Sporna sodniška odločitev "zbudila" Maribor #video

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovana Denisa Klinarja in Aleksa Pihlerja, spet pa niti v zapisniku ni bilo Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja, so prišli do pomembne zmage in lepe popotnice pred večnim derbijem v naslednjem krogu. Štajerci so do treh točk prišli po boljši igri v drugem polčasu, zdaj imajo na drugem mestu dve točki zaostanka za Olimpijo, ki jo v sredo čaka gostovanje v Domžalah.

Uvod tekme ni ponudil posebej razburljivih dogodkov v Ljudskem vrtu, so pa v 23. minuti povedli gosti, potem ko je zadel Mihael Briški. Ta je bil sicer ob podaji Djala Aldairja v prepovedanem položaju, a se sodniki niso oglasili.

Gostje pa so morali v 35. minuti poseči po prvi menjavi, saj se je v dvoboju z Blažem Vrhovcem, ki zaradi rumenega kartona ne bo igral v prihodnjem krogu na derbiju z Olimpijo, poškodoval Dino Stančič.

V 42. minuti so prvič rahlo zagrozili tudi domači, najprej prek Vida Kodermana, nato pa še prek Rudija Požega Vancaša, ki je precej zgrešil iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru.

Tabor je v 23. minuti povedel. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 47. minuti je imel pri domačih izjemno priložnost Jan Mlakar, ko je prišel do neoviranega strela v osrčju kazenskega prostora, toda izkazal se je Jan Koprivec.

Mlakar je imel v 49. minuti nov dvoboj ena na ena s Koprivcem, spet pa je bil uspešnejši sežanski vratar. So pa domači v 52. le izenačili, ko je Mlakar unovčil enajstmetrovko po igranju z roko Klemna Nemaniča. Za Mlakarja je bil to deseti gol sezone.

V 56. minuti je Ilija Martinović pred sežanskimi vrati zgrešil žogo ob poskusu strela z glavo, šest minut pozneje pa je Jan Repas izkoristil podajo Felipeja dos Santosa za hrbet gostujoče obrambe za vodstvo z 2:1.

V 72. minuti pa so po dolgem času zagrozili tudi Sežanci, najprej je Antoine Makoumbou streljal, Ažbe Jug je toliko preusmeril žogo, da je ta zadela vratnico, pozneje pa je bil neuspešen še Marko Krivičić. V 81. je na drugi strani vratnico zadel še Mlakar s strelom z desne strani.

Maribor bo v 33. krogu v nedeljo gostoval pri Olimpiji, Tabor pa bo dan prej gostil Celje.

Konec tekme. Maribor je zmagal z 2:1.

81. minuta: znova so bili nevarni nogometaši Maribora, okvir vrat Tabora je zatresel strelec prvega zadetka domačih Jan Mlakar.

72. minuta: kakšna priložnost za Tabor! Najprej je dobro streljal Antoine Makoumbou, a je vratar Ažbe Jug žogo odbil ob vratnico, nato pa je do odbite žoge prišel Marko Krivičić in zapravil veliko priložnost.

GOOOL! Maribor je v 62. minuti prišel do preobrata! Po podaji Santosa je za 2:1 zadel Jan Repas.

GOOOL! Maribor je vendarle prišel do izenačenja. Po igranju z roko Tabora v svojem kazenskem prostoru, je strel z bele pike unovčil Jan Mlakar.

Video: enajstmetrovka Mlakarja:

49. minuta: nova priložnost za domače, znova je bil v akciji Jan Mlakar, a je bil Jan Koprivec znova pripravljen.

47. minuta: Maribor je odločno krenil v drugi polčas. Do izjemne priložnosti je prišel Jan Mlakar, a je slabo meril, Jan Koprivec pa je bil brez večjih težav na mestu.

Video: poskus Mlakarja:

Začetek drugega polčasa.

Konec prvega polčasa v Ljudskem vrtu. Tabor vodi z 1:0, Maribor si v prvih 45 minutah ni priigral niti ene prave priložnosti za zadetek.

34. minuta: hud udarec za Tabor, ki je po naletu Blaža Vrhovca ostal brez Dina Stančića. Ta je zaradi poškodbe na nosilih zapustil igrišče. Namesto Stančića bo priložnost dobil Fahd Ndzengue.

