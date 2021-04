Mariboru grozi suša, kakršne z Zahovićem ni poznal

Čeprav se Mariborčani radi hvalijo, da imajo najboljši igralski kader v Sloveniji, zelo pogosto pa izpostavljajo tudi dolžino rezervne klopi, jim to pri uresničitvi ciljev prav nič ne pomaga. Še več, očitno jim preveč nogometašev, s katerimi imajo sklenjene pogodbe, celo ovira pot, saj so v tem trenutku daleč od tistega, kar so napovedali. V leto 2021 so vstopili kot jesenski prvaki in Sloveniji dali vedeti, da jih zanima le dvojna krona. Navijačem so se želeli oddolžiti za ponesrečeno prejšnjo sezono, v kateri niso ostali le brez lovorik, ampak tudi brez dolgoletnih sodelavcev Zlatka Zahovića in Darka Milaniča.

Razočaranje vijolic po lanskem evropskem izpadu Maribora proti predstavnikom Severne Irske Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ko je lani sledila še evropska zaušnica, ko so se "amaterji" iz Severne Irske pozno poleti veselili zmage nad vijolicami kot mali otroci, je v mestu ob Dravi vrag vzel šalo. Klubsko vodstvo se je strinjalo, da bi lahko sramoto opral le uspeh v domačih tekmovanjih, najbolje kar dvojni. Po jesenskem delu je še kazalo spodbudno. Maribor je odšel na zimski premor kot prvi, v pokalu se je prebil med najboljših osem. Spomladi, ko vijolice ponavadi cvetijo, pa so sledili udarci. Drug za drugim. Neposrečene, preveč tvegane priprave v Turčiji, nove spremembe, menjali se niso le trenerji, ampak tudi športni direktor, in neprepričljivi rezultati v prvenstvu. Olimpija je prevzela vodilni položaj, Maribor pa se je bil primoran preleviti v vlogo lovca, ki gleda v hrbet največjemu rivalu.

Težko razumljiv prvi polčas

Po prvem polčasu, ki ga je Maribor izgubil z 0:2, je igrišče zapustil tudi 37-letni kapetan Marcos Tavares. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je trenersko paličico med daljšim marčevskim premorom prevzel Simon Rožman, je v Mariboru zaživel optimizem. Navijači so začutili, da bi lahko Štorovčan prebudil moštvo, polno igralcev, ki že dalj časa na zelenici ne kažejo tistega, česar je bila slovenska javnost od njih že vajena. A tudi iz te moke ni bilo kruha. Vsaj za zdaj.

Razočaranja so sledila, zdaj je Maribor zapravil še priložnost, da bi osvojil pokalno lovoriko. Strokovno vodstvo po še drugem porazu proti Domžalam v enem tednu ni skrivalo razočaranja, Rožman pa je šel tako daleč, da je javno okaral zasedbo, ki je začela dvoboj, in napovedal spremembe. S tem je ponovil razmišljanje športnega direktorja Marka Šulerja, ki je po koncu sezone napovedal prevetritev igralskega kadra in začetek nove zgodbe.

Pred Simonom Rožmanom so zelo zahtevni časi. V soboto ga čaka gostovanje pri še enem izmed "njegovih" nekdanjih klubov. Odhaja v Celje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rožman bi v torek zaradi nezadovoljstva ob polčasu najraje zamenjal celotno postavo, tako pa je nestrinjanje s tistim, kar je spremljal v Športnem parku ob Kamniški Bistrici, izkazal z menjavo štirih igralcev. Iz igre je potegnil Amirja Derviševića, Rudija Požega Vancaša, Alexandruja Cretuja in Marcosa Tavaresa. "Prvi polčas je bil zelo slab, težko razumljiv. Poskušali smo poseči po določenih rotacijah v ekipi z namenom, da še enkrat vsi dobijo priložnost. Toda Domžale so bile preprosto prehitre v prvem polčasu," je po bolečem izpadu Maribora Rožman pojasnil, zakaj se je v Domžalah odločil za takšno začetno postavo.

Nazadnje je bilo tako pred 15 leti

Maribor je zadnjo lovoriko osvojil v sezoni 2018/19, ko je bil trener še Darko Milanič. Izolan se v tej sezoni spogleduje s prvim velikim uspehom, državnim naslovom Slovana, na Slovaškem. Foto: Grega Valančič/Sportida V drugem delu je v ogenj poslal bistveno mlajše igralce, ki so naredili razliko. Maribor je deloval bolje, skoraj ujel Domžalčane, a dlje kot do 1:2 ni zmogel. Vijolice so tako izpadle, pokala ne bodo osvojile še peto sezono zapored. Ker niso najboljše niti v prvenstvu, pred zadnjimi šestimi tekmami za Olimpijo zaostajajo štiri točke, je vse večja možnost, da ponovno končajo sezono brez osvojene lovorike. Še drugo sezono zapored. To bi bil ogromen udarec za zgledno organiziran klub, ki lahko v nasprotju z večino tekmecev še vedno računa na za slovenske razmere zelo pozitivno stanje klubske blagajne, posledico zadnjega evropskega podviga, nastopa vijolic v donosni ligi prvakov 2017/18. Takrat je kadrovsko politiko vodil še Zlatko Zahović, pod njegovim vodstvom - v Ljudski vrt je prišel leta 2007 in vztrajal 13 let - pa Maribor ni nikoli pogrešal lovorike dve zaporedni leti.

