Domžale zaostrile boj, Koper lahko že pozabi na Evropo #video

Tako Domžalčani kot Koprčani so med tednom izgubili polfinalni obračun slovenskega pokala, zato so se hoteli svojim navijačem oddolžiti s prvenstvenim uspehom. Po pričakovanju so domači, ki imajo še povsem realne možnosti za tretje mesto in uvrstitev v kvalifikacije evropske lige, že na začetku prevzeli pobudo, izvedli nekaj nevarnih napadov, vratar David Adam je moral nekajkrat posredovati.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Vid Ponikvar:

V 30. ga je Damjan Vuklišević tudi že premagal, vendar je vodstvo gostiteljev na golovi črti preprečil Goran Jozinovič. Osem minut pozneje so imeli edino priložnost Koprčani, Matej Palčič je lepo na prsih sprejel žogo, streljal, a je bil vratar Ajdin Mulalić na mestu.

Sven Soštarič Karič je v 41. minuti z glavo žogo poslal v vratnico, odbitka pa Amel Jakupović ni znal spraviti v mrežo. Uspešnejši je bil v 45. minuti, ko so po prostem strelu Koprčani izbili žogo iz kazenskega prostora, a na nogo Jakupoviću, ki je z močnim strelom premagal presenečenega Adama.

Domžalčani so trikrat zatresli mrežo Kopra. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani niso potrebovali veliko časa, da so po odmoru vodstvo povišali. Tilen Klemenčič je prodrl po levi strani, podal žogo v sredino, kjer se je spretno znašel Dario Kolobarić in jo poslal v mrežo. Le nekaj minut zatem bi Kolobarič lahko dosegel še svoj drugi gol, sam se je znašel pred vratarjem, poskusil z lobom, a je bil Adam uspešnejši.

Kazen za zgrešeno priložnost je prišla v 64. minuti, ko je veliko dela opravil Barišič, po preigravanju je z leve strani natančno podal žogo na glavo Dareta Vršiča, ki jo je zabil v mrežo.

A na odgovor Domžalčanov ni bilo treba dolgo čakati. Senijad Ibričić je v 75. minuti izvedel prosti strel z leve strani, Mateja Podlogarja je v sredini žoga oplazila, zadela Nardina Mulahusejnović in pretentala Adama.

Končni rezultat je postavil najboljši strelec PLTS Nardin Mulahusejnović, a je na njegovo smolo zatresel lastno mrežo:

V zaključku so bili nevarnejši gosti, Marko Pejić je po sreči zadel okvir vrat, Mulahusejnoviću je veselje s požrtvovalnim padcem pod noge preprečil Karič, Ivici Gubercu pa vratar Mulalić.

V naslednjem krogu bodo Domžale gostovale pri Muri, Koper bo gostil Maribor.

Konec dvoboja v Domžalah. Gostitelji so bili boljši, zmagali s 3:1 (razmerje strelov v okvir je bilo 8:3), s tem pa ostali v boju za Evropo. Teoretično ostajajo celo v igri za naslov! Če bi Domžalčani do konca sezone dobili obe tekmi, če bi vodilni Maribor izgubil obe tekmi, Olimpija ne bi osvojila več kot točke, Mura pa bi tako v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu premagala vijolice, bi naslov slovenskega prvaka romal v Domžale! Možnosti za takšen scenarij so skoraj nemogoče, več bo znanega že med tednom, ko bodo slovenski klubi odigrali tekme predzadnjega kroga.

85. minuta: rezervist Kopra Marko Pejić je poslal predložek z leve strani, ki je preletel vratarja Domžal in nato zadel okvir vrat. Domžalčani so imeli srečo. Le minuto pozneje se je v priložnosti znašel Nardin Mulahusejnović, a je njegov strel blokiral Sven Šoštarič Karić in najverjetneje preprečil zadetek najboljšemu strelcu prvenstva.

Gooooooool! 3:1! 75. minuta. Kapetan Senijad Ibričić je poslal nevaren predložek v kazenski prostor Kopra, kjer je Nardin Mulahusejnović nehote spremenil smer žogi in jo preusmeril v lastno mrežo. Domžalčani so povišali prednost, diši po novi zmagi rumenih, s katero bi zaostanek za vodilnim Mariborom znižali na -6.

