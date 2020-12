Camoranesi odkrito o zadovoljstvu in stvareh, ki mu niso všeč #video

Jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije je konec. Na prvem mestu bo prezimil Maribor. V zadnji tekmi je remiziral proti Aluminiju (2:2), a to ni pokvarilo dobrega vzdušja v taboru vijolic. ''Zadovoljen sem. Napredovali smo kot moštvo,'' je trener Mauro Camoranesi ponudil vzporednico s ''kaotičnim'' začetkom sezone in priznal, da ga moti preveliko število prejetih zadetkov. ''Če bi imeli malce več izkušenj, bi lahko bila slika drugačna,'' je na drugi strani po veliki točki v Ljudskem vrtu zaupal novi trener Aluminija Oskar Drobne.

Čeprav so bili Mariborčani v nedeljo absolutni favoriti, Aluminiju se namreč obeta krčevit boj za obstanek, sta se štajerska tekmeca v sklepnem dejanju jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije razšla brez zmagovalca (2:2).

Trenerja NK Maribor in NK Aluminij po remiju v Ljudskem vrtu (2:2):

''Zagotovo smo si želeli zaključiti ta del sezone z zmago, ampak glede na to, kako se je začela tekma, in ob tem, da smo morali vmes dvakrat loviti zaostanek, sprejmemo tudi ta razplet. Čeprav bi glede na priložnosti, ki so ostale neizkoriščene, lahko zmagali,'' je po izjemno dinamični in atraktivni tekmi v Ljudskem vrtu zaupal Mauro Camoranesi.

Camoranesi: Morali bi izkoristiti še kakšno

Vsi zadetki so bili doseženi v prvem polčasu, dva sta se hitro preimenovala v evrogola, na obeh straneh se je zatresla prečka, vijolice so zapravile še nekaj zelo zrelih priložnosti. Slovenska nogometna javnost je lahko videla ogromno. Camoranesi je čestital gostom, ki se niso ustrašili Mariborčanov, za osvojeno točko. Opozoril je na naporen ritem tekem, določen davek je zagotovo zahteval četrtkov derbi z Muro, ki je pošteno premešal začetno enajsterico.

Med zapravljenimi priložnostmi Maribora izstopa vratnica Jana Mlakarja v 11. minuti:

''Fantje, ki so manj igrali v zadnjem obdobju, so pokazali veliko željo in delovno zagnanost, zaslužili so si minute na igrišču. Podoba moštva je bila dobra, ustvarjamo si veliko priložnosti na vseh tekmah in tudi ta ni pomenila izjeme. Morali bi izkoristiti še kakšno,'' je imel zagotovo v mislih priložnosti Jana Mlakarja in Rudija Požega Vancaša, ko sta zgrešila prazna vrata Aluminija.

Drobne: Če bi imeli malce bolj trezne glave … Oskar Drobne je na klopi Aluminija nasledil Slobodana Gruborja in v treh tekmah osvojil dve točki. Foto: Planet TV Kidričani so v zadnjih petih tekmah osvojili le dve točki, a bo vseeno zadnja, ki so si jo zagotovili v Ljudskem vrtu, dvignila razpoloženje v njihovem taboru. ''Vsak, ki pride v Ljudski vrt, mora biti zadovoljen z vsako osvojeno točko. Smo v resnično težkem položaju, tako da nam točke pridejo še kako prav. Na zadnjih dveh tekmah smo bili že zelo blizu, a nam ni uspelo uresničiti zadev. Tokrat smo dvakrat vodili. Če bi imeli malce bolj trezne glave, malce več izkušenosti, bi lahko bila končna slika v Mariboru drugačna. Predstavili smo se v zelo dobri luči, bili smo organizirani, zelo nevarni v napadu. To je lep obet za nadaljevanje,'' je po drugem remiju na treh tekmah, odkar je prevzel vodenje Aluminija, poudaril trener Oskar Drobne. Prednost Kidričanov pred zadnjeuvrščenimi Novogoričani se je povzpela na pet točk, kar je lepa popotnica za spomladanski del.

