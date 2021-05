Prekmurje trese evforija, Mura lahko ujame Olimpijo!

Obeta se pester prvoligaški nogometni konec tedna, v katerem bo kaj za videti. Danes bo najprej Tabor gostil Celje, nato pa lahko Mura z zmago nad Bravom ujame vodilno Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka večni derbi z Mariborom. To bo dvoboj, na katerem se bo odločalo o prvem mestu. V nedeljo se bo za točke igralo še na Primorskem, Domžale so favoriti v Novi Gorici, Koper pa doma proti Aluminiju.

Danes se bo prvoligaška karavana najprej ustavila na Krasu. Sežančani že hladijo šampanjec. Če bodo ostali neporaženi proti Celjanom, bodo tri kroge pred koncem ohranili prednost devetih točk pred devetim mestom, zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah (v tej sezoni je Tabor dobil dve, Celje pa eno tekmo) pa bi si že zagotovili obstanek! To bi bila lepa nagrada za Kraševce, ki so morali v tej sezoni zaradi višje sile, na njihova vrata sta potrkala Maribor (Mauro Camoranesi) in Olimpija (Goran Stanković), menjati trenerje, hkrati pa dokaz več, kako so v vodstvu češnjic dobro kadrovali in ponovno pripeljali številne tujce, ki so klubu zagotovili dovoljšno prednost pred tekmeci v boju za obstanek.

Tekma se bo začela ob 15. uri, na njej pa gostom, ki v tej sezoni neuspešno branijo naslov prvaka, ne bo manjkalo motiva. Za osmouvrščenimi Kidričani zaostajajo štiri točke, tokrat pa bodo skušali prvič pod vodstvom novega trenerja Agrona Šalje priti do točk tudi v gosteh. To bo tudi zadnji test pred verjetno najbolj pomembno tekmo v tej sezoni, v kateri bodo Celjani v sredo gostili Koprčane in se skušali prebiti v finale pokalnega tekmovanja. To bi bila šele zgodba. Da bi Celjani pristali v dodatnih kvalifikacijah za zapolnitev prve lige, obenem pa bi si s pokalno lovoriko prislužili Evropo!

Mura za Evropo, Bravo za obstanek

Nato se bo dogajanje preselilo v Prekmurje. Črno-beli lahko navijače spravijo na noge z novim uspehom. Če bi Mura ob 17.15 izkoristila prednost domačega igrišča in premagala Bravo, bi po točkah ujela vodilno Olimpijo in še bolj zaostrila boj za naslov prvaka. Trener Ante Šimundža ostaja skromen v napovedih, zanj je prvi klubski cilj Evropa. Igralcem noče vsiljevati dodatnega pritiska, jih pa ni malo, ki so prepričani, da bi lahko s svojimi izkušnjami in vedno bolj široko klopjo šel do konca že v tej sezoni. Tudi zaradi tega, ker v zadnjem krogu v Fazaneriji gosti prav Mariborčane. Najprej pa bo potrebno streti ljubljanski oreh, kateri jim je v tej sezoni povzročal nemalo težav.

Ante Šimundža bo skušal drugič v tej sezoni premagati zasedbo Dejana Grabića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Črno-beli so na treh tekmah le dvakrat zatresli mrežo Bravo, a vseeno proti njemu osvojili štiri točke. Zdaj bi morali, če bi hoteli resneje naskakovati največji uspeh v zgodovini kluba, prvi naslov državnega prvaka, osvojiti vse tri. Strateg Šimundža, ki ga njegov stanovski kolega Dejan Grabić izjemno spoštuje, napoveduje, kako bo pomembno vlogo igrala pragmatičnost, zelo pa je zadovoljen, da je Mura v tej sezoni presegla število točk iz prejšnje in s tem potrdila napredek.

Pri gostih bo zaradi kazni manjkal najbolj izkušeni član Luka Žinko. Tudi Bravo pa si lahko danes že priigra obstanek v druščini. Če bo zadržal prednost devetih točk pred Celjem, s katerim ima boljše razmerje medsebojnih tekem (tri zmage in en poraz), bo tri kroge pred koncem že dosegel tisto, kar je označil za glavni cilj pred začetkom sezone. ''Pričakujemo dobro tekmo. Nasprotnik se bori za naslov prvaka, mi pa za matematično zagotovitev obstanka: velika motivacija in pritisk za obe ekipi,'' sporoča Grabić, ki je po zmagi nad Celjem lažje zadihal, saj je s tem prekinil niz petih tekem brez zmage.

Žalosten dan za Gorico?

V nedeljo se bo prvoligaško dogajanje začelo v Novi Gorici. Vrtnice so se znašel v ogromnih težavah, grozi jim, da bo to predzadnje domače dejanje med elito pred izpadom v drugo ligo. Ta je vse bližje. Vrtnice lahko reši le še neverjeten čudež, po drugi strani pa bi lahko že v nedeljo, sploh če bodo Celjani dan pred tem uspešni na Krasu, štirikratni državni prvaki tudi uradno izpadli v 2. SNL. Gostovanje v Kidričevem ni osrečilo navijačev Gorice, ki so vse bolj nezadovoljni, zdaj pa čaka vrtnice še težje delo, saj bo na drugi strani stala ekipa Domžal. Rumena družina v zadnjem obdobju ruši pred seboj skoraj vse ovire. Načrte je prekrižala tudi najboljšima kluboma, Olimpiji in Mariboru, po zaslugi imenitnih nastopov v tem letu pa ostajajo rumeni celo v boju za naslov prvaka.

