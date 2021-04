Gorico od sladke zmage delilo le nekaj centimetrov #video

Nogometaši Kopra in Gorice so se na večerni sobotni tekmi 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli brez golov.

Koper : Gorica 0:0 Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Kovačič, Povšnar. Koper: Adam, Caimacov (od 68. Knežević), Cerovec, Dodlek, Guberac (od 82. Jelić Balta), Mittendorfer, Palčič, Pejić (od 57. Mišić), Spinelli (od 57. Vršič), Žužek, Mulahusejnović (od 82. Stevanović).

Gorica: Likar, M. Kavčič, T. Kavčič, Mavretič, Nkama, Oyewusi (od 59. Hodžić), Paljk (od 59. Begić), Širok (od 59. Vipotnik), Zirdum, Colley (od 81. Velikonja), Cvijanović (od 81. Mlinarić). Rumeni kartoni: Dodlek, Caimacov, Guberac; Oyewusi.

Rdeči karton: Dodlek.

Primorski obračun se je končal brez golov. Po njem Koper ostaja na petem, Gorica pa na zadnjem, desetem mestu v Prvi ligi Telekom Slovenije.

V prvem polčasu se je na Bonifiki odvila prava "nogometna uspavanka", obe ekipi sta igrali slabo in nepovezano in brez pravih priložnosti za gol. Pred goriškimi vrati je bilo še najbolj vroče v 29. minuti, ko je Argentinec Claudio Spinelli prodrl po desni strani in podal do Mateja Palčiča, ki je streljal mimo levih vrat gostujočega vratarja Uroša Likarja.

Koprčani so prvič zapretili v 29. minuti prek Mateja Palčiča:

Gosti so v prvem polčasu "zagrozili" le štiri minute kasneje, po ostrem predložku Angleža Lamina Colleyja pa je bil na pravem mestu domači vratar David Adam.

V začetku drugega polčasa se podoba na igrišču ni bistveno spremenila, nekaj več živahnosti je bilo od 64. minute naprej, ko je drugi rumeni karton prejel domači nogometaš Timotej Dodlek.

Igralci iz mesta vrtnic so le minuto kasneje izpeljali do tedaj najbolj nevarno akcijo, po strelu Gorana Cvijanovića z 20 metrov je žoga spremenila smer in zadela vratnico.

Vratnica Gorana Cvijanovića v 66. minuti:

Številčno oslabljeni gostitelji so v 66. minuti izpeljali bliskovit nasprotni napad, Nardina Mulahusejnovića, sicer prvega strelca Prve lige Telekom Slovenije, pa so le malenkosti ločile do 13. gola v sezoni.

V končnici tekme so imeli nogometaši iz Nove Gorice terensko premoč in jalovo napadali, Koprčani pa so uspešno branili. Še najbolj "vroče" je bilo pred njihovimi vrati v 86. in 90. minuti. Najprej je bil po predložku Tjaša Begića z leve strani strel Etiena Velikonje z glavo premalo močan, da bi presenetil dobro postavljenega Adama.

Ekipa iz Nove Gorice bo v prihodnjem krogu v petek, 31. aprila, gostila Muro, koprska pa dan kasneje Bravo.

