuta: prva priložnost Maribora. Denis Klinar je z globinsko podajo zaposlil Aljošo Matka, mladi slovenski reprezentant, ki pozna odlično zelenico v Šiški, saj je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec Brava (15 zadetkov), pa je nevarno streljal, a je žoga švignila tik nad prečko. Le minuto pred tem se je priložnost ponudila 17-letnemu Galu Gorenaku, a ni bil dovolj natančen pri zaključku. Začetek tekme. Ob 16.15 se je v Spodnji Šiški z ljubljansko-mariborskim spopadom začel 30. krog državnega prvenstva v nogometu. Glavni sodnik srečanja med Bravom in Mariborom je Nejc Kajtazović. Domači strateg Dejan Grabić bo skušal v četrti domači tekmi z Mariborom v prvenstvu osvojiti prve točke. Odločil se je za naslednjo zasedbo. Za razliko od zadnje tekme v Novi Gorici (2:3) se je Andraž Kirm preselil na klop, od prve minute pa bo začel posojeni nogometaš Maribora Rok Maher. 11 💛💙, ki se na ŽAK-u podaja v boj za nove točke proti NK Maribor.#plts @PrvaLigaSi pic.twitter.com/LModZjQOhm — NK Bravo (@NKBravo) April 24, 2021 Trener Maribora Simon Rožman je po porazu z Domžalami napovedal določene spremembe v postavi. Napoved je uresničil, v začetno enajsterico uvrstil kar šest novih imen, med katerimi sta tudi najstnika Gal Gorenak in Vid Koderman, ki bosta prvič začela dvoboj Prve lige Telekom Slovenije od prve minute. Koderman bo vpisal tudi krstni nastop v 1. SNL. Vijol'čnih 11 za dvoboj z @NKBravo:



6 sprememb in poseben mejnik: prvič v začetni enajsterici 17-letni Gal Gorenak in 18-letni Vid Koderman.



Klop: Pridgar, Peričić, Koblar, Dervišević, Cretu, Felipe Santos, Kotnik, Kronaveter, Tavares. #MiSkupajEnoSmo #PLTS #BRAMB pic.twitter.com/87eaNHYLPV — NK Maribor (@nkmaribor) April 24, 2021

Začelo se bo v Spodnji Šiški. Maribor prihaja v Ljubljano, v mesto, kamor bi se lahko, če bodo vijolice še naprej tako zapravljale točke, ob koncu sezone vrnila ''kanta''. Zadnji rezultati so v tabor NK Maribor vnesli veliko nezadovoljstva. Nezadovoljni so navijači, nezadovoljen je trener Simon Rožman, ki napoveduje določene spremembe, nezadovoljni so igralci, ki jim ne manjka samokritike, a tudi to ne prinaša boljših rezultatov, nezadovoljen pa je tudi športni direktor Marko Šuler. Njegovo razmišljanje, da bo treba po koncu sezone temeljito prečesati igralsko zasedbo, ponuja začetek novega poglavja 15-kratnih državnih prvakov in slovo marsikatere ''legende'', nepogrešljivega člena Maribora v zadnjih letih.

''Ne samo zaradi trenutnih rezultatov, ampak že nekaj časa je prisotna misel o prevetritvi igralskega kadra. Morda se bližamo trenutku, ko je treba storiti nekaj, kar se nakazuje že dolgo časa, kajti igranje za Maribor in boj za trofeje nikomur ne smeta biti breme. To sta dve stvari, za kateri živiš,'' opozarja Korošec, da je treba včasih potegniti tudi poteze, ki niso lahke, a so nujne. Maribor za vodilno Olimpijo zaostaja sedem točk, v pokalu pa ga čez nekaj dni čaka četrtfinalno gostovanje pri Domžalah, ki so med tednom nadigrale vijolice. Možnosti, da bi Maribor še drugič zapored končal sezono brez lovorike, so vse večje.

Rožman: Fantje so si naložili preveliko breme

Lahko Dejan Grabić danes pokvari načrte Simonu Rožmanu? Foto: Miloš Vujinović/Sportida Ker pa je nogomet zelo nepredvidljiv, se lahko Mariboru do konca sezone vseeno uresniči več želja. V igri je še vedno dvojna krona, zaostanek za zmaji pa je še ulovljiv, a le v primeru, če bo zasedba Olimpije v nadaljevanju sezone nanizala vsaj nekaj spodrsljajev. ''Fantje so sami sebi ustvarili prevelik pritisk, si naložili preveliko breme v boju za prvo mesto, kar je privedlo do tega, da je manjkala prava vsebina na igrišču. Predvsem pa je treba odpraviti ta dejavnik prvega zadetka, ko v primeru, da si nasprotnik pridobi prednost, pride do psihološkega padca v ekipi,'' si Simon Rožman, ki danes naskakuje svojo prvo zmago kot trener Maribora, ne želi, da bi Bravo prešel v vodstvo. Danes bodo Mariborčani v Ljubljani nastopili brez treh poškodovanih igralcev (Guerrico, Blaž Vrhovec in Martin Milec).

Bravo vstopa v dvoboj z veliko željo. Odkar se je prebil v prvo ligo, pa ni osvojil na domači tekmi proti vijolicam niti ene točke. Trikrat je izgubil, nazadnje jeseni (1:2), po drugi strani pa na gostovanjih v Ljudskem vrtu večkrat dokazal, da se zmore enakovredno kosati s klubom, s katerim ga veže tudi plodno sodelovanje. Pri mladem ljubljanskem klubu ne manjka posojenih oziroma nekdanjih nogometašev Maribora. Pred dobrim mesecem sta kluba med reprezentančnim premorom odigrala prijateljsko tekmo v mestu ob Dravi, Bravo je zmagal z 2:1, to pa je bilo tudi zadnje dejanje Saše Gajserja kot trenerja Maribora. Za Šiškarje sta zadela v polno Milan Tučić in Mustafa Nukić, tudi najboljša strelca v tej sezoni, Nukić pa je z devetimi asistencami tudi "kralj" omenjene statistične rubrike v 1. SNL!