Maribor, Olimpija in Mura imajo enakovredne možnosti

Olimpija za jesenskim prvakom zaostaja tri točke. Foto: Vid Ponikvar Dober obet pred nadaljevanjem sezone imajo lahko tudi jesenski prvaki. Maribor ima pred Olimpijo tri, pred Muro pa pet točk razlike.

''Tudi če bi imeli štiri ali pet točk prednosti, to ne bi veliko spremenilo. Imamo prednost, ki pa ni odločilna. Tri ekipe so se oddaljile in imajo enakovredne možnosti v boju za naslov. Pomembno je, da smo tam, kjer smo si želeli biti. Smo na prvem mestu, pot je prava, manjkajo pa nam še določene zadeve, nekatere segmente v igri bo treba izpiliti, zato bomo nadaljevali delo, da posežemo po popravkih in uresničimo svoje cilje,'' je previden Camoranesi, ki Olimpiji in Muri, z obema je izgubil v gosteh v jesenskem delu, pripisuje enakovredne možnosti za osvojitev naslova. Pozabil pa je na četrtouvrščeni Koper, ki na lestvici zaostaja osem točk, tako da ga ni uvrstil med kandidate, ki bi se lahko vmešali v boj za prvo mesto.

Trener vijolic Mauro Camoranesi uvršča v krog kandidatov za naslov Maribor, Olimpijo in Muro, na četrtouvrščeni Koper pa je "pozabil". Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po nekajmesečni izkušnji z Mariborom – pred tem je vodil Tabor – je zadovoljen. Njegova splošna ocena jesenskega dela je pozitivna. ''Ko se spomnim, kako se je začela sezona, kaj vse se je dogajalo v prvih štirih, petih krogih in kako smo potem nadaljevali ter zaključili ta prvi del tekmovanja, lahko rečem, da sem zadovoljen. Z igralci, z opravljenim delom nasploh. Opazno je, da smo pridobili intenzivnost ekipe in odziv igralcev, to je bilo bistvenega pomena. Vsi, ki so dobili priložnost, so dobro zadostili zahtevam. Predvsem pa je opazno, da smo napredovali kot moštvo,'' je vesel, da je ekipa pod njegovim vodstvom dosegla napredek. Ne le na lestvici, ampak tudi v igri.

Edina kritika? Preveč prejetih golov.

Mauro Camoranesi ni zadovoljen le s število prejetih zadetkov. Maribor jih je prejel 23. Več od njega so jih jeseni prejeli le Domžale, Aluminij in Gorica. Foto: Planet TV Popolno zadovoljstvo pa je preprečilo spoznanje, kako tekmeci vse prevečkrat pretentajo obrambo vijolic in zelo pogosto tresejo mreže.

''Edina zadeva, ki bi jo izpostavil v negativni luči, je spoznanje, da prejemamo preveč golov. Predvsem na domačem igrišču. Popraviti moramo zadeve v fazi obrambe, o tem ni dvoma. Ni pa preprostega recepta, kako to doseči. Obstajata dva načina igre. So ekipe, ki igrajo, da ne izgubijo. In ekipe, ki igrajo, da bi zmagovale. Mi imamo obvezo, da zmagujemo, kar omogoča tekmecem več prostora na igrišču. Opazno je, da so se proti nam osredotočali na protinapade in tako dosegli namen. Bomo pa delali, da v prihodnje odpravimo opazne pomanjkljivosti,'' je izpostavil cilj, ki se mu bo posvetil v pripravah na spomladanski del.

Začele se bodo 13. januarja. Mariborčani se bodo pred začetkom drugega dela sezone – ta naj bi se začel v drugi polovici februarja – odpravili še na tradicionalno pripravljalno bazo v Turčijo. Do takrat pa je trener Camoranesi sporočil varovancem, naj se v prazničnih dneh čim bolj odklopijo od nogometa in si povrnejo energijo.