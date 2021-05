Tabor oškodovan proti Celju? Preverite! #video

Celjska zasedba je v Sežani dosegla deveto zmago v tej sezoni, a ostaja na predzadnjem mestu v 10-članski PLTS. Osmouvrščenemu Aluminiju, ki bo v nedeljo gostoval v Kopru, se je približala na točko zaostanka, medtem ko je domača ekipa po 15. porazu zadržala sedmo mesto.

Nogometaši iz mesta grofov so sijajno odprli obračun na Krasu in že v osmi minuti unovčili svojo prvo priložnost. Po kombinirani akciji celotnega napada je domači vratar Arian Rener najprej ubranil močan strel Ivana Božiča z 12 metrov, odbitek pa je v mrežo pospravil Matic Vrbanec za 0:1.

Zadetek Matica Vrbanca:

Celjani so po zadetem golu zaigrali preudarno in popolnoma nadzorovali Sežančane, ki so imeli jalovo terensko premoč in bili tudi malenkostno več pri žogi, zavoljo organizirane igre gostov pa v prvem polčasu niso izpeljali nobene nevarne akcije.

Na drugi strani so izbranci gostujočega trenerja Agrona Šalje, ki je konec prejšnjega meseca na trenerskem položaju zamenjal Čeha Jirija Jarošika, v 29. minuti znova zagrozili, po prodoru Vrbanca z desne strani in njegovi povratni podaji pa je nevarnost pred svojimi vrati pravočasno preprečil Klemen Nemanič.

V prvem polčasu bledi gostitelji so prvo nevarno akcijo uprizorili v 50. minuti, po je bil po kotu z leve strani v skoku najvišji Nemanič, do tedaj povsem nezaposleni gostujoči vratar Matjaž Rozman pa je njegov strel z glavo ubranil.

Le šest minut kasneje so gostitelji zahtevali 11-metrovko, potem ko je žoga v roko zadela Jona Šporna, a je glavni sodnik Roman Glažar le zamahnil z roko in zahteval nadaljevanje igre.

Sporno igranje Jona Šporna z roko:

V nadaljevanju je bila jalova pobuda na strani domačih nogometašev, gostujoči pa so se spretno in učinkovito branili. Še najbolj vroče je bilo pred celjskimi vrati v 74. minuti, ko je po kotu z desne strani Antonio Azinović žogo podaljšal do Antoina Makoumbouja, a je ta slabo zadel žogo po strelu z glavo.

V sodnikovem podaljšku je Denis Kouao prodrl po desni strani in poslal oster predložek v celjski kazenski prostor, a je bil Rozman zbran in dobro postavljen.

Zasedba iz Sežane bo v prihodnjem krogu v soboto, 15. maja, gostovala pri Bravu, celjska pa bo dan kasneje gostila Olimpijo.

Konec dvoboja v Sežani. Tabor je ostal brez točk, Celjani pa so se z dragoceno zmago približali osmouvrščenemu Aluminiju na točko zaostanka. Končno razmerje strelov na gol je bilo 3:2 za gostitelje, od tega 3:1 v okvir vrat, a je ostal Matjaž Rozman nepremagan.

79. minuta: nova priložnost za gostitelje, ki pritiskajo na vrata Celjanov. Erik Salkić je streljal z roba kazenskega prostora, a je Matjaž Rozman ubranil strel, odbil žogo in preprečil izenačenje.

56. minuta: zdaj je bilo vroče v taboru gostov. Češnjice so protestirale pri glavnem sodniku Romanu Glažarju, saj je Jon Šporn (nehote) igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Kraševci so zahtevalil strel z bele točke, a se je srečanje, ki gre zaenkrat v prid gostom, nadaljevalo.

Sporno igranje Jana Šporna z roko v kazenskem prostoru Celja:

50. minuta: prva priložnost Tabora na današnji tekmi. Klemen Nemanič je po strelu z glavo ogrozil vrata Celjanov, a se je izkazal Matjaž Rozman.

Začetek drugega polčasa. Trenerja nista menjala enajsteric.

Konec prvega polčasa na Krasu. Sodnik Roman Glažar je označil konec uvodnega dela, po katerem so se boljše volje na počitek odpravili gostje iz knežjega mesta. Po uspavanki v prvem polčasu, skupno razmerje strelov na gol je bilo 2:0 za Celjane (1:0 v okvir vrat), vodijo z 1:0.

20. minuta: gostitelji si še niso priigrali resnejše priložnosti, Celjane pa na Krasu z zunanje strani stadiona podpira skupina navijačev. Za zdaj je prišla na svoj račun. Dvoboj na Pimorskem poteka v prijetnem sončnem, tudi malce vetrovnem vremenu, rumeno-modri pa vodijo z 1:0.

Gooooool! 0:1! 8. minuta. Celjani so povedli. Ivan Božić je streljal z roba kazenskega prostora, vratar Arian Rener, ki je med vratnicama zamenjal Jana Koprivca, je žogo odbil, a le do Matica Vrbanca, ki je brez večjih težav zatresel mrežo Kraševcev. Nogometaši Celja so si po zadetku stekli v objem, veselje je bilo nepopisno, saj se gostje zavedajo, kaj bi jih zmaga prinesla v boju za obstanek.

Zadetek Matica Vrbanca:

7. minuta: prvi rumeni karton na tekmi. Portugalec Aldair ga je prejel za prekšek nad Dušanom Stojinovićem.

Začetek dvoboja na stadionu Rajko Štolfa v Sežani.

S kakšno postavo se bodo gostovanja Celja lotili Sežančani? Igor Božič in sodelavci so se odločili za:

Kakšno enajsterico je za gostovanje na Krasu izbral trener Celja

Danes se bo prvoligaška karavana najprej ustavila na Krasu, kjer Sežančani že hladijo šampanjec. Če bodo ostali neporaženi proti Celjanom, bodo tri kroge pred koncem ohranili prednost devetih točk pred devetim mestom, zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah (v tej sezoni je Tabor dobil dve, Celje pa eno tekmo) pa bi si že zagotovili obstanek! To bi bila lepa nagrada za Kraševce, ki so morali v tej sezoni zaradi višje sile – na njihova vrata sta potrkala Maribor (Mauro Camoranesi) in Olimpija (Goran Stanković) – menjati trenerje, hkrati pa dokaz več, kako so v vodstvu češnjic dobro kadrovali in ponovno pripeljali številne tujce, ki so klubu zagotovili zadostno prednost pred tekmeci v boju za obstanek.

Tekma se bo začela ob 15. uri, na njej pa gostom, ki v tej sezoni neuspešno branijo naslov prvaka, ne bo manjkalo motivacije. Za osmouvrščenimi Kidričani zaostajajo štiri točke, tokrat pa bodo skušali prvič pod vodstvom novega trenerja Agrona Šalje priti do točk tudi v gosteh. To bo tudi zadnji test pred verjetno najpomembnejšo tekmo v tej sezoni, v kateri bodo Celjani v sredo gostili Koprčane in se skušali prebiti v finale pokalnega tekmovanja. To bi bila šele zgodba! Da bi Celjani pristali v dodatnih kvalifikacijah za zapolnitev prve lige, obenem pa bi si s pokalno lovoriko prislužili Evropo!