Veličasten preobrat Domžal in kalvarija Celjanov #video

Domžalčani so bili pred današnjim dvobojem četrti na lestvici, za dodaten dvig samozavesti je poskrbel uspeh med tednom, ko so slavili zmago proti Mariboru v gosteh. Po drugi strani pa državni prvaki tonejo vse nižje, pred današnjo tekmo so bili na devetem mestu lestvice, za ne prav spodbudno popotnico pred Domžalami pa je poskrbela tudi zadnja domača tekma in poraz z Aluminijem.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Domači so imeli v prvem delu terensko premoč, ki pa je niso znali izkoristiti. Že v uvodnih minutah je po podaji Senijada Ibričića poskušal Benjamin Markuš, a je žogo odbil vratar Celjanov Matjaž Rozman.

Podobno uspešen je bil celjski vratar nekaj minut zatem, ko je bil pred njim sam Arnel Jakupović. Celjani v prvem delu niso bili posebej nevarni, domači vratar Ajdin Mulalić ni imel veliko dela, toda do vodstva so nato le prišli gostje.

Zadetek Filipa Dangubića:

Po prvi nevarnejši akciji v prvem delu je v 40. minuti Filip Dangubić po podaji Žana Benedičiča dobil žogo v kazenskem prostoru Domžal, uspešno preigral dva domača nogometaša in se odločil za strel s kakšnih desetih metrov z leve strani, po katerem je žoga tik ob prečki končala v mreži domače ekipe.

A je bil odgovor domačih nato hiter. Še pred koncem polčasa so Domžale izenačile, po kotu, ki ga je izvajal Ibričić, je žoga prišla do Damjana Vukliševića, ki jo je z glavo poslal v gol ob daljši vratnici Rozmana.

V nadaljevanju v drugem polčasu so Domžalčani v le nekaj minutah odločila zmagovalca. Najprej je Tamar Svetlin natančno podal z leve strani pred vrata, kjer je bil na drugi strani osamljeni Kolobarić in žogo z nekaj metrov potisnil v mrežo.

Že 11. zadetek Daria Kolobarića v tej sezoni:

Celjani si še niso opomogli po zadetku, ko so doživeli še en udarec. Kolobarić je pobegnil v protinapad, Celjani ga niso mogli ustaviti drugače kot s prekrškom, ki ga je storil Jon Šporn. Dobil je rumeni karton, domači pa enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Ibričić.

Po trdnem vodstvu s 3:1 so Domžalčani nadzorovali potek tekme, imeli še nekaj polpriložnosti, poskušal je predvsem Adamov, a niso bili več posebej nevarni. Prav tako pa ne Celjani, ki niso imeli prave priložnosti, da bi poraz vsaj ublažili. Še najlepšo je imel Jure Matjašič v 89. minuti, a je z desetih metrov žogo poslal prek vrat.

Z zmago so se Domžale na lestvici trenutno prebile na tretje mesto, pred Muro, ki pa jo tekma tega kroga z Olimpijo še čaka v nedeljo. V naslednjem krogu bodo Celjani v soboto, 1. maja, gostili Mariborčane, medtem ko Domžale isti dan čaka gostovanje v Sežani.

Konec srečanja v Domžalah. Gostitelji so po velikem preobratu premagali branilce naslova iz Celja s 3:1 in jih pahnili še v težji položaj, saj se jim lahko zadnjeuvrščena Gorica z zmago na Bonifiki približa le na tri točke zaostanka, Aluminij pa jim lahko v nedeljo z zmago nad Taborom uide na +6. Domžale so se s tekmo več od Mure povzpeli na tretje mesto! Razmerje strelov v okvir vrat je bil kar 8:1 v korist izbrancem Dejana Djuranovića!

83. minuta: Domžalčani še naprej pritiskajo. Tokrat se je v lepi priložnosti za zadetek znašel Benjamin Markuš, a je njegov strel na poti do celjskih vrat požrtvovalno zaustavil branilec Žan Zaletel. Tri minute pozneje je imel Matjaž Rozman kar nekaj preglavic, da je žogo po strelu Mattiasa Käita preusmeril v kot.

