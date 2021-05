Pri Olimpiji si grizejo nohte, kaj je z Vombergarjem?

''Če bi ostal na igrišču do konca, bi dosegel zadetek,'' je trener Olimpije Goran Stanković prepričan, da bi Andres Vombergar, če mu ne bi ponagajalo zdravje, zatresel mariborsko mrežo. Tako je ni nihče. Na eni in drugi strani. Končalo se je z 0:0, Olimpija ostaja prvi favorit za naslov. ''Vse je še odprto,'' sporoča strateg zmajev, ki bo danes stiskal pesti, da mu zdravniki sporočijo veselo novico glede Vombergarja. Čim hitrejše okrevanje mu želi tudi Simon Rožman, ki podobno kot Stanković poudarja: ''Prvenstvo bo zanimivo do zadnjih sekund.''

''Zaslužili bi si več, kot je bil končni rezultat. Dobro smo igrali. Vesel sem, da smo se po slabših rezultatih (na zadnjih treh tekmah v prvenstvu je Olimpija osvojila le eno točko, op. p.), glede na širino kadra in ritma tekem je bil naš padec povsem normalen, vrnili v življenje. Psihološko,'' je po remiju, s katerim je Olimpija še četrtič v tej sezoni ostala neporažena proti Mariboru (ena zmaga in trije remiji), izpostavil Goran Stanković. Najbolj bi bil vesel, če bi zmaji premagali vijolice, a mu je tudi tako priborjena točka, zlasti po smoli s poškodbo Andresa Vombergarja, podala določeno zadoščenje.

Kako je Andres Vombergar zatresel prečko:

Če pa so bili v taboru Ljubljančanov prepričani, da bi si zaslužili več, so pri Mariboru razmišljali drugače. ''Remi je realen,'' je po dvoboju, ki na praznih Stožicah ni ponudil niti enega zadetka, zaupal Simon Rožman. Štorovčan je prvič vodil Maribor na večnem derbiju. Zavedal se je, da bi lahko z zmago v Ljubljani prehitel največjega tekmeca in se povzpel na vodilni položaj. Načrt se mu ni uresničil, večni rival se je izkazal za preveč zahtevnega tekmeca.

Vseeno Mariborčanov še ni zapustil optimizem, kar se tiče mikavne možnosti osvojitve naslova. Do konca sezone so še trije krogi, mladi trener pa ostaja prepričan, da bi se vijolice, če bi do konca sezone osvojile maksimalnih devet točk, lahko dokopale tako želene 16. slovenske ''kante''!

Vombergarja ne bo v sredo v Domžalah

Vombergar bo zagotovo izpustil sredino pokalno gostovanje v Domžalah. Bo nared za nedeljsko tekmo v Celju? Foto: Vid Ponikvar/Sportida Če čaka vijolice, ker so že izpadle v pokalu, vsaj nekaj dni brez obveznosti, pa imajo Ljubljančani večje skrbi. V sredo odhajajo v ''zloglasne'' Domžale, kjer so prejšnji teden že doživeli udarec v prvenstvu. Tam so ostali brez točk, a tudi Matica Finka in Antonia Mlinarja Delamee, ki sta se poškodovala. To je bil hud udarec za strokovno vodstvo, saj čaka Olimpijo naporen konec sezone. Tekme si bodo sledile druga za drugo, na vseh bo prisoten maksimalno visok vložek, saj je v igri dvojna krona, silna širina kadra, s katero se je na račun vse bolj uveljavljenih mladih kandidatov že lahko pohvalil, pa je v najbolj pomembnih dnevih za zmaje nevarno presahnila. Sploh po poškodbi mišice Vombergarja, ki je v uvodnih minutah derbija sejal paniko v obrambo Maribora.

V 9. minuti je preskočil vse, bil najvišji pred vrati vijolic, a na smolo navijačev zeleno-belih z glavo zatresel prečko. To je bila tudi, tako se je izkazalo dobrih 80 minut pozneje, največja priložnost na srečanju! Argentinski Slovenec je moral zapustiti igro že sredi prvega polčasa. ''Škoda. 'Vombi' je imel nek ritem. Prepričan sem, da bi, če bi ostal na igrišču do konca, dosegel zadetek,'' je Stankovića spremljal občutek, kako bi se lahko Vombergar proti Mariboru vpisal med strelce. Po 23 minutah ni šlo več, zamenjal ga je Črnogorec Mihail Perović.

Trener zmajev Goran Stanković ima tri kroge pred koncem dve točki prednosti pred Mariborom, tri pa pred Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Vombergarja je nekaj zapeklo v mišici. Ima težave, v ponedeljek ga čaka slikanje. Takrat bomo imeli več informacij. Morda ni nič hudega in bo že v kadru za naslednjo nedeljo (takrat bo Olimpija gostovala v Celju, op. p.), za pokalno tekmo v sredo pa zagotovo ne bo prišel v obzir. Zdaj moramo najprej počakati izvide,'' je dal Stanković vedeti, da osmoljenca Vombergarja v sredo ne bo na dvoboju v Domžalah. To je velik hendikep za zeleno-bele.