Avtogol Nardina Mulahusejnovića:

Gooooool! 2:1! 64. minuta. Koprčani so znižali zaostanek. Nardin Mulahusejnović je lepo zaposlil Dareta Vršiča, nekdanji reprezentant pa je z neposredne bližine po strelu z glavo premagal Ajdina Mulalića in zatresel mrežo Domžal. Če bi kanarčki danes ostali brez zmage, bi že izpadli iz boja za Evropo.

59. minuta: Velika priložnost Daria Kolobarića, ki se je spogledoval z novim zadetkom. Lepo ga je zaposlil Arnel Jakupović, nato pa se je mladi napadalec iz Idrije znašel sam pred vratarjem Kopra. Skušal ga je premagati z atraktivnim lobom, a se mu je načrt po nepopolni izvedbi izjalovil, saj je David Adam preprečil zadetek.

Goooool! 2:0! 54. minuta. Vodstvo Domžal je povišal Dario Kolobarić in se razveselil že 12. zadetka v tej sezoni! Asistenco je prispeval branilec Tilen Klemenčič, mlademu napadalcu pa ni bilo težko zatresti mreže Primorcev.

Zadetek Daria Kolobarića:

Konec prvega polčasa. Domžalčani so se odpravili na počitek dobre volje, saj so boljšo igro v izdihaljih prvega dela kronali z vodilnim zadetkom Arnela Jakupovića. Domžalčani so bili nevarnejši, razmerje v strelih znaša 6:3, od tega 5:1 pri strelih v okvir vrat.

Gooool! 1:0. 45. minuta. Pritisk Domžal je obrodil sadove. Arnel Jakupović je zatresel koprsko mrežo z neubranljivim strelom z okrog 20 metrov. Koprski vratar David Adam je ostal vkopan na mestu, nogometaši v rumenem pa so proslavljali zasluženo vodstvo. Jakupović je dosegel sedmi zadetek v tej sezoni.

Zadetek Arnela Jakupovića:

41. minuta: smola za Domžale, sreča za Koper. Sven Šoštarič Karić je z glavo zatresel levo vratnico koprskih vrat. Koprski vratar bi bil nemočen. Nato se je žoga odbila do Arnela Jakupovića, ki je udaril proti vratom, a so kanarčki blokirali njegov strel.

Vratnica Svena Šoštariča Karića:

30. minuta: branilec Domžal Damjan Vuklišević je po podaji kapetana Senijada Ibričića nevarno streljal proti vratom gostov, a je zadetek preprečil Goran Jozinović. Nekdanji kapetan splitskega Hajduka je izbil žogo z golove črte, ostaja 0:0.

28. minuta: zdaj je bilo nevarno pred vrati Domžal. Hrvat Goran Jozinović je nevarno streljal z okrog 20 metrov, a se je nato izkazal Tilen Klemenčič in žogo preusmeril v kot.

10. minuta: prva resnejša priložnost na zadnjem dvoboju 34. kroga. Arnel Jakupović je s strelom z roba kazenskega prostora ogrel dlani Davida Adama, ki je žogo odbil do Daria Kolobarića, prvi strelec Domžal pa ni bil dovolj spreten, da bi zatresel košrsko mrežo.

Priložnost Arnela Jakupovića in Daria Kolobarića:

Začetek dvoboja v Domžalah. Glavni sodnik je Slavko Vinčić, ki bo letos delil pravico tudi na evropskem prvenstvu.

Ob 20. uri se bosta v zadnjem srečanju 34. kroga udarila Domžale in Koper. Gostitelji potrebujejo vsaj točko, da si že zagotovijo najmanj četrto mesto v tej sezoni, z zmago pa bi se tretjeuvrščeni Muri približali na -3.

Trener Domžal Dejan Djuranović se je odločil za naslednjo enajsterico:

Trener Kopra Rodolfo Vanoli je izbral naslednjo začetno postavo: