Maribor reši le še spodrsljaj Olimpije, Mura se lahko tolče po glavi

Nedeljsko popoldne, v katerem na nebu ni bilo opaziti niti enega oblačka, sonce pa je za 9. maj prav prijetno grelo, je prineslo težko pričakovani spopad Olimpije in Maribora za prvo mesto. Pred tem sta šla slovenskima velikanoma na roko tudi rezultata preostalih kandidatov za državni naslov.

Zadnji večni derbi v tej sezoni je tako prinašal ogromen vložek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Muri je v soboto spodrsnilo proti Bravu (2:2), Domžale so doživele nepričakovan udarec pri zadnjeuvrščeni Gorici, Ljubljančani bi lahko pobegnili vijolicam na +5, Maribor pa bi lahko, čeprav v spomladanskem delu ni blestel, celo prehitel zmaje in se zavihtel na prvo mesto! Zadnji večni derbi v tej sezoni je tako prinašal ogromen vložek.

Gostitelji so proti večnemu tekmecu iz Štajerske zaigrali brez dveh branilcev, ki sta se poškodovala na zadnjem gostovanju v Domžalah. Manjkala sta Matic Fink in Antonio Delamea Mlinar, zaradi kazni ni bilo Radivoja Bosića, drugače pa je trener Goran Stanković, za katerega je bil to prvi večni derbi v Stožicah, računal na najmočnejšo postavo. V skladu z njegovo filozofijo, da je treba podati priložnost tudi mladim, je v udarno enajsterico uvrstil tudi Gala Kureža.

20-letni Zasavec se je hrabro postavil na levo stran napada, že v peti minuti pa ni manjkalo dosti, da bi dosegel evrogol kot iz sanj. Njegov polvolej, pred tem ga je zaposlil Đorđe Ivanović, je švignil mimo desne vratnice Ažbeta Juga. To je bilo prvo opozorilo za Maribor, da bi se lahko kmalu zatresla njegova mreža.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Simon Rožman, ki je prvič kot trener občutil čar večnega derbija v Sloveniji, zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni mogel računati na ogromno igralcev. Kaznovana sta Blaž Vrhovec in Marcos Tavares, tako da je kapetanski trak nosil Martin Milec, Amir Dervišević in Alexandru Cretu sta odpisana, do konca sezone ne bo igral tudi Špiro Peričić. Pri gostih sta prvič na večnem derbiju igrala tudi nadarjena najstnika Gal Gorenak in Vid Koderman, Rožman pa je na klop posadil še tri njune sovrstnike, med njimi tudi rezervnega vratarja Sama Pridgarja.

Andres Vombergar je z neposredne bližine preskočil tekmece, a na njegovo smolo stresel prečko. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav se je pričakovala odprta igra Maribora in konkreten lov na zmago, je na začetku dvoboja prevladovala Olimpija. Kakor da bi hotela čimprej izkoristiti prednost domače zelenice. Navijačev resda ni bilo na stadionu, so bili pa v neposredni bližini. Sprva so njihovi posneti napevi odmevali le iz zvočnikov, nato pa so se oglasili še v živo.

Zbrali so se pred severno tribuno, na kateri so bili med derbijem sedeži obarvani v zeleno-belo podobo zmaja, in bodrili ljubljence, ki so v dvoboj vstopili furiozno. Kot da bi jim klubski video prispevek, v katerem so jim srečo na derbiju zaželeli njihovi družinski člani, dal še dodatnega vetra.

Prečka Andresa Vombergarja:

Po priložnosti Kureža so se nadaljevali napadi gostiteljev, v 9. minuti pa je Andres Vombergar z neposredne bližine preskočil tekmece, a na njegovo smolo stresel prečko. Maribor se je rešil, čeprav so streli deževali proti njihovim vratom.

Kmalu se je jasno modro nebo nad stadionom še dodatno osvetlilo. Navijači Olimpije so pripravili daljši ognjemet, po katerem je nekajkrat pošteno počilo. Verjetno zaradi topovskih udarov.

Navijači @nkolimpija so po uvodnih minutah večnega derbija z @nkmaribor v Stožicah poskrbeli za ognjemet. Dvoboj spremljajo pred stadionom. Ljubljančani so bolje začeli derbi, @avombergar je malce pred pirotehničnim vložkom navijačev stresel prečko. @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/OsZVVEj0YR

Zanimivo, po tem vložku ni bilo več tolikšne premoči zmajev. Kot da bi pirotehnični vložek nekoliko umrtvičil dogajanje, kjer do konca prvega polčasa ni bilo več izrazito zrele priložnosti. Maribor je prvič zapretil v 27. minuti, ko se je po strelu Jana Mlakarja izkazal Žiga Frelih.

