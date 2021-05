Rožman dal vedeti, kdo bo prvak #video

Začelo se bo ob 16.45 v Stožicah. Udarila se bosta največja slovenska kluba, Olimpija in Maribor, zmagovalec pa bo nagrajen s prvim mestom na lestvici. ''Vedno nam je cilj zmagati. Vzdušje je odlično, tako da komaj čakamo na derbi,'' razkriva Jan Mlakar, z desetimi zadetki najboljši strelec Maribora v tej sezoni. Pozitivne energije ne skriva tudi Simon Rožman. Po torkovi zmagi nad Taborom (2:1), do katere je prišel s preobratom v drugem polčasu, je bil zelo izčrpan.

Mlakar: Vse je v naših rokah

Jan Mlakar je najboljši strelec NK Maribor v tej sezoni. Foto: Planet TV Ko so dan pozneje ''njegove'' Domžale vzele mero vodilni Olimpiji in vijolice vodilnim zmajem približale na –2, je bil še boljše volje. Ta dvoboj si je na tribunah Športnega parka ogledal tudi sam in prišel do spoznanja, da bo Olimpija v nedeljo, tudi zaradi domače zelenice, odigrala bistveno boljše kot pa v sredo. Bolje kot na zadnji tekmi pa želi odigrati tudi Maribor. Ponoviti želi zlasti predstavo iz drugega polčasa.

''Želja je, da bi vse pozitivne segmente iz odigranih tekem skušali združiti v eno celoto, si pa definitivno ne delam utvar, da je to mogoče narediti že na naslednji tekmi,'' sporoča Rožman, ki je na zadnjih treh tekmah, čeprav Maribor ni blestel, osvojil šest točk. To pa je kar pet več od Olimpije, ki se ji je tako približal na –2.

Simon Rožman bo prvič kot udeleženec občutil čar večnega slovenskega derbija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj ima vse v svojih rokah. Če Maribor do konca sezone dobi vse tekme, ga nihče več ne more ustaviti v boju za naslov. Pred vijolicami je tako izvrstna priložnost, da končno osvojijo lovoriko, ki se jim izmika že dve leti. ''Zdaj je vse v naših rokah,'' poudarja tudi Mlakar, sicer Ljubljančan, ki nastopa na Štajerskem kot posojen napadalec Brightona.

Prvak potrebuje vsaj devet točk

Statistika ni zaveznica NK Maribor, ki se je na zadnjih desetih večnih derbijih veselil le ene zmage nad Olimpijo. Zgodila se je pred dvema letoma v Ljubljani (4:2). Foto: Grega Valančič/Sportida Njegov trener Rožman pričakujem zanimivo srečanje dveh enakovrednih ekip. ''Vemo, da gre za večni derbi. Veliko tega je v zraku, sam pa se ukvarjam največ z igralci, z odpravljanjem pomanjkljivosti, s potrditvijo dobrih stvari. To bo tekma, kjer ne bo odločilen le en gol. Tekma bo zaradi tega zelo razgibana, vsaj taka je moja analiza pred tekmo, Olimpija pa je ekipa, ki ima po mojem mnenju v zadnjem času podobna nihanja v igri kot mi. Je pa res, da se lahko na derbiju zadeve v trenutku obrnejo na glavo,'' pričakuje Štorovčan obračun, na katerem se bosta mreži zatresli več kot enkrat. Poudarja, kako bodo odločale malenkosti, kar zadeva Mariborčane, pa je po zmagi nad Taborom in spodrsljaju Olimpije v Domžalah prisotne več energije, na obraz pa so se vrnili tudi nasmehi.

V tej sezoni so v medsebojnih tekmah, ki bi lahko odločile prvaka, če bi večna rivala končala sezono z enakim številom točk, v prednosti Ljubljančani. Oba dvoboja v Ljudskem vrtu sta se končala z 1:1, Olimpija pa je jesenski obračun v Stožicah dobila z 2:0. Strateg Maribora ve, kdo bo prvak. Podal je recept, potreben, da bo okronan nov prvak. ''Še vedno mislim, da bo prvak ekipa, ki bo v zadnjih štirih krogih dosegla devet točk. Lepo je, da v finišu prvenstva odločamo sami o sebi,'' je zaupal zanimivo računico, a tudi opozoril na Muro in Domžale. Lani je tako slovenskima velikanoma prekrižalo načrte Celje, bi jih lahko letos Prekmurci?

Peričić v tej sezoni ne bo več zaigral

Poleti se v igralski zasedbi vijolic obetajo ogromne spremembe. O njih je v intervjuju za časnik Večer spregovoril športni direktor in med drugim zaupal, kako so štirje nogometaši zavrnili podaljšanje pogodbe.

Hrvaški branilec Špiro Peričić je že končal z nastopi v dresu vijolic v tej sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na nedeljski tekmi bosta manjkala kaznovana Marcos Tavares in Blaž Vrhovec, do konca sezone ne bo več igral Špiro Peričić, določene skrbi pa predstavlja pripravljenost Jana Repasa, ki je zadnji trening oddelal s 70 odstotkov moči, že od prej pa je znano, da ne bo Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja, ki je že zapustil Slovenijo.