GOOOL! Tabor vodi v Ljudskem vrtu! V 23. minuti je po globinski podaji Aldaira zadel Mihael Briški, ki se je sicer znašel v očitnem prepovedanem položaju, a je sodnik Asmir Sagrković ocenil, da gol velja.

Video: zadetek Tabora:

Je sodnik oškodoval Maribor? Da 207 +

Ne 69 +

Ne vem/me ne zanima 10 + Oddanih 286 glasov

Začetek tekme v Mariboru.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Pred tekmo:

Mariborčani še verjamejo v čudež. Čeprav so si z nepričakovanim porazom v Celju otežili zadeve in vodilni Olimpiji dovolili, da poveča prednost, še vztrajajo v boju za naslov. Ker pa za zmaji zaostajajo pet točk, se tudi zavedajo, kako niso več odvisni le od samega sebe, ampak tudi od drugih. V nedeljo jim je tako šel na roko podvig Aluminija, ki je v zadnjih minutah prišel do točke v Stožicah (2:2), v sredo pa bodo stiskali pesti za Domžalčane.

Če bi rumena družina po Mariboru v spomladanskem delu spravila v slabo voljo tudi Olimpijo, bi imele vijolice lepo priložnost, da bi se jim približali na dve oziroma tri točke razlike. To pa bi jim ponudilo več kot razkošen motiv za nedeljski spektakel, večni derbi v Stožicah, po katerem bi že lahko ujeli Olimpijo.

A to so zgolj idealni scenariji, ki bi si jih želeli ljubitelji nogometa v mestu ob Dravi. Realnost pravi, da so Mariborčani pod vodstvom Simona Rožmana dobili le eno izmed petih tekem, da so njihove predstave neprepričljive in da bo zelo težko priti že do današnje zmage nad Taborom, kaj šele do česa drugega. Da bo mariborski izziv še težji, bodo gostitelji zaradi kazni pogrešali Denisa Klinarja in Aleksa Pihlerja. Tako bo konkurenca za igralna mesta okrnjena. Že od prej je bilo jasno, da Alexandru Cretu in Amir Dervišević v tej sezoni ne bosta več dobila priložnosti, bi pa lahko znova od prve minute zaigrala obetavna najstnika Gal Gorenak in Vid Koderman.

Požeg Vancaš: Še smo živi

"Upam, da se čim hitreje poberemo iz te krize," razmišlja Rudi Požeg Vancaš, eden največjih dolžnikov NK Maribor, kar se tiče učinka na igrišču. Na zadnji tekmi je zatresel mrežo nekdanjemu klubu Celju, a to 15-kratnim prvakom ni pomagalo do želenega rezultata (1:2).

"Zapravili smo priložnost za konkretnejši priključek. Po naši neuspešni predstavi smo upali na napako Olimpije in jo dočakali, tako da še vedno ohranjamo stik s prvim mestom. Ob želji, da smo še živi, in z možnostmi v boju za naslov nadaljujemo z novo energijo. Toda zdaj je najbolj pomembno, da opravimo svoj del naloge boljše kot v zadnjem obdobju in storimo vse, kar je v naših močeh za zmago nad Taborom. Vse dodatne besede so odveč. Vemo, kaj moramo narediti," je Požeg Vancaš hvaležen Aluminiju, da je presenetil Olimpijo in omogočil, da se lahko Mariborčani danes približajo zmajem na -2.

Tabor je na krilih izjemnih rezultatov, na zadnjih treh tekmah je osvojil kar sedem točk, vse bližje zagotovljenemu obstanku. Proti Mariboru, ki je v zadnjih sezonah večkrat položil orožje na Krasu, se spomladi niso proslavili. Na domači zelenici so prejeli kar štiri zadetke. Vratarja Jana Koprivca, ki je na zadnjih dveh tekmah ostal nepremagan, bi lahko ponovno čakalo ogromno dela, po drugi strani pa bi se lahko njegovim soigralcem odprlo veliko prostora za protinapade, s katerimi bi lahko prizadejali Rožmanovi četi ogromno težav. Dvoboj se bo v Ljudskem vrtu začel ob 16.45, glavni sodnik bo Asmir Sagrković.