Takrat je Olimpija že nastopala brez Vombergarja, ki je zaradi poškodbe mišice zapustil igrišče sredi prvega polčasa. To je bila dvojna smola za slovenskega Argentinca, ki je na zelenici zadel okvir vrat, nato pa mu jo je proti najljubšemu tekmecu zagodlo zdravje. Zamenjal ga je Mihailo Perović, ki se mu je ponudila polpriložnost v izdihljajih prvega dela, a je njegov strel pravočasno blokiral Ilija Martinović. Uvodnih 45 minut tako ni postreglo z zadetkom, napoved nekdanjega trenerja Maribora Saše Gajserja, da gledalci ne bodo prisostvovali visokemu ritmu dvoboja, se je uresničila.

Napoved nekdanjega trenerja Maribora Saše Gajserja, da gledalci ne bodo prisostvovali visokemu ritmu dvoboja, se je uresničila. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nadaljevalo se je s festivalom rumenih kartonov. Glavni sodnik Matej Jug jih je v nekaj minutah pokazal kar tri, rezultat 0:0 pa je še vedno bolj ustrezal domačinom ko pa Mariboru. Tudi zaradi tega, ker bi imela v tem primeru boljše razmerje v medsebojnih srečanjih, to pa bi lahko zmajem prišlo še kako prav, če bi večna tekmeca sklenila prvenstvo z enakim številom točk. Štajerci so zato kmalu podali v “višjo prestavo”. Rožman je v 58. minuti poslal v ogenj Aljošo Matka, ki ga presenetljivo ni bilo v začetni enajsterici, pa tudi nekdanjega zmaja Roka Kronavetra, ki je že znal odločati derbije v Stožicah v korist Maribora. Že čez nekaj minut se je izkušeni Mariborčan po podaji kapetana Milca znašel v imenitni priložnosti. Zadišalo je po zadetku, a je njegov strel blokiral Uroš Korun in preprečil vodstvo gostov.

Priložnost Roka Kronavetra:

Dvoboj je bil vse bolj naelektren, rumeni kartoni so se podeljevali skoraj kot po tekočem traku, Mariborčani pa so še naprej sejali nemir pred vrati Freliha. V 69. minuti je vratar iz Idrije po strelu Milca žogo odbil le do danes zelo ofenzivno postavljenega Denisa Klinarja, ki pa ni znal izkoristiti ponujene priložnosti. Ljubljanska obramba je vzdržala.

Časa za morebiten zadetek je zmanjkovalo, Mariborčani pa si razen redkih poizkusov, kot denimo strela Roka Kronavetra v 80. minuti, ko je poslal žogo v objem dobro postavljenega Freliha, niso ustvarili velike priložnosti. Ponudila se je Olimpiji, le osem minut pred koncem, ko je Aleks Pihler na robu kazenskega prostora nepravilno oviral Perovića, a je nato kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je v dvoboj vstopil zelo samozavestno, s prostega strela poslal žogo krepko nad vrata.

Ažbe Jug v akciji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmeca sta se vse bolj spogledovala z remijem, ki bi zadnjim trem krogom pridodal dodatno dramatiko, saj bi bilo pri vrhu še naprej tesno. In res, po kratkem sodniškem podaljšku, trajal je le dve minuti, se je največji praznik slovenskega klubskega nogometa razpletel z najmanj priljubljenim in atraktivnim rezultatom. Bolj so ga bili lahko veseli v taboru Ljubljančanov, saj še naprej vodijo na lestvici in tudi po zaslugi Brava, ki je v soboto spravil v slabo voljo Muro, še naprej sami sebi krojijo usodo. Maribor in Mura, za nameček igrata še med seboj, bosta za državni naslov potrebovala vsaj en spodrsljaj Stankovićeve čete …

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Jug, Žunič, Klančnik.



Strelci: /.



Olimpija: Frelih, Korun, Savić, Maksimenko, Boakye, Pavlović (od 75. Andrejašič), Kapun (od 75. Ostrc), Elšnik, Kurež (od 61. Pungaršek), Ivanović, Vombergar (od 25. Perović).



Maribor: Jug, Milec, Martinović, Uskoković, Koderman, Pihler, Gorenak (od 58. Kronaveter), Repas, Klinar (od 84. Kotnik), Felipe Santos (od 58. Matko), Mlakar.



Rumeni kartoni: Kurež, Kapun; Uskoković, Pihler, Gorenak, Milec, Kronaveter, Martinović.

Rdeči karton: /.

Olimpija : Maribor, foto: Grega Valančič/Sportida:

Konec tekme v Stožicah. Večni derbi se je po številnih priložnostih končal brez zadetkov.

69. minuta: nova priložnost za Maribor. Streljal je Martin Milec, slabo je posredoval Žiga Frelih, do odbite žoge je prišel Denis Klinar, ki je podal v sredino, a je razčistil Uroš Korun.

Video: priložnost Maribora:

60. minuta: zdaj so bili v priložnosti nogometaši Maribora. Do izjemne priložnosti je prišel Rok Kronaveter, a je v zadnjem trenutku posredoval Korun.

