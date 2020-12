Polčas za nogometne sladokusce v Mariboru in velika točka Aluminija #video

Nogometaši Maribora in Aluminija so se v tekmi 19. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (2:2).

Maribor : Aluminij 2:2 (2:2) Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Antič, Vidali, Habibović.

Strelci: 0:1 Flakus Bosilj (22.), 1:1 Repas (23.), 1:2 Prša (30.), 2:2 Požeg Vancaš (38.). Maribor: Jug, Klinar, Martinović (od 52. Uskoković), Peričić, Kolmanič, Dervišević (od 76. Vrhovec), Repas, Kotnik (od 62. Kronaveter), Požeg Vancaš, Mešanović, Mlakar (od 62. matko).

Aluminij: Janžekovič, Jakšić (od 85. Krefl), Petek, Azemović, Ploj, Kim, Prša, Čermak, Krajnc (od 69. Pečnik), Matjašič (od 88. Majcen), Flakus Bosilj (od 85. Pečnik). Rumeni kartoni: Martinović, Mešanović, Kronaveter, Uskoković; Krefl.

Rdeč karton: /

Mariborčani so si že pred zadnjim jesenskim krogom zagotovili trdno prvo mesto, za slovo od koledarskega leta pa jih je čakal še obračun z Aluminijem. Teoretično drugi domači, a prvi na zelenici, saj so prvega na začetku sezone domači dobili za zeleno mizo s 3:0.

Prvi polčas za nogometne sladokusce

Na terenu vsaj prvi polčas ni kazal razmerij moči oziroma položaja na lestvici (prvo in deveto mesto). Začetek je sicer pripadel domačim, ki so bili v 11. minuti blizu vodilnemu zadetku. Po predložku Žana Kolmaniča je žoga na drugi vratnici prišla do Jana Mlakarja, ki pa jo je z dveh metrov z močnim strelom poslal v prečko vrat Luke Janžekoviča.

Gostje so nato vratarja Ažbeta Juga preizkusili v 14. minuti s strelom Davida Flakusa Bosilja, že naslednja akcija pa je prinesla spremembo izida. Najprej je Alen Kranjc dobro vtekal po globinski podaji, Jug je žogo po njegovem strelu le odbil, a točno do Flakusa Bosilja, ki mu je ni bilo težko poslati v mrežo.

Maribor je izenačil po mojstrovini Jana Repasa ...

Toda odgovor Mariborčanov je bil ekspresen. Le minuto so potrebovali za izenačenje, po mariborski akciji je gostom žogo sicer uspelo pospraviti izpred gola, a le do Jana Repasa. Ta je s silovitim strelom s kakšnih 18 metrov pod prečko poskrbel za 1:1.

A niti ta izid ni zdržal prva dolgo. V polčasu, v katerem sta moštvi igrali v visokem ritmu in skrbeli za lepe zadetke, so naslednji spet udarili gostje. V 30. minuti so imeli nogometaši Aluminija prosti strel. S kakšnih 20 metrov je izjemno natančno meril Roko Prša, saj je žoga preletela živi zid in se od prečke odbila za hrbet Juga v gol.

... Aluminij pa znova povedel po evrogolu Roka Prše

Vendar so Mariborčani vrnili s skoraj enako mero. V 38. minuti je bilo na semaforju 2:2, akterja pa Denis Klinar in Rudi Požeg Vancaš. Prvi je natančno podal v kazenski prostor, žoga pa je skorajda padla na glavo Požegu Vancašu za novo izenačenje.

Zadnjo besedo v prvem delu bi lahko imeli gostje, toda po nevarnem poskusu Kranjca je v 41. minuti Mariborčane rešila prečka.

Janžeković v zadnjih sekundah rešil točko

V drugem polčasu je bil ritem opazno nižji, moštvi pa ne več tako razpoloženi kot v prvem. Nevarnejši pa so bili domači, Amir Dervišević je ogrel Janžekoviča, še bolj pa se se nato Mariborčani približali novemu golu v 65. minuti.

Akcijo je takrat začel Rok Kronaverter, ki je v igro vstopil le nekaj minut prej, podal do Jasmina Mešanovića, predložek slednjega pa je na drugi vratnici slabo sprejel Požeg Vancaš in zgrešil.

Izjemna obramba Luke Janžekovića v izdihljajih sodnikovega podaljška:

Bolj ko se je tekma bližala koncu, nevarnejši so bili domači, gostje pa so predvsem branili zanje ugoden izid. Za mariborsko zmago bi lahko poskrbel predvsem Aljoša Matko; nevaren je bil že v 81. in 83. minuti, ko je Janžekovič ustavil žogo pred golovo črto.

Že v sodnikovem dodatku pa je imel Matko še zadnjo veliko priložnost, ko je skušal iz bližine premagati vratarja Aluminija, vendar se je Janžekovič še enkrat izkazal in že med padcem ubranil zadnjo nevarnost.

