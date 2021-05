Kako je prerojeni Aluminij spravil Bravo v zagato? #video

Aluminij : Bravo 3:0 (2:0) Športni park, brez gledalcev, sodniki: M. Jug, Kasapović, T. Jug.

Strelci: 1:0 Mujan (4.), 2:0 Prša (21.), 3:0 Jakšić (59.). Aluminij: Janžeković, Petek, Azemović, Bolha (od 80. Pantalon), Krefl (od 80. Ploj), Prša, Marinšek, Jakšić, Đerlek (od 85. Krajnc), Mujan (od 85. T. Pečnik), Kadrić (od 74. Flakus Bosilj).

Bravo: Vekić, Drkušić (od 65. Maher), Brekalo, Španring (od 65. Ogrinec), Kurtović, Kirm (od 71. Matko), Žinko, Trontelj, Kramarič, Žugelj (od 71. Kancilija), Tučić (od 65. Maružin). Rumeni kartoni: Marinšek, Đerlek, Prša, Petek, Jakšić, Mujan; Drkušić, Kramarič, Kirm, Žinko.

Rdeči karton: /.

Kidričani so tudi peto tekmo zapovrstjo končali brez poraza, tokrat so vpisali novo zmago, ki jih je pripeljala na rob obstanka v ligi. Zdaj imajo 42 točk, toliko kot današnji tekmec, ki pa je zamudil novo priložnost za potrditev obstanka, za kar bi danes potreboval točko. Oba pa si lahko zagotovita dokončen obstanek v sredo, če bo Gorica odvzela točke Celju, ki s tekmo manj za omenjenima tekmecema zaostaja za pet točk.

Zadetek Tonćija Mujana:

Izbranci Oskarja Drobneta so povedli v četrti minuti, po kotu in neodločnem Andražu Kirmu pred lastnimi vrati je do žoge prišel Tonči Mujan in iz bližine zadel za 1:0. V šesti minuti podobne neodločnosti iz bližine ni uspelo kaznovati še Roku Prši, ki je žogo poslal mimo vrat.

Ljubljančani, ki so pogrešali kaznovana Mitjo Križana in Mustafo Nukića, so imeli v 14. minuti priložnost za izenačenje, toda Martin Kramarič je žogo v boju z Luko Janžekovićem poslal mimo vrat.

V 21. minuti so domači podvojili prednost, Armin Đerlek je z desne strani podal pred gol, kjer je Prša s strelom iz prve matiral Igorja Vekića. Prša je poskusil tudi v 32. minuti, takrat je žogo po strelu od daleč Bravov vratar ujel.

Zadetek Nemanje Jakšića:

Kidričani so tudi v drugem polčasu konkretneje začeli, v 59. minuti pa še povišali prednost, potem ko je Aljaž Krefl z leve strani podal pred vrata, kjer se je dobro znašel Nemanja Jakšić in iz bližine zadel za 3:0.

Šele v 87. minuti so Ljubljančani sprožili prvi strel v okvir vrat, malce z leve strani je poskusil Miha Kancilija, a je boj z njim dobil Janžeković. Ta je zatem uspešno posredoval še pri enem strelu od daleč.

Aluminij bo v soboto v zadnjem, 36. krogu gostoval v Domžalah, Bravo pa bo gostil Olimpijo.

Dogajanje v Kidričevem v živo:

