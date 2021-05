Bravo kaznoval neučinkovitost prvakov #video

Ljubljančani so v dvoboju s Celjem prekinili niz osmih tekem brez zmage, potem ko so v drugem polčasu pokazali precej boljšo predstavo kot v prvem. Bravo ostaja trdno v sredini lestvice, Celjani pa so pod vodstvom Agrona Šalje doživeli prvi poraz in so predzadnji.

Domači nogometaši v prvem polčasu niso pokazali veliko, proti vratom Celja niso sprožili niti enega strela. Nevarnejši so bili gostje, ki so sicer pogrešali kaznovanega Esterja Soklerja.

Že v tretji minuti je po kotu Dušan Stojinović s strelom z glavo zadel prečko, v 27. pa so imeli Celjani na voljo celo najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil Andraž Kirm, toda Igor Vekić je obranil strel Filipa Dangubića, ki je streljal po sredini.

Velja omeniti še dve posredovanji Vanje Drkušića, ta je namreč najprej v 21. minuti blokiral nevaren poskus Celjanov, v 45. pa je izbil žogo tik pred golovo črto po strelu Jakoba Novaka.

Martin Kramarič je v 81. minuti potrdil zmago Brava. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravo v drugem polčasu izkoristil spodrsljaje Celja

V 52. minuti so vendarle prišli do strela tudi domači, Milan Tučić je poskusil v kazenskem prostoru, a zgrešil cilj. V nadaljevanju sta ekipi igrali bolj ali manj med kazenskima prostoroma brez priložnosti, je pa v 63. minuti nenatančno meril še Mustafa Nukić.

Pet minut pozneje pa so domači povedli, po podaji Žana Trontlja je z glavo zadel Mitja Križan. V 73. minuti je z roba kazenskega prostora Loren Maružin meril malce premalo natančno, v 81. pa je bil natančnejši Martin Kramarič, ko je prodrl v sredino in s približno 14 metrov zadel za 2:0.

Matjaž Rozman je malce pozneje ustavil nov poskus Maružina, v 89. minuti pa je Sandi Orginec takoj po vstopu v igro neoviran v kazenskem prostoru žogo poslal čez gol.

Bravo bo v 33. krogu v soboto gostoval v Murski Soboti, Celje pa v Sežani.

Bravo : Celje, foto: Grega Valančič/Sportida:

Bravo : Celje 2:0 (0:0) Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Vidali, Habibović. Strelca: 1:0 Križan (68.), 2:0 Kramarič (81.). Bravo: Vekić, Drkušić, Križan, Španring, Matko (od 46. Brekalo), Krim, Žinko, Trontelj, Kramarič (od 89. Ogrinec), Nukić (od 90. Maher), Tučić (od 63. Maružin). Celje: Rozman, Brecl (od 69. Martis), Stojinović, Zaletel, Kadušić, Benedičič (od 84. Šporn), Vrbanec, Novak (od 78. Hajrić), Kuzmanović (od 78. Kerin), Božić, Dangubić. Rumeni kartoni: Žinko, Tučić, Nukić.

