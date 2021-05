Milan Mandarić na čelu Olimpije le še nekaj tednov? #video

V nedeljo bo v Stožicah zelo pestro. Nogometaši Olimpije in Maribora bodo v večnem derbiju odločali o prvem mestu na lestvici. Predsednik zmajev Milan Mandarić ne skriva želje, da bi ljubljanski klub še tretjič popeljal do državnega naslova. ''Načrtujem, da je to moja zadnja sezona. Želel bi oditi kot zmagovalec,'' je pojasnil v pogovoru za Planet TV.

Odkar je Milan Mandarić, ameriški poslovnež srbskih korenin z bogato zgodovino udejstvovanj v nogometnem svetu, leta 2015 postal prvi mož Olimpije, v zmajevem gnezdu ni dolgčas. Ljubljanski klub se je povzdignil, začel mešati štrene do tedaj nedotakljivem Mariboru, vitrine pa do danes obogatil z dvema naslovoma državnih prvakov in dvema pokalnima lovorikama. Vmes je prišlo in odšlo ogromno igralcev, trenerjev, direktorjev in ostalih funkcionarjev, dvigalo se je ogromno prahu, ob začetku letošnjega leta pa se je predsednik Mandarić odločil, da bo podal priložnost Goranu Stankoviću.

Mandarić: Nihče več ne kupuje 30-letnih nogometašev

Olimpija je v Domžalah izgubila z 0:2. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Takrat so zeleno-beli na lestvici še zaostajali za Mariborom, zdaj, ko se bliža nedeljski večni derbi, pa imajo dve točki prednosti, za razliko od vijolic pa vztrajajo tudi v boju za dvojno krono.

''Na koncu se vse sešteva. Upam, da bomo prvaki, to je naš cilj. Fantje so motivirani, energija je dobra. Fantje imajo pozitivne in dobre karakterje, želijo si biti prvaki. Načrtujem, da je to moja zadnja sezona in želel bi oditi kot zmagovalec,'' je naznanil 82-letni Mandarić v pogovoru za Planet TV. V zadnjih letih je že večkrat napovedal odhod, nekajkrat potegnil krajšo, ko je iskal primernega kandidata za prevzem kluba, sredi te sezone, ko je tudi uradno sklenil partnerski odnos s podpredsednikom, daljnim sorodnikom Željkom Mandarićem, pa je pojasnil, da ne razmišlja več o prevzemu.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

Osredotočil se je na to, da bi dres Olimpije nosilo čim več obetavnih mladeničev iz lastnega klubskega podmladka. ''Nihče več ne kupuje 30-letnih nogometašev. Vsi gledajo 17-, 18-, 20-, 21-letnike. Nogomet sloni na mladosti, energiji, hitrosti in lepi igri,'' razmišlja prvi mož Olimpije, ki bi lahko tako, če bo resnično v Ljubljani vztrajal le še to sezono, zapustil zmaje že čez nekaj tednov.

Stanković: Nisem zaskrbljen

Goran Stanković in njegov pomočnik Darijan Matić ne moreta biti zadovoljna z izkupičkom Olimpije v zadnjih tednih. Foto: Vid Ponikvar Pred kamerami Planet TV je gostoval pred začetkom dvoboja v Domžalah, kjer so zmaji doživeli veliko razočaranje, navijači Maribora, Mure in Domžal pa so lahko prišli na svoj račun. Mandarić je v trenerju Stankoviću, ki v zadnjih tednih ne more biti zadovoljen z rezultati, saj je v prvenstvu na treh tekmah osvojil le eno točko, v pokalu pa stežka izločil drugoligaša Nafto, prepoznal idealnega stratega, ki bi lahko uresničil njegov cilj o pomladitvi ekipe in dajanju večje pozornosti mladim slovenskim upom. Še nedavno je tudi javno pojasnjeval, kako je 41-letni Ljubljančan, ne glede na vse kritike in manj prepričljive predstave, deležen podpore klubskega vodstva.