Zasedba, ki jo je sestavljal vse do usodnega marca 2020, ob vseh silnih trenerskih menjavah ne dohaja več zadanih ciljev. Številni igralci, ki jih je Zahović pripeljal v Ljudski vrt, v tej sezoni ne prinašajo želenega učinka. Grozi jim, da bi lahko po koncu sezone zapustili najbolj trofejni slovenski klub. Tako kot Mariboru grozi suša lovorik, kakršni niso bili priča že zelo dolgo časa.

Športni direktor NK Maribor Marko Šuler že sestavlja igralsko križanko za sezono 2021/22. Foto: NK Maribor

Maribor je dve sezoni brez osvojene lovorike nanizal pred poldrugim desetletjem, ko so ga pri delu ovirale finančne težave, ob pomanjkanju domačih lovorik pa je klub navijače še najbolj osrečil z evropskim čudežem, ko je v finalu pokala Intertoto senzacionalno spodrezal krila Villarrealu. Kmalu je sledila popolna prenova. Bi se lahko zgodovina ponovila tudi letos, ko Šuler naznanja zelo pestro dogajanje v poletnem prestopnem roku?

Kdaj so Mariborčani v samostojni Sloveniji osvojili državni naslov in pokal?

Naslov prvaka Zmagovalec pokala 2020/21 ? 2019/20 2018/19 DA 2017/18 2016/17 DA 2015/16 DA 2014/15 DA 2013/14 DA 2012/13 DA DA 2011/12 DA DA 2010/11 DA 2009/10 DA 2008/09 DA 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 DA 2002/03 DA 2001/02 DA 2000/01 DA 1999/00 DA 1998/99 DA DA 1997/98 DA 1996/97 DA DA 1995/96 1994/95 1993/94 DA 1992/93 1991/92 DA

Olimpija še v igri za dvojno, Maribor pa le še enojno krono

Celjani bodo v soboto dragocene točke v boju za obstanek iskali proti zelo motiviranemu Mariboru. Foto: Vid Ponikvar Mariborčane konec tedna čaka nov zahteven izpit. V štajerskem derbiju se bodo pomerili s Celjem, ki se po menjavi trenerja krčevito bori za obstanek. Namesto Jirija Jarošika je v ponedeljek prišel Agron Šalja, ki je že začel dosegati uspehe, saj je v četrtfinalu pokala izločil Radomlje in ohranil možnosti Celjanov za Evropo. Vijolice si ne smejo privoščiti spodrsljaja, Rožman ne sme dovoliti, da bi v kratkem času po Domžalah doživel razočaranje še proti svojemu drugemu nekdanjemu slovenskemu klubu, hkrati pa bi moral Mariborčane v boju za naslov razveseliti še kateri izmed neuspehov Olimpije.

Zmaji so v nedeljo resda dokazali, da so ranljivi, saj so ostali praznih rok v Fazaneriji (0:3), a so si v sredo po drzni potezi Gorana Stankovića, ki je občutno pomladil začetno enajsterico in v dvoboj z Nafto vstopil brez številnih najboljših igralcev, hitro okrepili samozavest. Rešili so se namreč iz nehvaležnega položaja, saj so v podaljšku igrali z igralcem manj, nato pa je vedno nepredvidljivo loterijo kazenskih strelov z "nebeškim skokom" preprečil Andres Vombergar. Nogometaše Olimpije bo po takšnem uspehu - o tem, kako so ga doživeli, dovolj zgovorno priča zelo čustveno skupinsko proslavljanje zmagovitega zadetka - še toliko težje vreči s prestola.

Veliko veselje nogometašev Olimpije po zadetku Andresa Vombergarja v 111. minuti Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani še upajo, ne nazadnje jih pot do konca sezone vodi tudi v Stožice, kjer lahko marsikaj nadoknadijo, a se trener Rožman zaveda, da bodo morali njegovi varovanci v prihodnje prikazati drugačen obraz. Tak z dvema enakovrednima polčasoma. "Imamo dovolj kvalitete, mladosti in energije za to," nekdanji trener Celja, Domžal in Rijeke ponuja del odgovora na vprašanje, komu bo v nadaljevanju sezone bolj zaupal. Nekateri bolj izkušeni igralci so očitno precejšen del zaupanja že zapravili, s tem pa odprli vrata nekaterim mlajšim soigralcem, ki jih v soboto čaka izpit resnice. Gostovanje pri ranjenem Celju.