62. minuta: velika priložnost Domžal. Rezervist Matej Podlogar je nesebično zaposlil Denisa Adamova, ki pa je iz zelo ugodnega položaja poslal žogo prek vrat, tako da ostaja pri vodstvu s 3:1.

Priložnost Denisa Adamova:

Goooooool! 3:1! 56. minuta. Črne minute za slovenske prvake, ki so se znašli v nezavidljivem položaju. Le minuto po vodstvu Domžal z 2:1 je sodnik David Šmajc po prekršku nad Dariom Kolobarićem, za katerega si je Jon Šporn prislužil rumeni karton, pokazal še na belo točko. Zanesljivi izvajalec je bil kapetan Senijad Ibričić in dosegel šesti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Senijada Ibričića z 11-m:

Goooool! 2:1! 54. minuta. Preobrat v Domžalah, Dario Kolobarić je po strelu z neposredne bližine poskrbel za vodstvo gostiteljev z 2:1. Podal mu je Tamar Svetlin, mladi napadalec pa je dosegel že 11. zadetek v tej sezoni.

Zadetek Daria Kolobarića:

Začetek drugega polčasa v Domžalah. Trenerja nista posegala po menjavah, so pa gostitelji prvo menjavo izvedli že v 29. minuti, ko je poškodovanega Andraža Žiniča zamenjal Denis Adamov.

Konec prvega polčasa. Domžale so si priigrale več priložnosti, a odhajata ekipi na počitek z rezultatom 1:1. V strelih na gol so boljše Domžale (8:2 - od tega v okvir vrat 5:1).

Gooool! 1:1! 45. minuta. Domžalčani so hitro vrnili udarec Celjanom. Kapetan Senijad Ibričić je izvedel kot in odlično zaposlil Damjana Vukliševića, na katerega je pozabila obramba Celja. Branilcu Domžal tako ni bilo težko z bližine zatresti mreže in izenačiti na 1:1. To je že njegov peti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Damjana Vukliševića:

Gooool! 0:1! 40. minuta. Kdor ne da, prejme! V Domžalah se je uresničilo nesojeno nogometno pravilo. Žan Benedičič je v obdobju prevlade Domžal našel prostega Filipa Dangubića, najboljši strelec Celja v tej sezoni pa se je spretno otresel tekmecev in z natančnim strelom v bližji kot premagal Ajdina Mulačića. Gostje so povedli s prve resnejše priložnosti, Hrvat se je podpisal pod že deveti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Filipa Dangubića:

30. minuta: gostitelji so še naprej nevarnejši. 20-letmi Benjamin Markuš, ki je v začetno enajsterico vskočil namesto Zenija Husmanija, je streljal z roba kazenskega prostora in "za las" zgrešil vrata. Celjani so še naprej v podrejenem položaju, a ostaja rezultat na semaforju 0:0.

Priložnost Benjamina Markuša:

16. minuta: kapetan Domžal Senijad Ibričić je izvrstno našel Arnela Jakupovića, ki se je znašel sam pred vratarjem Celja. Dvoboj "ena na ena" je pripadel izkušenemu Matjažu Rozmanu, tako da ostaja pri začetnem rezultatu.

Priložnost Arnela Jakupovića:

8. minuta: prva resnejša priložnost za Domžale. Benjamin Markuš je ogrel dlani Matjaža Rozmana, ki se je vrnil med vratnici celjskega kluba.

Začetek dvoboja v Domžalah, kjer v sončnem vremenu gostujejo Celjani. Branilci državnega naslova niso v Domžalah izgubili že petkrat zapored.

Ob 18. uri se bosta za točke spopadla Domžale in Celje. Gostitelji bodo začeli dvoboj z naslednjo postavo:

Branilci državnega naslova, ki jim gre v tej sezoni marsikaj narobe, bodo v Domžalah začeli tekmo s tole zasedbo: