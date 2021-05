V Radomljah diši po prvi ligi

V Radomljah bi bilo lahko danes zelo veselo. Rumeno-črni, ki so v svoji zgodovini že dvakrat zaigrali v prvi ligi (a se vselej zelo hitro vrnili v drugo ligo), lahko danes pod vodstvom Roka Hanžiča potrdijo naslov drugoligaškega prvaka. V prejšnjem krogu v Lendavi niso izkoristili prve zaključne žogice, zdaj se jim ponuja nova. Na domači zelenici se bodo pomerili z Brežicami, ki so v izvrstni formi in potrebujejo točke v boju za mikavno drugo mesto, ki ponuja podaljšanje sezone v obliki dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. SNL in dveh dvobojev z devetouvrščenim prvoligašem (v tem trenutku so to Celjani). Zato bo danes še kako zanimiva tudi tekma v Dobu, nedaleč stran od Radomelj, kjer se bo mudila novomeška Krka. V boj za drugo mesto se lahko vmeša tudi Nafta, ki jo danes čaka gostovanje na Gorenjskem.

V boju za obstanek sta v najslabšem položaju Brda in Šmartno, ki ju danes čaka medsebojni obračun.

Druga liga, 5. krog (skupina za prvaka): Sobota, 15. maj:

14.00 Triglav – Nafta

17.00 Radomlje – Brežice

17.00 Dob – Krka

17.00 Rudar – Bilje Lestvica:

1. Kalcer Radomlje 19 tekem – 47 točk

2. Krka 19 – 39

2. Brežice Terme Čatež 19 – 38

4. Roltek Dob 19 – 36

5. Nafta 1903 19 – 35

6. Vitanest Bilje 19 – 31

7. Triglav Kranj 19 – 28

8. Rudar Velenje 19 – 22

Druga liga, 5. krog (skupina za obstanek): Sobota, 15. maj:

17.00 Šmartno – Brda

17.00 Primorje – Drava

17.00 Krško – Jadran Dekani

17.00 Fužinar – Beltinci Lestvica:

1. Jadran Dekani 19 – 23

2. Krško 19 – 22

3. Fužinar Vzajemci 19 – 21

4. Beltinci Klima Tratnjek 19 – 21

5. Drava Ptuj* 19 – 17

6. Primorje eMundia 19 – 16

7. Brda 19 – 13

8. Šmartno 1928 19 – 13 *Dravi so odvzeli tri točke zaradi neporavnanih obveznosti.