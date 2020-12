Eksplozija evrogolov v Sloveniji!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izjemno! V soboto Žan Žužek (Koper), v nedeljo Jan Repas (Maribor) in Roko Prša (Aluminij)! Evrogoli so na slovenskih zelenicah padali drug za drugim, zadetki so bili tako atraktivni, da bi se lahko zlahka vmešali v boj za najlepši zadetek jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije. Kateri je bil po vašem mnenju najlepši?