Nekdanji napadalec Ufe je nenazadnje v četrtfinalu v Lendavi z zadetkom v podaljšku popeljal Olimpijo med štiri najboljše v pokalnem tekmovanju, v prvenstvu si skupaj z Đorđejem Ivanovićem deli naziv prvega strelca zmajev. Olimpija ga bo zagotovo pogrešala že v sredo, če pa bi se izkazalo, da ima 26-letni napadalec resnejše težave z mišico in bo moral izpustiti tudi prvenstvene tekme, pa bi se Stanković znašel pred nenadejano zahtevnim izzivom. Še enkrat več. V letu, ko se je iz Sežane preselil na vroči trenerski stolček v Ljubljano, je rojeni Šiškar, zaljubljen v Olimpijo, že dokazal, da zmore napraviti ogromno tudi takrat, ko mu okolica ne pripisuje večjih možnosti.

Šli bodo tudi čez sebe, če bo treba

Simon Rožman je prvič kot trener občutil čar večnega slovenskega derbija. Žal na tekmi brez gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Zadovoljen sem. Zdaj se že ponavljam, a to bi rad še enkrat izpostavil. Pozimi, ko sem prišel k Olimpiji in je odšlo 14 igralcev, jih ni prav dosti verjelo v nas. Pravili so, da bomo zdržali mesec dni ali dva tedna. Veliko jih tudi ni verjelo, da bomo ostali tako pozno v igri za obe lovoriki. A smo. Fantje so proti Mariboru pustili srce na igrišču. Verjamem, da se jim bo to vrnilo na ostalih treh tekmah," se nadeja srečnega konca, novega državnega naslova Olimpije.

''Lahko rečemo, da imata Mura in Maribor, ker ne igrata pokala, prednost. Prednost zaradi več počitka. Mi bomo na teh treh tekmah, kar jih je še do konca (Celje in Bravo v gosteh, Tabor doma, op. p.), šli čez sebe, če bo treba, da napravimo posel. Liga je letos res izenačena. Ni podcenjevanj, vsak tekmeca ima neko kvaliteto, zelo se moraš pripraviti na vsakega. Do konca bo treba zmagati vse tri tekme,'' sporoča trener Olimpije in dodaja, da se ne sme pozabiti Mure. Ker pa imajo zmaji boljše razmerje medsebojnih dvobojev z Mariborom, si lahko do konca sezone privoščijo tudi en remi, pa bodo še vseeno, če bodo vijolice bodisi Mura do konca stoodstotne, prvaki.

Želi delati na daljši rok, hkrati pa ne sme ...

Največja tekmeca v Sloveniji, takoj za njima je na lestvici Mura, sta se v Stožicah razšla brez zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčani na drugi strani verjamejo, da bi jim lahko Olimpija s še kakšnim spodrsljajem, tudi zaradi dodatnih obveznosti v pokalnem tekmovanju, dala še kakšno priložnost za preboj na prvo mesto. ''Prvenstvo bo zanimivo do zadnje sekunde. Na tekmah ni izrazitih favoritov, tekme si hitro sledijo, poglejte samo Domžale, kaj je bilo proti Goric (Domžale so izgubile proti zadnjeuvrščenim vrtnicam z 1:2, op. p,.). Vsa moštva nihajo. Kljub vsej turbulentni sezoni je pozitivno, da smo še vedno v igri za naslov,'' je po osvojeni točki v Ljubljani izpostavil trener Simon Rožman.

Ko je konec marca sprejel delo z vijolicami, se je znašel v določenem precepu. Ali prekomerno zaupati mladim in jim dati priložnost, s tem pa si tudi nakazati, v katero smer želi obrniti mariborsko ekipo, ali pa primarno paziti in skrbeti za želen rezultat. ''Ogromno delamo, predvsem v smislu, kako želi Maribor funkcionirati na daljši rok, hkrati pa ne smemo izpustiti rezultatskega imperativa. Za mano je pri Mariboru težak mesec in pol, a smo zadovoljni, da smo v tekmovalnem smislu še vedno v igri za naslov. Maribor je velik klub, velika institucija, igralci v prvi vrsti, pa tudi trenerji in navijači, želijo na terenu še nekaj več, a gremo korak po korak. Verjamem, da smo naredili določene premike. Na derbiju sta igrala dva najstnika, kar je pozitivna stvar za našo prihodnost.''

Rožman: Ni več kalkulacij

Na tekmi v Stožicah ga je zadovoljila raven igre NK Maribor v obrambi, katero je označil za najboljšo izvedbo v zadnjih tednih, malce manj pa ga navdušuje napad. ''V napadu imamo še dosti rezerv. Manjka nam kontinuiran napad. Nam pa daje optimizem za naprej boljša igra zadnje linije,'' bo skušal do konca sezone prehiteti Olimpijo.

Najlepšo priložnost Maribora v prvem polčasu, ki jo je omogočila slabša podaja Žige Freliha, je zapravil Jan Mlakar:

''Ni več kalkulacij. Če želimo biti prvi, moramo zmagati vse tri tekme. Kar se tiče potrošnje, imamo prednost pred Olimpijo, ki igra še pokal. Je pa Olimpija še vedno prva, ima boljše izhodišče, a tudi dve gostovanji, mi pa igramo dve domači tekmi. Napeto bo do zadnje sekunde,'' je stari znanec 1. SNL, ki je pri 38 letih vodil že Celje, Domžale in Rijeko, s slednjima tudi osvojil pokalno lovoriko, zdaj pa ima opravka z največjim tekmovalnim izzivom, postati slovenski prvak z Mariborom. Na njegovo žalost pa mu lahko to uspe le v primeru, če bi Olimpija vsaj enkrat do konca sezone izgubila. Usoda je tako v rokah Ljubljančanov …