Aluminij do novih pomembnih točk v boju za obstanek

Koprčani so nadaljevali niz brez zmage, ki traja že pet tekem, tako da imajo na petem mestu po novem le še štiri točke naskoka pred današnjim tekmecem, ki je na osmem mestu vse bolj varen pred izpadom oziroma dodatnimi kvalifikacijami. Aluminij je na Bonifiki zmagal prvič.

Kidričani so povedli v sedmi minuti, ko je Nik Marinšek odvzel žogo neprevidnemu Marku Pejiću, jo oddal Tilnu Pečniku, ta pa jo je spravil v mrežo. V 13. minuti je Gašper Pečnik zapravil novo priložnost za goste, ko je z desne strani iz bližine žogo poslal v zunanji del mreže.

Precej bledi Koprčani so si še bolj zagrenili življenje v 24. minuti, saj je Aljaž Krefl unovčil najstrožjo kazen, ki jo je prav s prekrškom nad njim zakrivil Ivan Borna Jelić Balta.

Oskar Drobne je s svojimi varovanci prišel do druge zaporedne zmage. Foto: Vid Ponikvar

V 26. minuti so vendarle nase opozorili tudi Koprčani, Matej Palčič je v kazenskem prostoru iskal strel in tudi prišel do njega, a ga je Luka Janžekovič vztrajno spremljal in na koncu dobro opravil svoje delo.

V 33. minuti so malce odločnejši Primorci poskusili še enkrat, takrat je do strela z glavo prišel Claudio Spinelli, a je bil premalo natančen. Isti igralec je tudi v 40. minuti zapravil zelo lepo priložnost, ko je bil povsem sam pred Janžekovičem, slednji pa je spet dobro posredoval.

V 54. minuti so bili domači znova blizu zadetku, s 17 metrov je sprožil Timotej Dodlek in zadel prečko. Pozneje je na Bonifiki ob sicer domači pobudi zavladalo zatišje, kar zadeva priložnosti, Kidričani so namreč uspešno branili lepo prednost.

Šele v 83. minuti se je moral izkazati Janžekovič, potem ko je Maks Barišić močno sprožil od daleč. Je pa piko na i zanesljivi zmagi Aluminija postavil Tonči Mujan v sodniškem dodatku, ko je zadel s 15 metrov malce z desne strani.

Koper bo v 34. krogu v nedeljo gostoval v Domžalah, Aluminij pa bo dan prej gostil Muro.

Koper : Aluminij 0:3 (0:2) Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Perić, Černe, Kalan. Strelci: 0:1 T. Pečnik (7.), 0:2 Krefl (24./11 m), 0:3 Mujan (90.). Koper: Vargić, Mittendorfer, Viler, Žužek, Dodlek, Mišić, Jelić Balta, Pejić (od 46. Caimacov), Palčič, Vršič (od 46. Barišić), Spinelli (od 46. Vekić). Aluminij: Janžekovič, Petek, Azemović, Bolha, Krefl, Prša, Marinšek (od 71. Jakšić), G. Pečnik (od 78. Pantalon), T. Pečnik (od 78. Čermak), Flakus Bosilj (od 88. Mujan), Kadrić (od 88. Ploj). Rumeni kartoni: Mišić, Dodlek; T. Pečnik.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: