Izkušeni nogometaš Olimpije opozarja, da je vrag vzel šalo #video

Ne le trije, kandidati za naslov prvaka so še štirje. Matematično ostajajo v igri tudi Domžalčani, sploh po zmagi nad vodilnimi zmaji, s katero so zaostanek za Ljubljančani zmanjšali na sedem točk. Ker bodo do konca sezone odigrani še štirje krogi, že v nedeljo pa se bosta v večnem derbiju udarila Olimpija in Maribor, bi lahko končnica (znova) postregla z zelo razburljivim razpletom vse do zadnjih sekund.

Slavljenec Dejan Djuranović je popeljal Domžale do sladke zmage nad vodilno Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Da je bilo slavje v taboru rumene družine še večje, je poskrbel 53. rojstni dan Dejana Djuranovića, ki doživlja najlepše trenutke v trenerski karieri.

"Občutki so prekrasni, a je bilo bolj kot moj rojstni dan pomembno, da fantje spet prikažejo tisto, kar jih je krasilo v zadnjem času. Verjeli smo v to, da bomo odigrali dobro tekmo, želeli smo osvojiti vse tri točke. To nam je uspelo, a časa za veselje ne bo dosti, saj nas čakajo že nove tekme. Upam, da bomo šli tudi v te na pravi način," se je strateg Domžal že dotaknil novega izziva, ki ga čaka v nedeljo, ko bo gostoval pri zadnjeuvrščeni Gorici.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Na derbiju Ljubljanske kotline so bistveno več energije pokazali Domžalčani. To trenerja Djuranovića ne preseneča. "Pričakovali smo, da bomo energetsko boljši od Olimpije, ker smo imeli dan več počitka. Imamo pravo energijo, fantje so tako dobro pripravljeni, da je bil naš namen, da zadržimo nogometaše Olimpije čim dlje od naših vrat in jim onemogočimo prehod žoge na našo polovico. To nam je v drugem polčasu uspevalo," je bil zadovoljen z odzivom igralcev po vodstvu z 2:0, ki sta ga v prvem polčasu z zadetkoma zagotovila Slobodan Vuk (ob pomoči Vitalijsa Maksimenka) in Arnel Jakupović.

Kapun: Treba se bo pogovoriti v slačilnici

Nik Kapun v dvoboju s kapetanom Domžal Senijadom Ibričićem Foto: Vid Ponikvar/Sportida Olimpija ni našla pravega protiorožja. Po tekmi je pred kamere Planet TV stopil Nik Kapun in brez ovinkarjenja spregovoril o nepričakovano skromni in nedorečeni predstavi zmajev.

"V tekmo smo šli neodločno, premalo smo tvegati, nismo si upali igrati. Potem smo dobili dva gola. Ravno zaradi tega, ker smo šli v tekmo preveč zaspano, mlahavo. To se nam je vrnilo. V drugem polčasu smo hoteli spremeniti rezultat, a ni šlo. Zdaj se bo treba dobro regenerirati in pogovoriti v slačilnici. V nedeljo imamo popravni izpit, nič še ni končano, a bo treba pokazati povsem drugačen obraz," je izkušeni Ljubljančan, ki ga je v karieri spremljalo ogromno smole s poškodbami, dal vedeti, da je pri Olimpiji vrag vzel šalo. Sledijo pestri dnevi, v katerih si bodo nogometaši v slačilnici povedali marsikaj in poskušali najti odgovor na vprašanje, zakaj so v dvoboj v Domžalah vstopili tako mlahavo.

Končni rezultat je postavil Arnel Jakupović:

Prednost zmajev se je nevarno stopila. Pred Mariborom imajo le še dve, pred Muro tri, pred Domžalami pa sedem točk naskoka. Tako bi jih lahko vijolice v nedeljo, če bi zmagale v Stožicah, celo prehitele na lestvici, kar se je še pred nekaj tedni zdelo skoraj nepredstavljivo.

Vrača se Elšnik. Kaj pa Delamea Mlinar in Fink?

Bo Matic Fink po poškodbi leve stegenski mišice pripravljen za nedeljski večni derbi? Foto: Vid Ponikvar/Sportida Olimpijo, ki je v Domžalah prikazala eno najslabših predstav, odkar jo vodi Goran Stanković, navijači pa so lahko na prste ene roke prešteli vse (pol)priložnosti za zadetek, tako čaka zelo naporen teden, v katerem bosta skoraj odločilna izpita, ki bosta dala odgovor na vprašanje, ali so zeleno-beli še zmožni osvojiti dvojno krono. Najprej Maribor za točke v nedeljo, nato tri dni pozneje pokalni polfinale v Domžalah. Novinar Planet TV Matej Podgoršek je 27-letnega zveznega igralca Olimpije vprašal, ali je zaradi tega v taboru zmajev čutiti zaskrbljenost.

"Ne, nismo zaskrbljeni. Je težak razpored, a smo igralci Olimpije. Vemo, da moramo iti na vsaki tekmi na zmago. Ne smemo zdaj obupati, ampak dati glave gor in že za vikend pokazati pravi obraz," upa, da bodo nogometaši Olimpije že v nedeljo, ko jih čaka težko pričakovan spopad z Mariborom, pokazali drugačno predstavo.

Takrat bo v zvezni vrsti zmajev tudi kapetan Timi Max Elšnik, ki je zaradi kazni (podobno velja za Radivoja Bosića) manjkal v Domžalah, vprašanje pa je, kaj bo s poškodovanima branilcema Antoniom Delameo Mlinarjem in Maticem Finkom, ki sta morala predčasno z igrišča že v prvem polčasu. Če ju ne bi bilo proti vijolicam, bi bil to velik udarec za Stankovićevo četo, ki ima še vedno vse v svojih rokah. Bo pa morala v prihodnje pokazati bistveno več, kot je v Športnem parku ob Kamniški Bistrici, drugače ji grozi, da bo kmalu ostala brez vodilnega položaja.