Video: priložnost Maribora:

57. minuta: Zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru Maribora. Ob posredovanja Vida Kodermana je padel Eric Boakye. Nogometaši Olimpije so zahtevali najstrožjo kazen, a je sodniška piščalka ostala nema.

Video: Olimpija zahtevala najstrožjo kazen:

Začetek drugega dela.

Konec prvega polčasa v Stožicah, kjer nismo videli zadetka. Olimpija je v prvih 45 minutah trikrat sprožila v okvir vrat nasprotnika, Maribor pa enkrat.

Večni derbi med @nkolimpija in @nkmaribor, na katerem so v klubskih barvah še gumijasti črvi! Za zdaj po 30 minutah v Stožicah še brez zadetkov. @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/LsbFGmCeLE — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 9, 2021

27. minuta: uf, kakšna napaka Olimpije. Žogo je slabo podal vratar Olimpije Žiga Frelih, do nje je prišel Jan Repas, ki je podal do Jana Mlakarja, a je bil vratar Olimpije na mestu.

Video: priložnost Maribora:

25. minuta: udarec za Olimpijo, ki je zaradi poškodbe ostala brez Andresa Vombergarja. Namesto njega je v igro vstopil Mihailo Perović.

9. minuta: Olimpija pritiska in ogroža vrata Maribora. Zdaj je z glavo poskusil Andres Vombergar, njegov strel pa je močno stresel prečko Maribora. Ljubljančani imajo kljub temu, da se tekma igra pred praznimi tribunami, bučno podporo navijačev, ki so svoje varovance pospremili z glasnim rafalom pirotehničnih sredstev.

Video: prečka Olimpije:

Navijači @nkolimpija so po uvodnih minutah večnega derbija z @nkmaribor v Stožicah poskrbeli za ognjemet. Dvoboj spremljajo pred stadionom. Ljubljančani so bolje začeli derbi, @avombergar je malce pred pirotehničnim vložkom navijačev stresel prečko. @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/OsZVVEj0YR — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 9, 2021

5. minuta: prvo resnejšo priložnost za tekmi so si priigrali nogometaši Olimpije. Atraktivno je po predložku Ivanovića s škarjicami poskusil Gal Kurež, a je njegov poskus zletel mimo vrat Maribora. Ostaja 0:0.

Video: priložnost Kureža:

Začetek tekme v Stožicah.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Pred tekmo:

Zmaji bodo še pred zaključnim piskom Davida Šmajca v Novi Gorici začeli dvoboj z Mariborom v Stožicah. Če bi bila vrata stadiona odprta, bi bilo zagotovo ogromno povpraševanje po vstopnicah. V nedeljo bo lepo tudi vreme, a je žal epidemiološka slika preprečila največjemu prazniku klubskega nogometa, da bi potekal pred navijači. Stožice bodo znova samevale. Ko je bilo tako jeseni, so Ljubljančani zadali boleč udarec Mariborčanom.

Zmagali so z 2:0, zanimivo pa je, da sta takrat ekipi vodila tuja trenerja Dino Skender in Mauro Camoranesi, zdaj pa se bosta za še kako pomembne točke potegovala Goran Stanković in Simon Rožman. Za 38-letnega Štorovčana bo to sploh prvi večni derbi v karieri, tri leta starejši Ljubljančan pa je letos že vodil Olimpijo v Ljudskem vrtu in osvojil točko. S tem je nadaljeval trend boljših rezultatov zmajev na zadnjih večnih derbijih. Na zadnjih desetih so izgubili le enkrat (leta 2019 z 2:4), drugače pa se izkazali za sila neugodnega tekmeca za Maribor.

Tudi tokrat bo želela Olimpija zapretiti prek udarnega strelskega dvojca v ligi, Đorđeta Ivanovića in Andresa Vombergarja (oba sta dosegla 11 zadetkov), v zvezno vrsto se vrača kapetan Timi Max Elšnik, ki je odslužil kazen in brez navdušenja spremljal soigralce na porazu v Domžalah s tribun, vprašanje pa je, kakšno je zdravstveno stanje Matica Finka in Antonia Mlinarja Delamee. Manjkal bo kaznovani Radivoj Bosić.

Štajerci imajo podobno kot Olimpija celotno usodo v svojih rokah, saj lahko obe ekipi, če bosta do konca sezone dobili vse tekme, že podčrtata nov državni naslov. Na nedeljski tekmi bosta manjkala kaznovana Marcos Tavares in Blaž Vrhovec, do konca sezone ne bo več igral Špiro Peričić, določene skrbi pa predstavlja pripravljenost Jana Repasa, ki je zadnji trening oddelal s 70 odstotkov moči, že od prej pa je znano, da ne bo Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja, ki je že zapustil Slovenijo.