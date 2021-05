Mura v izdihljajih do pomembne zmage #video

Sobočani, ki so pogrešali kaznovana Jana Gorenca in Žana Karničnika, so prišli do tretje zaporedne zmage, čeprav je bil Koper predvsem v prvem polčasu malce boljši tekmec. Mura tako za drugouvrščenim Mariborom zaostaja za točko, za vodilno Olimpijo pa tri, a mora ta danes igrati še tekmo v Domžalah. Primorska zasedba ostaja peta.

Ekipi sta bili v prve pol ure kar previdni, nekaj več obetavnih poskusov so pokazali Koprčani, ki pa tako kot na drugi strani Sobočani niso ogrozili tekmečevega vratarja. V 42. minuti pa so bili domači blizu vodstvu, saj je Luka Bobičanec streljal z 20 metrov, žoga pa je oplazila prečko.

Je bil pa na drugi strani nato natančnejši prvi strelec lige Nardin Mulahusejnović, ki je - sicer obkrožen z neodločnimi branilci - prišel do strela z desne strani v kazenskem prostoru in žogo z diagonalnim strelom poslal mimo Matka Obradovića za 1:0 in svoj 13. gol sezone.

Nardin Mulahusejnović je Koper popeljal v vodstvo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ivica Guberac je bil prvi, ki je zagrozil v drugem polčasu, potem ko je v 48. minuti malce z desne streljal ob bližnji vratnici, vendar je bil Obradović pripravljen. V koprskem kazenskem prostoru je bilo nekoliko bolj vroče v 56. minuti, a po kotu ni prišlo do pravega zaključnega strela oziroma je Stefan Stevanović pravočasno razčistil nevarnost.

Tri minute pozneje je Mulahusejnović z nenatančnim strelom končal novo koprsko akcijo, v 63. minuti pa so domači izenačili, Bobičanec je izvrstno podal z leve strani v kazenski prostor, kjer je neoviran z glavo zadel Staniša Mandić.

Takoj zatem se je na drugi strani Matej Palčič namesto za strel iz bližine odločil za podajo, ki pa ni našla pravega naslovnika, v 71. je moral znova posredovati Murin vratar po strelu z glavo, pozneje je dvakrat neuspešno streljal še Bobičanec, v 87. minuti pa je Tomi Horvat zadel za zmago domačih, potem ko je močno sprožil z dobrih 20 metrov.

Mura bo v 33. krogu v soboto gostila Bravo, Koper pa dan pozneje Aluminij.

Mura : Koper 2:1 (0:1) Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Žunič, Kasapović. Strelci: 0:1 Mulahusejnović (44.), 1:1 Mandić (63.), 2:1 Horvat (87.). Mura: Obradović, Pucko (od 66. Klepač), Maruško, Lovrić, Kouter (od 90. Travner), Ouro (od 66. Horvat), Šturm, Kous, Bobičanec, Maroša (od 46. Mandić), K. Cipot (od 77. Žižek). Koper: Vargić, Mittendorfer, Palčič, Žužek, Dodlek, Cerovec, Viler (od 74. Pejić), Guberac, Caimacov (od 87. Spinelli), Stevanović (od 74. Vršič), Mulahusejnović. Rumena kartona: Cerovec, Vršič.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: