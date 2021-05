Mura že skočila na vrh lestvice, nato je sledil odgovor Ljubljančanov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ante Šimundža in Dejan Grabić sta se razšla brez zmagovalca.

Ante Šimundža in Dejan Grabić sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Mure in Brava so se v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (2:0).

Mura : Bravo 2:2 (2:0) Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Šumer, Burjan.

Strelci: 1:0 Mandić (4.), 2:0 Mandić (42.), 2:1 Nukić (64./11-m), 2:2 Brekalo (86.). Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Šturm, Horvat (od 88. Klepač), Bobičanec (od 75. Maroša), Ouro (od 46. Kouter), Kous, Mandić (od 75. Pucko), K. Cipot (od 67. Žižek).

Bravo: Vekić, Drkušić (od 55. Kurtović), Križan, Brekalo, Španring, Kirm (od 60. Ogrinec), Maher (od 76. Kancilija), Trontelj, Kramarič (od 76. Žugelj), Kidrič, Maružin (od 46. Tučić). Rumeni kartoni: Kous, K. Cipot; Maružin, Križan, Žugelj.

Rdeči karton: /.

Muraši so pred nedeljskim večnim derbijem med ljubljansko Olimpijo in Mariborom ostali na tretjem mestu po neodločenem izidu proti Bravu. Varovanci Anteja Šimundže so po polčasu vodili z 2:0, na koncu pa se je Bravo zaradi neprevidnosti domačih v kazenskem prostoru vrnil in odnesel točko iz Fazanerije.

Sanjska predstava Mandića v prvem polčasu

Črno-beli so že v četrti minuti povedli, potem ko je z dolgo podajo Žan Karničnik zaposlil Stanišo Mandića, ki je žogo tudi z malce pomoči Igorja Vekića z desne strani poslal v ljubljansko mrežo.

Sobočani so takoj po zadetku znova zapretili, a se niso izkazali pri zadnjih podajah, strel od daleč Luke Bobičanca pa je zgrešil cilj. Bravo je sicer nekajkrat poskušal s streli, a je bila obramba Mure v 17. minuti dvakrat na mestu in blokirala poskusa Mustafe Nukića in Roka Maherja, v 41. minuti pa je bil s prostega strela nenatančen še Mitja Križan.

Mojstrski zadetek Staniše Mandića za 2:0:

Dvoboj je večinoma potekal med obema kazenskima prostoroma, Ljubljančani pa nikakor niso uspeli priti do zrelih priložnosti. Na drugi strani je Mura še pred polčasom povišala vodstvo, znova pa se je izkazal Mandić. Dobro je spremljal dogajanje na zelenici in izkoristil neprevidno podajo Vanje Drkušića v osrčje lastne obrambe. Mandić je nato z roba kazenskega prostora z natančnim lobom še drugič premagal Vekića.

Preobrat Brava v drugem delu

V drugem delu je bil že takoj po pisku sodnika Borošaka nekoliko prekratek pred vrati Mure Martin Kramarič, v 54. minuti pa je Kai Cipot z zahtevnim volejem ogrel dlani Vekića. V 60. minuti je za las s 25 metrov vrata zgrešil Bobičanec.

V 63. je Kai Cipot nespametno za dres vlekel Davida Brekala v kazenskem prostoru, enajstmetrovko pa je zanesljivo izkoristil Nukić. Mladi Cipot bi se kaj kmalu oddolžil za storjeno napako, a je minuto kasneje njegov strel ubranil Vekić.

Končni rezultat 2:2 je postavil David Brekalo:

V nadaljevanju je bilo veliko raztrgane igre, Bravo pa nikakor ni uspel priti do izrazitejših priložnosti za izenačenje. Nekoliko nevarnejša je bila Mura, ki pa številnih prekinitev in podaj v kazenski prostor tekmeca ni uspela izkoristiti. So pa eno redkih po podaji s kota izkoristili varovanci Dejana Grabića. Podajo rezervista Nina Žuglja je z visokim skokom povsem neoviran z glavo za vrata Matka Obradovića preusmeril David Brekalo.

V 90. minuti je imel lepo priložnost za zmago domačih Klemen Pucko, a je njegov strel z leve strani ubranil Vekić za delitev točk v Fazaneriji.

Muraši bodo naslednjo soboto v 34. krogu gostovali pri Aluminiju, nogometaše Brava pa prav tako v soboto čaka domači obračun proti Taboru Sežani.

Dogajanje v Murski Soboti v živo: