Velika priložnost za Maribor, Olimpija pada na drugo mesto?

V 34. krogu Prve lige Telekom Slovenije bo še zelo zanimivo. Maribor lahko danes z zmago nad Gorico skoči na vrh razpredelnice, pošlje vrtnice v drugo ligo in prehiti Olimpijo, ki jo jutri čaka zahtevno gostovanje v Celju. Zmaje lahko po točkah ujame Mura, ki se bo mudila v Kidričevem, Bravo in Tabor se bosta spopadla v boju za obstanek. Domžale in Koper pa bosta obračunala v "bitki za Evropo".

Začelo se bo v Ljubljani. Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Spodnji Šiški, kjer se bosta ob 15. uri udarila Bravo in Tabor. Zmagovalec se lahko povzpne na peto mesto, čaka pa ga tudi prijetna nagrada, saj si lahko tudi že matematično zagotovi obstanek v prvoligaški druščini. Mladi ljubljanski klub, ki jo je v zadnjem krogu zagodel Muri, saj je v Fazaneriji po zaostanku z 0:2 osvojil točko (2:2), ima velike ambicije. To je dokazal tudi s tem, da je podaljšal sodelovanje z Mustafo Nukićem, izkušenim napadalcem, ki je v tej sezoni prispeval sedem zadetkov in kar devet podaj, s čimer je najboljši asistent tekmovanja. Nukić ostaja v Šiški, kjer Tabor beleži zgolj poraze, še dve leti.

Ko sta se Bravo in Tabor nazadnje srečala v Ljubljani, je s tremi zadetki zablestel Milan Tučić. Šiškarji so 6. februarja zmagali s 3:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kraševci so na stadionu ŽAK gostovali trikrat in vselej ostali praznih rok (skupna gol razlika 2:6). Tokrat se podajajo v prestolnico brez pomembnega člena. Zaradi kazni bodo pogrešali Portugalca Aldairja Djala, v ekipi pa (kot je razvidno iz seznama pogodb) ni več tudi Grka Christosa Rovasa in Gvinejca Mathiasa Pogbaja, brata slovitega francoskega zvezdnika Paula Pogbaja, ki ni izpolnil pričakovanj. Pri češnjicah, ki jih na papirju vodi Sabit Šljivo, še vedno pa ima pri vodenju ogromno besedo Igor Božič, so odločeni, da negativni tradiciji v Šiški naredijo konec. Želijo tudi prekiniti niz dveh porazov, zaradi katerih se še vedno ne morejo pohvaliti z zagotovljenim obstankom v druščini najboljših.

Maribor za naslov, Gorica za obstanek

Aljoša Matko, edini strelec za Slovenijo na letošnjem Euru do 21 let, čaka na nov zadetek v dresu Maribora že vse od 27. februarja! Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 16.45 se bo začelo zares v Ljudskem vrtu. Maribor še zdaleč ni rekel zadnje v boju za naslov prvaka. Trener Simon Rožman, ki čuti pozitivne premike v ekipi, največ pohvalnih besed je namenil igri v fazi obrambe, se zaveda, da bi morale vijolice do konca sezone dobiti vse tri tekme, obenem pa dočakati še en velik spodrsljaj vodilne Olimpije.

Štajerci lahko danes z zmago nad zadnjeuvrščeno Gorico vržejo rokavico zmajem in jih (s tekmo več) prehitijo na lestvici. Zato bi bilo vse drugo kot zmaga gostiteljev v mestu ob Dravi označeno za veliko razočaranje. Obeta se tekma z ogromnim vložkom. Gosti se lahko v primeru, če ne bodo osvojili Ljudskega vrta, že poslovijo od prve lige. Tudi točka jim ne bi več pomagala v boju za obstanek, Gorica bi se morala še drugič v bogati klubski zgodovini preseliti med drugoligaše.

Mariborčani se zavedajo, da današnja naloga ne bo tako preprosta, kot bi bilo soditi ob pogledu na lestvico. Gorica je resda zadnja ter z eno nogo in pol že v drugi ligi, a je tudi v zadnjem nastopu, ko je doma premagala Domžale (2:1), dala vedeti slovenski javnosti, da lahko še marsikomu prekriža načrte. Ker pa Maribor zanimajo le tri točke, bo današnji spopad še kako zanimiv. Pri domačih ne bo kaznovanega Aleksa Pihlerja, ki je v tej sezoni prejel že deset rumenih kartonov, zaradi zdravstvenih težav je odpadel Felipe Santos, se pa počasi vrača Gregor Bajde. "Ne maram umetnih rotacij z namenom, da se koga odpočije. Ne bo preračunljivosti, saj imamo mlado ekipo, ki bi morala energetsko odgovoriti na zahteve zadnjih treh tekem," verjame v zasedbo, hkrati pa pričakuje boljši odziv izbrancev v napadu, kjer Maribor nujno potrebuje zadetke, če želi uresničiti svoj cilj.

