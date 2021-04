Tabor poskrbel, da se je niz Štajercev ustavil pri 386 minutah #video

Aluminij : CB24 Tabor Sežana 0:2 (0:2) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Benc, Perger. Strelca: 0:1 Kouao (11.), 0:2 Krivičić (29./11 m). Aluminij: Janžekovič, Krefl, Petek, Bolha (od 62. Flakus Bosilj), Azemović, G. Pečnik, Mujan (od 46. Kim), Đerlek (od 78. Prša), Čermak (od 46. Marinšek), T. Pečnik (od 46. Pantalon), Kadrić.

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Azinović, Doukoure Grobry (od 62. Sever), Makoumbou (od 68. Tolić), Salkić, Kouao (od 81. Briški), Krivičić, Stančič (od 81. Stare), Djalo Aldair (od 68. Rovas). Rumeni kartoni: Marinšek, Prša; Djalo Aldair, Sever, Krivičić, Stare.

Rdeči karton: Azemović (28.).

Nogometaši tabora so se z zmago v Kidričevem prebili na šesto mesto lestvice, potem ko so v prvem polčasu domačim zabili oba gola, obenem pa vse od 28. minute igrali z igralcem več. Na drugi strani so Kidričani ostali na osmem mestu.

Kraševci so povedli v 11. minuti, ko je Erik Salkić podal z leve strani, Aljaž Krefl je v osrčju kazenskega prostora zgrešil žogo pri izbijanju, tako da je ta končala na robu kazenskega prostora pri Denisu Kouau, ki je zadel za 1:0.

Zadetek Marka Krivičića z bele točke in izključitev Emirja Azemovića:

V 29. minuti so imeli gosti na voljo še najstrožjo kazen, ki jo je zakril Emir Azemović, ko je pred vrati podrl Dina Stančiča, Aluminijev branilec pa je ob tem dobil še rdeči karton. Za strel z bele točk se je odločil Marko Krivičić in z malce sreče od vratnice zadel za 2:0.

V 31. minuti so prvič resneje zagrozili tudi domači, Luka Petek je poskusil z glavo, Jan Koprivec pa je žogo odbil v kot. Sedem minut pozneje je domača obramba naredila ogromno napako, Djalo Aldair je prišel sam pred Luko Janžekoviča, a se je slednji izkazal. Ta je v 43. minuti ujel še žogo po poskusu Kevina Doukoureja Grobryja.

V 52. minuti so imeli domači prvo lepo priložnost v drugem polčasu, malce z leve iz bližine je poskusil Armin Đerlek, a je bil Koprivec na mestu. Tabor je znova zagrozil v 65. minuti, a v bližini vrat Stančič ni prišel do pravega zaključka.

Jan Koprivec je v Kidričevem ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gosti iz Sežane so sicer bolj ali manj brez težav nadzorovali potek tekme ob številčni prednosti, le tu in tam se jim je primerila kakšna preveč sproščena neprevidnost ob številčni prednosti, a nobena ni bila usodna. V 76. minuti so imeli tudi novo lepo priložnost, a Tom Alen Tolić ni zadel s približno enajstih metrov.

Aluminij bo v 31. krogu prihodnjo nedeljo gostoval pri Olimpiji, Tabor pa bo dan prej gostil Domžale.

Dogajanje v Kidričevem v živo:

Konec srečanja v Kidričevem. Tabor se je z zmago v Kidričevem povzpel na šesto mesto, Aluminij pa ostaja na osmem mestu. Kidričani so tako prekinili niz dvobojev z nedotaknjeno mrežo, Luka Janžeković je bil premagan prvič po 386 minutah. Sežančani so vse bližje uresničitvi zadanega cilja, obstanku v prvi ligi. 75. minuta: gostje bi lahko povečali prednost, a je mladi Hrvat Tom Alen Tolić pri zaključnem strelu preveč omahoval, nato pa "nastreljal" branilca Aluminija Luko Petka, tako da je splavala po vodi priložnost Tabora za tretji zadetek Kraševcev. Priložnost Toma Alena Tolića: 65. minuta: po desni strani je po izjemnem preigravanju prodrl Aldair Djalo, nato pa podal Dinu Stančiću, ki se mu iz neposredne bližine v gneči ni posrečilo poslati žogo v mrežo. Priložnost Dina Stančića:

52. minuta: na Štajerskem je začelo deževati, gostitelji pa so prek Armina Đerleka zapravili lepo priložnost za 1:2. Izkazal se je čuvaj mreže rdeče-črnih Jan Koprivec.



Začetek drugega polčasa. Trener gostiteljev Oskar Drobne se je odločil za trojno menjavo, namesto Tilna Pečnika, Marcela Čermaka in Tonćija Mujana bodo tekmo nadaljevali Renato Pantalon, Nik Marinšek in Dohyun Kim.



Konec prvega polčasa, ki je pripadel Taboru. Sežančani so odšli na premor z lepo prednostjo (2:0), od 28. minute pa imajo še igralca več, kar jih zagotavlja imenitno izhodišče za nadaljevanje srečanja.



38. minuta: po veliki napaki Gašperja Pečnika se je v izjemni priložnosti za zadetek znašel Aldair Djalo. Portugalec je stekel sam pred vratarja Luke Janžekovića, ki pa se je izkazal, ubranil njegov strel in preprečil povišanje prednosti češnjic za 3:0.



Priložnost Aldairja Djala:







Goooooool! 0:2! 29. minuta. Marko Krivičić je izkoristil najstrožjo kazen in premagal Luko Janžekovića. Žoga se je po natančnem strelu Primorca od leve vratnice odbila v mrežo, Kidričani so povišali prednost. Krivičić je dosegel drugi zadetek v tej sezoni, Aluminij pa se je znašel pred hudim izzivom, saj bo nadaljeval dvoboj z igralcem manj.



Zadetek Marka Krivičiča z bele točke in izključitev Emirja Azemovića:







28. minuta: Velike težave za Aluminij. Sodnik Alen Borošak je po prekršku Emirja Azemovića nad Dinom Stančićem, ki se mu je iz neposredne bližine ponudila priložnost za zadetek, pokazal na belo točko, poleg tega pa je Črnogorcu pokazal še rdeči karton.



18. minuta: nogometaš Aluminija Tilen Pečnik je streljal z razdalje, a je vratar Tabora Jan Koprivec z manjšimi težavami le ukrotil strel, tako da ostaja pri vodstvu Kraševcev.



Goooool! 0:1! 12. minuta. V Kidričevem se veselijo gostje. Po dolgi akciji, v kateri sta imela prste vmes Antoine Makoumbou in podajalec Erik Salkić, se je žoge dokopal Denis Kouao in z natančnim strelom v desni kot domačih vrat zatresel mrežo Aluminija. Mreža Kidričanov se je tako v 1. SNL zatresla prvič po 386 minutah, legionar iz Slonokoščene obale pa je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.



Zadetek Denisa Kouaoja:







5. minuta: prva polpriložnost na srečanju. Domači napadalec Haris Kadrić, ki je na zadnji tekmi v Celju odločil zmagovalca, je z roba kazenskega prostora meril mimo vrat.



Ob 15. uri se je začela tekma v Kidričevem. Aluminij in Tabor sta soseda na lestvici, loči ju pet točk.



Domači trener Oskar Drobne je izbral začetno enajsterico: