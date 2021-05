Prva zaključna žogica Radomelj, Robert Koren ni več trener Fužinarja

Radomlje so že dvakrat igrale v prvi ligi, a vselej ekspresno zapustile elitno družbo (sezoni 2014/15 in 2016/17). Mlinarji so na odlični poti, da si nastop med najboljšimi slovenskimi klubi zagotovijo še tretjič. Če bodo danes v gosteh premagali Nafto ali pa jim bosta v primeru neuspeha v Prekmurju šla na roko rezultata Doba in Krke, si bodo izbranci Roka Hanžiča zagotovili naslov drugoligaškega prvaka, s tem pa tudi napredovanje med najboljše.

Če bi bil lahko boj za prvaka odločen že tri kroge pred koncem, pa bo zelo zanimivo spremljati boj za drugo mesto, ki omogoča nastop v dodatnih kvalifikacijah. Obeta se krčevit boj, klube med drugim in šestim mestom na lestvici loči le šest točk, tako da bi bilo lahko razburljivo do zadnjih minut.

Podobno velja v boju za obstanek. V skupini za obstanek, kjer bosta najslabši ekipi zapustili drugo ligo, je pri dnu zelo pestro. Drava, Primorje, Šmartno in Brda imajo enako število točk, tako da lahko pričakujemo zelo dramatično končnico. Pri Fužinarju se je v petek pripetila trenerska menjava. Korošce je zapustil nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Robert Koren, ki je vodil Fužinarja le na sedmih srečanjih.

Druga liga, 4. krog (skupina za prvaka): Sobota, 8. maj:

17.00 Bilje – Triglav

19.00 Brežice – Dob

20.30 Nafta – Radomlje Nedelja, 9. maj:

17.00 Krka – Rudar Lestvica:

1. Kalcer Radomlje 18 tekem – 47 točk

2. Krka 18 – 36

3. Roltek Dob 18 – 36

4. Brežice Terme Čatež 18 – 35

5. Nafta 1903 18 – 32

6. Vitanest Bilje 18 – 30

7. Triglav Kranj 18 – 27

8. Rudar Velenje 18 – 22

Druga liga, 4. krog (skupina za obstanek): Sobota, 8. maj:

17.00 Beltinci – Šmartno

17.00 Jadran Dekani – Fužinar

17.00 Drava – Krško Nedelja, 9. maj:

17.00 Brda – Primorje Lestvica: 1. Jadran Dekani 18 – 22

2. Krško 18 – 21

3. Fužinar Vzajemci 18 – 20

4. Beltinci Klima Tratnjek 18 – 18

5. Drava Ptuj 18 – 13

6. Primorje eMundia 18 – 13

7. Šmartno 1928 18 – 13

8. Brda 18 – 13