Novogoričani bi z zmago v Ljudskem vrtu ohranili minimalne možnosti za obstanek. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Fantom skušamo pomagati z namenom, da jim dajemo rešitve. Proti Olimpiji smo denimo prišli v 13 situacij na nasprotni strani, ko je manjkala natančnejša zadnja podaja. Delali smo na tem, kako sprejemati ustreznejše odločitve v zadnji tretjini igrišča, da bi bila potem učinkovitost boljša," mladi strateg Maribora opozarja na pomanjkljivosti v fazi napada, ki je na zadnji tekmi v Stožicah ostal brez zadetka (0:0).

Na današnji tekmi bodo v Ljudskem vrtu prisotni tudi "virtualni" navijači, saj se bodo fotografije z obrazi navijačev med srečanjem predvajale na reklamnih panojih ob igrišču in na semaforju. V zadnjem krogu, ko se bo Maribor udaril z Muro, bi bilo lahko že drugače, saj bi se lahko vrata stadiona končno odprla tudi določenemu številu gledalcev! Mariboru bi lahko danes nalogo olajšala tudi odsotnost Lamina Colleyja in Chinewnduja Johana Nkame, ki bosta zaradi kazni izpustila tekmo v Mariboru.

Aluminij za obstanek, Mura za naslov

Izbranci Oskarja Drobneta so na zadnjih osmih tekmah v 1. SNL osvojili kar 17 točk. Foto: Vid Ponikvar Večerni spopad v Kidričevem prinaša nov spopad, v katerem bosta ekipi do pozitivnega rezultata gnala različna motiva. Aluminij se želi izogniti devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije. Pred Celjani ima štiri točke prednosti, tako da bi z današnjim uspehom proti Prekmurcem napravil nov, zelo pomemben korak k uresničitvi sanj, Oskar Drobne pa bi se lahko podpisal pod spomladanski podvig.

Gostje se v boj za točke podajajo (vsaj) zaradi Evrope, še vedno pa spadajo v ožjo skupino kandidatov za naslov prvaka. O tem strokovno vodstvo na čelu s trenerjem Antejem Šimundžo resda noče javno razpravljati, saj noče igralcev izpostavljati dodatnemu pritisku. Če so Kidričani v zadnjem nastopu navdušili in na Bonifiki prišli do prepričljive zmage (3:0), katere se niso preveč razveselili v knežjem mestu, pa vzdušje v taboru Mure ni bilo popolno. Črno-beli so namreč v soboto, ko so proti Bravu po dveh zadetkih razigranega Staniše Mandića doma vodili že z 2:0, zapravili priložnost, da bi se povzpeli na vrh lestvice. Na koncu so osvojili točko, za Olimpijo zaostajajo -3, kar pomeni, da bi se lahko danes z njo izenačili.

Žiga Kous bo zaradi kazni rumenih kartonov preskočil dvoboj v Kidričevem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Nasprotniku moramo vsiliti svoj način igre. Pokazati moramo svojo najboljšo plat in iskati pozitiven rezultat," Šimundža pojasnjuje, da želi Aluminij v zadnjem obdobju prepuščati žogo nasprotniku. Zato želi Mura, ki tokrat ne bo mogla računati na pomoč kaznovanega Žige Kousa, izboljšati tranzicijo iz obrambe v napad. Čaka jo zelo zahteven tekmec, ki je na zadnjih osmih tekmah izgubil le enkrat, zmagal pa kar petkrat! Če bi Aluminij nadaljeval v podobnem slogu, bi se lahko povzpel vse do petega mesta! "Mura se bori za prvaka, mi pa za peto mesto. Gremo po tri točke. Muri mora biti težko, saj prihaja k nam," na prednost domačega igrišča opozarja Hrvat Roko Prša.

Celje za obstanek, Olimpija za naslov

Tako so se veselili Celjani pred slabim letom, ko so po remiju z Olimpijo postali prvaki. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski prvoligaški spored se bo začel ob 17.15 v Celju. Udarila se bosta aktualni prvak, ki se bo kmalu tudi uradno poslovil od spoštovanega naziva, in klub, ki je največji favorit za to, da nasledi Celjane na seznamu prvakov. V knežje mesto prihaja Olimpija.

