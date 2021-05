Konec sanj o naslovu Mure? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Aluminija so namučili tekmece iz Murske Sobote, ki so v okvir vrat ustrelili le enkrat.

Nogometaši Aluminija in Mure so se v 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem razšli brez zadetkov.

Aluminij : Mura 0:0 Stadion v športnem parku Kidričevo, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Kovačič, Kordež.

Strelci: / Aluminij: Janžekovič, Bolha, Azemović, Petek, Krefl, Prša (od 80. Čermak), Marinšek, Jakšić, T. Pečnik (od 80. Kadrić), Flakus Bosilj (0d 90. Krajnc), Mujan (od 73. Đerlek).

Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Šturm, Kouter, Ouro, Bobičanec, Pucko (od 85. Đurak), Mandić (od 72. Horvat), Žižek (od 72. K. Cipot). Rumeni kartoni: Prša, Marinšek, Kadrić; Ouro.

Rdeč karton: /

Nogometaši Mure so še na drugi zaporedni tekmi vknjižili le točko in si močno zmanjšali možnosti za naslov prvaka. V Kidričevem v zadnjem času razpoloženemu Aluminiju, ki je v zadnjih devetih krogih le enkrat izgubil, niso uspeli vsiliti svoje igre, neodločeni izid pa povsem ustreza dogodkom na igrišču. Veliko razburljivosti ni bilo. Ekipi sta bili enakovredni, prave priložnosti pa so bile redke.

V prvem polčasu je Aluminij sprožil en udarec v okvir vrat, Mura pa nobenega, čeprav je prihajala pred tekmečeva vrata, a manjkala ji je natančna zadnja podaja. Še najlepša priložnost se je ponudila najbolj aktivnemu domačemu napadalcu Tončiju Mujanu, ki pa je v kazenskem prostoru slabo sprejel žogo, če bi jo umiril, bi se z vratarjem Matkom Obradovićem znašel iz oči v oči.

Priložnost Staniše Mandića:

Tudi drugi del ni postregel z atraktivnim nogometom. V 55. minuti je Staniša Mandić z glavo streljal čez gol, tudi Flakus Bosilj pa v 74. na drugi strani ni bil dovolj zbran, Obradović mu je strel ubranil.

V zadnjih minutah so Sobočani sicer napadli z vsemi močmi, toda pri tem so se vse preveč zapletali, domača obramba ni klonila, tako da Mura za vsaj začasno vodilnim Mariborom zdaj zaostaja za tri, za Olimpijo, ki ima tekmo manj, pa za dve točki.

V naslednjem krogu bo Mura gostila Domžale, k Aluminiju pa bo prišel Bravo.