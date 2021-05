Djuranović poslal sporočilo, ki ne bo preveč všeč Olimpiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred derbijem med Domžalami in Olimpijo

Zgoščen ritem Prve lige Telekom Slovenije se nadaljuje. Vodilna Olimpija, ki ima pred Mariborom pet točk prednosti, bo v sredo gostovala v Domžalah. To bo derbi 32. kroga, strateg rumene družine Dejan Djuranović pa ne skriva cilja, da po Mariboru zagreni življenje še enemu svojemu nekdanjemu klubu, s katerim je nekoč osvajal lovorike.

Olimpija, Maribor ali Domžale, vseeno je. Dejan Djuranović, nekdanji slovenski reprezentant, zdaj pa trener Domžalčanov, je z vsemi omenjenimi klubi osvajal naslove državnega prvaka. Prejšnji teden jo je dvakrat zagodel vijolicam. Najprej v prvenstvu (3:1), nato še v pokalu (2:1). V sredo se mu obeta priložnost, da v derbiju 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije pristriže krila še Olimpiji in poskrbi za večjo gnečo pri vrhu lestvice.

Dejan Djuranović je v bogati nogometni karieri osvajal državne zvezdice tako z Olimpijo, Mariborom kot tudi z Domžalami. Foto: Vid Ponikvar

''Verjamem, da lahko tako, kot smo proti Mariboru, odigramo tudi proti Olimpiji in dosežemo tak rezultat. Merili bomo na zmago. Najbolj bom zadovoljen, če boste na koncu govorili, da smo pokvarili načrte tako Mariboru kot tudi Olimpiji,'' je 52-letni Primorec poslal sporočilo Olimpiji, da ga v sredo zanimajo vse tri točke.

Podobno razmišlja tudi njegov varovanec Benjamin Markuš. ''Lokalni derbiji so vedno zanimivi. Takrat je prisotna posebna energija, vedno se igra na polno,'' mladi nogometaš komaj čaka začetek dvoboja, ki ga bo z zanimanjem spremljal dobršen del Slovenije.

Če bi Olimpija izgubila v Domžalah ...

Zmaji so proti Aluminiju nadomestili zaostanek, povedli z 2:1, na koncu pa se morali zadovoljiti le s točko. Foto: Vid Ponikvar Pestro bo tudi dan prej, ko bo drugouvrščeni Maribor gostil Tabor. Če bodo vijolice premagale Sežančane, bodo vrgle rokavico zmajem, saj se jim bodo približale na vsega -2. To pa bi pomenilo, da bi lahko Olimpija, če ne bo uspešna v Domžalah, z morebitnim spodrsljajem tudi na nedeljskem večnem derbiju v Stožicah ostala celo brez vodilnega položaja, kar bi bil hud udarec za Ljubljančane.

''Ritem bo naporen, a ostajamo pozitivni in verjamemo v srečen cilj,'' je po remiju proti Aluminiju zaupal Goran Stanković. Izkušeni nogometaš Olimpije Matic Fink, ki je zmajem pred petimi leti pomagal do državnega naslova, verjame, da bodo zmaji v sredo bolj učinkoviti pred vrati tekmeca, kot so bili v nedeljo proti Kidričanom.

Drobne se ne bo nagnil na nobeno stran

Oskar Drobne je v Stožicah popeljal Aluminij do pomembne točke v boju za obstanek. Foto: Vid Ponikvar Aluminij je v zadnjih tednih remiziral tako proti Mariboru kot proti Olimpiji, trener Oskar Drobne pa je o tem, kateremu ''velikanu'' pripisuje več možnosti za osvojitev naslova, diplomatsko odgovoril: ''Tako Rožman kot Stanković sta moja zelo dobra prijatelja. Naj na igrišču pokažejo svojo kakovost, na koncu pa bo slavil tisti, ki bo imel več točk. Ne bom se nagnil na nobeno stran,'' vztraja Štajerec na klopi Aluminija, ki ga čaka še krčevit boj za obstanek, saj ima le točko več od devetouvrščenega Celja.

Gneča pa je tudi pri vrhu. Teoretično so v igri za naslov še štirje klubi, poleg Olimpije in Maribora tudi Mura in Domžale, ki za zmaji zaostajajo 10 točk, tako da ostajajo celo v boju za dvojno krono. Derbi ljubljanske kotline bo na sporedu v sredo ob 17. uri s studijskim programom na Planet 2.