Omenjena kluba se v tej sezoni ne bosta srečala zadnjič. Prihodnji torek, 25. maja, se bosta v Kopru pomerila še za pokalno lovoriko, tokrat pa bosta v prvenstveno srečanje vstopila z drugačnimi "skrbmi". Domači želijo na vsak način preprečiti, da bi se v zgodovino slovenskega klubskega nogometa zapisali kot prvak, ki je v naslednji sezoni izpadel v drugo ligo. Če se ne bodo dvignili z devetega mesta, jih čakajo dodatne kvalifikacije proti drugoligaškemu podprvaku (v tem trenutku bi bila to novomeška Krka), ob morebitnem izpadu v drugo ligo pa bi bilo še bolj čudno, če bi se Celjani kot potencialni pokalni zmagovalci uvrstili v Evropo!

Rumeno-modrim, ki jih je pred kratkim prevzel Agron Šalja in poskrbel za pozitivne premike, kar dokazuje tudi napredovanje v finale pokala, tako ne manjka motivov proti Olimpiji. Pred slabim letom so gostili zmaje v finišu prvenstva in po zlatem remiju (2:2) postali prvaki, zdaj pa je realnost drugačna. Celje se krčevito bori za obstanek, zeleno-beli pa za dvojno krono.

Olimpija lahko osvoji dvojno krono in s tem ponovi podvig zmajev iz sezone 2017/18, ko je bil trener Igor Bišćan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani želijo ohraniti prednost pred Mariborom in Muro. Cilj je le eden. Zmaga. "Čaka nas težka tekma, a dobro vemo, kaj je naš cilj. V Celje gremo po zmago. Dati moramo še zadnje atome moči in izpolniti vse naše cilje," napoveduje Nino Pungaršek, zvezni igralec Olimpije, ki pozna odlično zelenico na stadionu Z'dežele, kjer je lani postal prvak Slovenije, nato pa se zaradi pomanjkanja prvoligaških minut preselil v Ljubljano. Zdaj se mu nasmiha nova zvezdica, Olimpiji pa bi lahko pomagalo tudi to, da je imela za pripravo na dvoboj na voljo 24 ur več od Celjanov, ki so težko pokalno bitko s Koprčani dobili šele v četrtek zvečer.

Trener Olimpije Goran Stanković, ki je v sredo proti Domžalam rotiral zasedbo in vsaj malce spočil nekaj prvokategornikov, zaradi kazni rumenih kartonov ne bo mogel računati na Nika Kapuna. Zmaji sicer v tej sezoni še niso izgubili proti Celjanom, ampak na treh tekmah osvojili sedem točk (gol razlika 3:1).

Dokončno slovo Kopra od Evrope?

Domžalčani so v sredo v polfinalu pokala ostali praznih rok proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bosta pomerila Domžale in Koper. Rumena družina je v zadnjem tednu s porazoma proti Gorici (v prvenstvu) in Olimpiji (v pokalu) pokvarila dober vtis, ki jo je krasil večji del spomladanskega dela, otežila pa si je tudi pot do Evrope. Če bodo pokalni zmagovalci Celjani, bodo morali Domžalčani do konca sezone prehiteti vsaj še enega tekmeca in se povzdigniti najmanj na tretje mesto. Zato si proti Koprčanom ne smejo privoščiti spodrsljaja, po drugi strani pa zadnje v boju za Evropo še niso rekli Primorci.

Čeprav jim je četrtkov pokalni poraz v Celju zadal hude rane, saj bi lahko v finalu uživali ob prednosti domače zelenice, se matematično gledano še lahko dokopljejo do četrtega mesta in Evrope. Poleg tega, da mora Olimpija na Bonifiki 25. maja premagati Celjane in osvojiti pokalno lovoriko, pa morajo izbranci Rodolfa Vanolija do konca sezone osvojiti vseh devet točk, Domžalčani pa niti ene, kar je malo verjeten scenarij.

Nardin Mulahusejnović je vse bližje priznanju za najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Usoda ni več neposredno v naših rokah, zato bomo v finalu pokala tudi navijali za Olimpijo," sporoča trener Domžal Dejan Djuranović, ki bi mu v tem primeru tudi zdajšnje četrto mesto zadoščalo za Evropo. Zaradi kazni ne bo mogel na večerni tekmi, ki se bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici začela ob 20. uri, računati na Benjamina Markuša, na klopi pa ne bo smel biti športni direktor Matej Oražem. Tudi koprska klop ne bo v popolni zasedbi, saj bo manjkal kaznovani pomočnik trenerja Jure Urbanc.

Prva liga Telekom Slovenije, 34. krog: Sobota, 15. maj:

15.00 Bravo – Tabor

16.45 Maribor – Gorica

20.00 Aluminij - Mura



Nedelja, 16. maj:

17.15 Celje – Olimpija

20.00 Domžale – Koper