''Nisem zaskrbljen. Poraz je sestavni del športa. Moramo pa, glede na to, kakšen dres nosimo, pokazati več na igrišču, če hočemo biti na tisti poti, na kateri želimo biti,'' je po bolečem porazu v Domžalah povedal Stanković, ki ga v nedeljo čaka prvi domači večni derbi, odkar je postal trener članske zasedbe zmajev.

Domžalčani še verjamejo v čudež Tamar Svetlin je prepričan, da Domžale še niso rekle zadnje besede v boju za naslov prvaka. Foto: Vid Ponikvar Ne le Olimpija, Maribor (-2) in Mura (-3). V igro za naslov se lahko teoretično vmešajo tudi Domžale, ki za Ljubljančani štiri kroge pred koncem zaostajajo za sedem točk. Tega se zavedajo tudi pri rumeni družini. ''Zmagali smo na pomembni tekmi, po kateri še nismo odpisani v boju za prvaka. Možnosti niso velike, a verjamemo v to. Vsi pa vemo, kako je v tej ligi. Če zmagaš na eni tekmi, lahko kandidiraš za prvaka, če pa izgubiš, pa si že iz boja za Evropo,'' je ''karikiral'' mladi slovenski reprezentant Tamar Svetlin, 19-letni up Domžalčanov, eden takšnih igralcev, kakršne je imel v mislih tudi predsednik Olimpije Mandarić, ko je govoril o tem, katerim nogometašem velja posvetiti pozornost v današnjih časih.

Rožman mirno pričakuje derbi

Simon Rožman bo v nedeljo prvič sodeloval na slovenskem večnem derbiju. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski večni derbi zelo motivirano pričakujejo tudi v taboru Maribora. Po spodrsljajih Olimpije, ki bi lahko še v nedeljo z zmago nad Aluminijem ušla vijolicam na +7, se Štajercem ponuja priložnost, da bi lahko v nedeljo celo prehiteli zmaje. Maribor pod vodstvom Simona Rožmana ne blesti, a je za razliko od Olimpije na zadnjih treh prvenstvenih tekmah osvojil šest točk, pet več od zmajev, in se tako največjemu tekmecu približal na dve točki.

''Prizor, ko so fantje po končani tekmi proti Taboru popadali po travi, je bil dovolj zgovoren. Želja in truda ni manjkalo. Treba je najprej opraviti dobro regeneracijo, nato se usmeriti k derbiju, vmes pa popraviti še veliko zadev. Do nedelje je dovolj časa, mirno bomo dočakali derbi. Šli bomo korak za korakom, pomemben bo odnos, imeti moramo pravo energijo. Ta zahteva bo zdaj v ospredju, o preostalih tehnično-taktičnih zadevah pa bomo razmišljali po koncu sezone,'' je po zmagi nad Sežančani, ki je v tabor Maribora vnesla nekaj sproščenosti, še kako potrebne v boju za visoke cilje, poudaril trener vijolic Rožman.

Kapetan Maribora Marcos Tavares bo moral zaradi kazni rumenih kartonov preskočiti srečanje v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladi Štorovčan bo v nedeljo prvič vodil večni derbi v Sloveniji. O pričakovanjih bo več zaupal na današnji novinarski konferenci, v zvezni vrsti pa bi lahko prvič na tako pomembni tekmi od prve minute zaigral Gal Gorenak, ena najbolj pozitivnih zgodb, ki se je zgodila v Ljudskem vrtu po prihodu Rožmana. ''Moramo zadržati igro iz drugega polčasa proti Taboru, to nam je lahko popotnica za naprej. Za derbi proti Olimpiji, na katerem želimo pokazati, kaj zmoremo, in razveseliti navijače,'' sporoča komaj 17-letni Gal Gorenak, mladi up Maribora iz Oplotnice, ki že komaj čaka nedeljski derbi. Začel se bo ob 16.45, glavni sodnik bo Matej Jug.