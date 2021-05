Domžale razorožile vodilno Olimpijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžale so ugnale Olimpijo.

Domžale so ugnale Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nogometaši Domžal so v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Olimpijo z 2:0 (2:0).

Domžalčani so niz neporaženosti v ligi podaljšali na pet tekem, na domači zelenici pa ne poznajo poraza že od konca novembra. Z zmago proti tekmecu iz soseščine in vodilni ekipi prvenstva so trenerju Dejanu Djuranoviću podarili lepo darilo za 53. rojstni dan.

Na drugi strani so Ljubljančani še tretjo tekmo zapovrstjo brez zmage, kar ni najboljša popotnica za prihajajoči večni derbi z Mariborom. Ta na lestvici zaostaja zgolj dve točki, Mura tri, Domžale pa sedem.

Domžalčani, ki so med vsemi prvoligaši v najboljši formi v zadnjem času, so svoj del repertoarja ponudili tudi v prvem polčasu proti vodilni Olimpiji. Ta je sicer prva zagrozila v 10. minuti, ko je Nino Pungaršek od daleč žogo poslal malo čez gol, toda domači nogometaši so dvakrat zatresli mrežo tekmeca.

V 29. minuti je Slobodan Vuk v kazenskem prostoru prišel do strela, žogo je slabo brcnil, a je ta vseeno zadela Vitalijsa Maksimenka, spremenila smer in presenetila Žigo Freliha za 1:0. V 38. minuti pa je prednost podvojil Arnel Jakupović, ki je z glavo unovčil podajo Svena Šoštariča Kariča z leve strani.

Malce pred koncem polčasa pa je pri Domžalah s prostega strela poskusil še Senijad Ibričić, a je bil za malo zgrešil cilj.

Olimpiji dodatne težave povzročili poškodbi

Matic Fink je zaradi poškodbe igro zapustil že v prvem polčasu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ljubljančani pa so ob tem imeli še več skrbi, sprožila niti niti enega strela v okvir vrat, za nameček pa je moral Goran Stanković že v prvem polčasu zamenjati poškodovana Antonia Delameo Mlinarja in Matica Finka.

V 48. minuti so imeli gostje lepo priložnost za zmanjšanje zaostanka, a je Andres Vombergar pred golom slabo zadel žogo, tako da je ta zletela mimo vrat. Natančneje je meril Eric Boakye v 54. minuti, a je bil strel z glavo prešibak.

V 60. minuti je Jakupović poskusil s strelom od daleč, toda Frelih v ljubljanskih vratih tudi ni imel veliko dela. Ga je imel pa več Ajdin Mulalić v 69. minuti, ko je dobro posredoval po Boakyejevem strelu z 20 metrov.

V 85. minuti so zagrozili Domžalčani prek Daria Kolobarića in nato še Benjamina Markuša, prvič je dobro posredoval Frelih, drugič pa ljubljanski branilci, tako da je ostalo pri 2:0. Tako je bilo tudi po poskusu Damjana Vukliševića z glavo v sodniškem dodatku, spet je bil na mestu Frelih.

Domžale bodo v 33. krogu v nedeljo gostovale v Novi Gorici, Olimpija pa bo gostila Maribor.

Domžale : Olimpija, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Domžale : Olimpija 2:0 (2:0) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Praprotnik, Kordež. Strelca: 1:0 Maksimenko (29./avtogol), 2:0 Jakupović (38.). Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič (od 56. Urbančič), Klemenčič, Vuklišević, Žinić, Käit, Svetlin, Ibričić, Pišek (od 65. Markuš), Jakupović (od 77. Kolobarić), Vuk (od 65. Podlogar). Olimpija: Frelih, Delamea Mlinar (od 21. Šme), Savić, Maksimenko, Pavlović, Fink (od 38. Boakye), Kapun, Korun, Pungaršek (od 75. Perović), Vombergar, Ivanović. Rumeni kartoni: Šme, Savić, Vombergar, Boakye.

Rdeči karton: /.