Domžalčani so v zadnjem nastopu premagali vodilno Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V Novi Gorici bodo zagotovo favoriti, po drugi strani pa je želja gostiteljev, ki so na zadnjih dveh tekmah prejeli kar sedem zadetkov, da vendarle dokažejo, kako so sposobni igrati bistveno bolje od tega, kar so prikazovali skozi celotno sezono. Pritisk je bil prevelik, kombinacija mladosti in izkušenj, številnih povratnikov, ni obrodila sadov. Domžalčani ostajajo v igri za Evropo, po sanjskem scenariju tudi za dvojno krono, do konca sezone pa ne bodo več mogli računati na štiri igralce. Gabru Dobrovoljcu in Tiborju Gorencu Stankoviću sta se na seznamu pridružila še Zeni Husmani in Marko Martinović, kar je udarec za rumene, ki jih čaka v prihodnjih dneh zgoščen urnik, saj se bodo že v sredo pomerili z Olimpijo za finale pokala.

Zadnji večni derbi v tej sezoni

Zmaji bodo še pred zaključnim piskom Davida Šmajca v Novi Gorici začeli dvoboj z Mariborom v Stožicah. Če bi bila vrata stadiona odprta, bi bilo zagotovo ogromno povpraševanje po vstopnicah. V nedeljo bo lepo tudi vreme, a je žal epidemiološka slika okužb s Covid-19 preprečila največjemu prazniku klubskega nogometa, da bi potekal pred navijači. Stožice bodo znova samevale. Ko je bilo tako jeseni, so Ljubljančani zadali boleč udarec Mariborčanom. Z

Đorđe Ivanović je na zadnjem večnem derbiju v Stožicah prelisičil mariborsko obrambo. Foto: Vid Ponikvar

magali so z 2:0, zanimivo pa je, da sta takrat ekipi vodila tuja trenerja Dino Skender in Mauro Camoranesi, zdaj pa se bosta za še kako pomembne točke potegovala Goran Stanković in Simon Rožman. Za 38-letnega Štorovčana bo to sploh prvi večni derbi v karieri, tri leta starejši Ljubljančan pa je letos že vodil Olimpijo v Ljudskem vrtu in osvojil točko. S tem je nadaljeval trend boljših rezultatov zmajev na zadnjih večnih derbijih. Na zadnjih desetih so izgubili le enkrat (leta 2019 z 2:4), drugače pa se izkazali za sila neugodnega tekmeca za Maribor.

Tudi tokrat bo želela Olimpija zapretiti prek udarnega strelskega dvojca v ligi, Đorđeta Ivanovića in Andresa Vombergarja (oba sta dosegla 11 zadetkov), v zvezno vrsto se vrača kapetan Timi Max Elšnik, ki je odslužil kazen in brez navdušenja spremljal soigralce na porazu v Domžalah s tribun, vprašanje pa je, kakšno je zdravstveno stanje Matica Finka in Antonia Mlinarja Delamee. Manjkal bo kaznovani Radivoj Bosić.

Marcos Tavares, ki se je v bogati karieri velikokrat veselil v Stožicah, tokrat ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Štajerci imajo podobno kot Olimpija celotno usodo v svojih rokah, saj lahko obe ekipi, če bosta do konca sezone dobila vse tekme, že podčrtata nov državni naslov. Na nedeljski tekmi bosta manjkala kaznovana Marcos Tavares in Blaž Vrhovec, do konca sezone ne bo več igral Špiro Peričić, določene skrbi pa predstavlja pripravljenost Jana Repasa, ki je zadnji trening oddelal s 70 odstotkov moči, že od prej pa je znano, da ne bo Amirja Derviševića in Alexandruja Cretuja, ki je že zapustil Slovenijo.

Predsednik Kopra nezadovoljen s sojenjem

V večernem spopadu na Bonifiki bosta 33. krog sklenila Koper in Aluminij. To bo še zadnja tekma kanarčkov pred sredinim gostovanjem v knežjem mestu, na katerem bodo lovili napredovanje v finale pokala. Trener Rodolfo Vanoli si je zadal cilj, da Koprčane popelje v Evropo, sodeč po lestvici, pa se jim to lahko v prvenstvu posreči le še po čudežu. Tretjega mesta ne morejo več doseči, ampak le še četrtega, ki pa ob določenih razpletih v pokalu sploh ne bi zadostoval za Evropo. Primorci na zadnji tekmi niso bili zadovoljni s sojenjem v Murski Soboti.

Vrhunci dvoboja v Murski Soboti in kritike predsednika Kopra:

''Očitno smo nezaželeni v tej ligi, to ni prvič, se je dogajalo že na prejšnjih tekmah. Koper ni imel nobene možnosti, saj smo igrali proti Muri in sodnikom. Če bo tako sojenje tudi v pokalu v Celju, smo tam že izločeni,'' je predsednik Ante Guberac prepričan, da so sodniki Koprčane oškodovali v tej sezoni že na sedmih do osmih tekmah. Ko je bil vroče glave po porazu v Murski Soboti, je namignil, da bi lahko v klubu razmišljali celo o bojkotu polfinalne pokalne tekme. Bi lahko Kopru domača zmaga nad Aluminijem vrnila mir in jim pomagala do večje samovesti pred sredinim pokalnim izzivom? Kidričani po drugi strani potrebujejo točke v boju za obstanek, po Gorici, proti kateri je z dvema zadetkoma izstopal David Flakus Bosilj, želijo uresničiti cilj še proti drugemu primorskemu tekmecu.

Prva liga Telekom Slovenije, 33. krog: Sobota, 8. maj:

15.00 Tabor – Celje

17.15 Mura – Bravo Nedelja, 9. maj:

15.00 Gorica – Domžale

16.45 Olimpija – Maribor

20.00 Koper – Aluminij