Konec dvoboja v Kidričevem, ki je potekalo pred 35 gledalci. Aluminij je lažje od pričakovanega strl ljubljanski oreh in vpisal še kako pomembne točke v boju za obstanek. Sodnik Matej Jug je pokazal kar 10 rumenih kartonov (šest Kidričanom, štiri Bravu), obe ekipi pa bosta z zanimanjem spremljali preostale rezultate 35. kroga Prve lige Telekom Slovenije, po katerih bo bolj jasno, kaj še potrebujejo za zagotovitev obstanka med prvoligaško druščino. 87. minuta: tik pred koncem dvoboja je prvič resneje zapretil Bravo. Rezervist Miha Kancilija je prodrl v kazenski prostor gostiteljev, a je nato njegovo namero prebral vratar Luka Janžeković in preprečil častni zadetek mladega ljubljanskega kluba. V nadaljevanju akcije je poskušal mrežo Aluminija po strelu z glavo zatresti še David Brekalo, a je bil nenatančen. Ostaja 3:0. Goooooool! 3:0! 59. minuta. Aluminij je vse bližje uresničitvi zadanega cilja, zmagi nad Bravom. Nemanja Jakšić je namreč povišal prednost Kidričanom na 3:0! Srbskega bočnega branilca, ki je "ujel na spanju" ljubljansko obrambo in dosegel tretji zadetek v tej sezoni, je z leve strani kot na pladnju postregel Aljaž Krefl. Bravo se je znašel v težavah, če bi mu bili nenaklonjeni tudi rezultati v sredo, bi se lahko zgodilo, da se bo v soboto proti mestnemu tekmecu Olimpiji krčevito boril za obstanek! Zadetek Nemanje Jakšića: Začetek drugega dela. Trenerja obeh ekip se nista odločila za nobeno menjavo. Konec prvega polčasa, v katerem so Kidričani hitro prekrižali načrte gostom, nato pa še podvojili prednost, tako da odhajajo na počitek z lepo prednostjo dveh zadetkov. Sodnik Matej Jug je pokazal kar pet rumenih kartonov, dva domačim (Đerlek in Marinšek), tri pa gostom (Drkušić, Kramarič in Kirm). Razmerje v strelih na gol je 4:2 v korist Aluminija, od tega 3:0 v strelih na gol. Goooool! 2:0! 21. minuta. V Kidričevem se je še enkrat zatresla mreža Brava. Ogromen delež pri zadetku ima mladi srbski reprezentant Armin Đerlek, ki je po desni strani prodrl v kazenski prostor, nato pa izjemno zaposlil Roka Pršo, ki mu ni bilo težko premagati Igorja Vekića. Aluminij je podvojil prednost, Prša pa se je razveselil tretjega prvoligaškega zadetka v tej sezoni, v kateri je jeseni zadel dvakrat tudi za NK Fužinar v drugi ligi. Zadetek Roka Prše: 14. minuta: zdaj so prvič zapretili gostje iz slovenske prestolnice. Po globinski podaji se je sam pred vratarjem Luko Janžekovićem znašel Martin Kramarič, a nato poslal žogo mimo vrat, tako da je splavala po vodi priložnost za izenačenje. 6. minuta: znova je bilo vroče v kazenskem prostoru Ljubljančanov. Priložnost za podvojitev vodstva se je ponudila še enemu hrvaškemu legionarju v vrstah Aluminija, Roku Prši, a je bil nenatančen. Žoga je švignila mimo desne vratnice, ostaja pri 1:0. Goooool! 1:0! 4. minuta. Aluminij je za vodstvo potreboval le dobre tri minute! V polno je zadel Tonći Mujan, ki je izkoristil neodločnost ljubljanske obrambe in z neposredne bližine premagal Igorja Vekića. Štajerci so hitro povedli, s tem pa si tudi izboljšali možnosti za obstanek med elito. Dalmatinec je dosegel tretji zadetek v tej sezoni, drugi v dresu Aluminija. Zadetek Tonćija Mujana: Začetek dvoboja v Kidričevem, ki poteka v prijetnem, sončnem vremenu. Sodnik je Matej Jug. Trener Aluminija Oskar Drobne je na zadnji domači tekmi Kidričanov v tej sezoni izbral naslednjo začetno postavo:



Trener Brava Dejan Grabić se je odločil za naslednjo enajsterico: 11 💛💙 za zadnje gostovanje v sezoni. Mi Smo Bravo. #plts @PrvaLigaSi pic.twitter.com/KHMOBV0bGE — NK Bravo (@NKBravo) May 18, 2021